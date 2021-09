Polski Ład. 4,9% składka zdrowotna przy podatku liniowym

Email służbowy a RODO. Zasada ograniczenia przechowywania (jak i pozostałe wskazane w art. 5 RODO) może być wykorzystywana do wszystkich, innych niż dane osobowe, danych przez nas gromadzonych (czy to w życiu prywatnym czy zawodowym). Dotyczy to również danych przechowywanych w służbowej skrzynce mailowej.

Drogi transport z Chin. Od ponad roku widzimy bezprecedensowy wzrost cen frachtu. Pomimo że sytuacja pandemiczna już się stabilizuje, to wciąż pojawia się wiele utrudnień w transporcie towarów, a stawki frachtu są wysokie i stale rosną. Czym jest to spowodowane?

Składka zdrowotna - po konsultacjach projektu Polskiego Ładu, Ministerstwo Finansów zmieniło stanowisko. Rozliczających się na zasadzie podatku liniowego, ryczałtu i karty podatkowej czekają w tym zakresie kolejne zmiany. Wysokość składki zdrowotnej wyniesie dla nich co najmniej 270 zł miesięcznie, czyli 9% minimalnego wynagrodzenia. Termin jej płatności do ZUS zostanie przeniesiony na 20. dzień następnego miesiąca.

Księgowość online. Okres pandemii tylko wzmocnił księgowość online, a co za tym idzie – coraz więcej firm zaczęło decydować się na współpracę z biurami rachunkowymi, które oferują również zdalną obsługę. Jak efektywnie prowadzić księgowość online? Program księgowy w firmie może zmienić podejście do księgowości. Zobacz, jakimi zasadami warto się kierować.

Prosta Spółka Akcyjna. Po wielomiesięcznych konsultacjach, burzliwych dyskusjach środowisk biznesowych i naukowych, z dniem 1 lipca 2021 roku polski ustawodawca wprowadził do polskiego porządku prawnego nową spółkę prawa handlowego - Prostą Spółkę Akcyjną. Ma ona stanowić złoty środek dla przedsiębiorstw nowo powstałych i innowacyjnych, umożliwiając im rozwój, jednocześnie zabezpieczając interesy tworzących je osób. Czy tak jest naprawdę? Jak Prosta Spółka Akcyjna „ma się” do praktyki i realiów obrotu?

Akcyza na wódkę. Zdaniem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców akcyzę na wódkę trzeba podnieść o 40 proc., podobnie jak było w przypadku piwa. To zapewni 3 mld zł dodatkowych wpływów do budżetu państwa.

Składki na ubezpieczenie OC a koszty. Wielu podatników opłaca składki na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) swoich pracowników, czy członków zarządu i innych organów spółek. Czy te składki mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna.

Czy pracodawca może żądać od pracownika informacji o szczepieniu przeciw Covid-19?

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych zakazuje, co do zasady, przetwarzania danych dotyczących zdrowia. Jednak zakaz ten nie jest bezwzględny, a RODO przewiduje szereg wyjątków od niego. Jednym z nich jest wyjątek legalizujący przetwarzanie tych danych m.in. do celów profilaktyki zdrowotnej, medycyny pracy etc., przy czym ma się to odbywać w warunkach określonych w RODO – przekonują Mateusz Janion oraz Klaudia Jędrzejczyk, prawnicy z kancelarii Loewen Legal Hub.