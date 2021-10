Sejm za zwiększeniem zwrotu akcyzy dla rolników

Pandora Papers to wyciek niemal 12 mln dokumentów dotyczących ukrytych majątków, unikania opodatkowania oraz prania brudnych pieniędzy przez bogate i wpływowe osoby na świecie. Wśród ujawnionych nazwisk znalazł się m.in. premier Czech Andrej Babisz czy król Jordanii Abdullah II. Dane uzyskało i opracowało Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych (ICIJ). 3 października 2021 r. został opublikowany pakiet tajnych dokumentów dowodzących, że politycy i urzędnicy z różnych krajów wykorzystywali spółki offshore do zakupu nieruchomości i unikania podatków.

E-faktura - co powinien wiedzieć podatnik VAT

E-faktura przestaje być jedynie planem. Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), nad którą nadal toczą się prace legislacyjne w Sejmie, od 2023 roku będzie to jedyny i obligatoryjny sposób wystawiania faktur. Zanim jednak to nastąpi, rozwiązanie to przetestują przedsiębiorcy, którzy (najpierw dobrowolnie) będą mogli korzystać z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Kto się na to zdecyduje? O czym trzeba pamiętać i jakie korzyści przyniesie to rozwiązanie?