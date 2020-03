Zwolnienie z PIT dla młodych a wpłaty do PPK

Zerowy z PIT dla młodych

Od 1 sierpnia ubiegłego roku obowiązują nowe przepisy wprowadzające program Bez PIT dla Młodych, czyli ulgę w podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczącą osób do 26. roku życia. Mają zastosowanie do przychodów uzyskiwanych od 1 sierpnia 2019 r.

Dzięki temu programowi ponad 2 mln osób pracujących poniżej 26. roku życia nie płaci podatku PIT, co pomoże im w starcie na rynku pracy. Zwolnienie z PIT obejmuje przychody młodego podatnika ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym.

To oznacza, że uczestnik PPK poniżej 26. roku życia, którego przychód nie przekroczy kwoty rocznego limitu, nie będzie płacił PIT również od wpłat do PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający. Jednocześnie zwolnione z PIT będzie jego wynagrodzenie, z którego potrącane są wpłaty do PPK finansowane przez tego uczestnika.

Bez PIT dla Młodych - ile zyskuje uczestnik PPK?

Uczestnik PPK korzystający z programu Bez PIT dla Młodych, który otrzymuje minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2 600 zł brutto od dnia 1 stycznia br. nie zapłaci:

PIT od wpłat do PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający w wysokości: 6,60 zł miesięcznie przy wpłatach do PPK finansowanych przez pracodawcę w wysokości 1,5% wynagrodzenia (rocznie uczestnik PPK zyskuje 79,20 zł) 17,60 zł miesięcznie przy wpłatach do PPK finansowanych przez pracodawcę w wysokości 4% wynagrodzenia (rocznie uczestnik PPK zyskuje 211,20 zł)

PIT od miesięcznego wynagrodzenia w wysokości 142,00 zł miesięcznie (rocznie uczestnik PPK zyskuje 1704 zł).

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadzająca program Bez PIT dla Młodych została ogłoszona w Dzienniku Ustaw pod poz. 1394.