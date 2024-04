Automatyczna akceptacja PIT. Wgląd w deklaracje i korekta nie będą możliwe przez kilka dni

Automatyczna akceptacja zeznań podatkowych PIT w usłudze Twój e-PIT nastąpi po 30 kwietnia i potrwa przez pierwsze dni maja. Podczas trwania tego procesu usługa nie będzie dostępna, a więc przez kilka dni nie będzie można sprawdzić złożonej już deklaracji PIT, ani złożyć korekty zeznania rocznego. Na czym dokładnie polega ten proces?

Automatyczna akceptacja PIT w usłudze Twój e-PIT od 1 do 7 maja

Tylko do dnia 30 kwietnia 2024 roku podatnicy mogą zweryfikować i zmodyfikować lub zatwierdzić swoje rozliczenia PIT w usłudze Twój e-PIT. Jeżeli podatnik nie złoży samodzielnie zeznania PIT-37 i PIT-38 oraz oświadczenia PIT-OP za 2023 r., to z upływem 30 kwietnia zostanie ono automatycznie zaakceptowane. Dzięki temu PIT będzie złożony w terminie nawet jeżeli podatnik nie podejmie żadnych działań.

O północy 1 maja 2024 r. rozpocznie się automatyczna akceptacja zeznań w usłudze Twój e-PIT. Przewidujemy, że potrwa ona do 7 maja br. Usługa w tym czasie nie będzie dostępna.

Po zakończeniu automatycznej akceptacji zeznań podatnicy będą mieli wgląd do swoich rozliczeń i będą mogli pobrać Urzędowe Potwierdzenie Odbioru tzw. UPO.

W przypadku gdy zeznanie, z którego wynika podatek do zapłaty zostanie zaakceptowane automatycznie w usłudze Twój e-PIT, urząd skarbowy w terminie miesiąca od dnia upływu terminu płatności (czyli od 30 kwietnia br.), poinformuje podatnika o kwocie podatku do zapłaty.

Jeśli podatnik wyraził zgodę na doręczanie za pomocą korespondencji elektronicznej, to zawiadomienie o kwocie do zapłaty otrzyma elektronicznie. Jeśli nie wyraził takiej zgody, to zawiadomienie otrzyma za pośrednictwem poczty polskiej na adres wskazany w rozliczeniu. Podatnik powinien zapłacić podatek w terminie 7 dni od dnia odebrania informacji.

Korekta deklaracji PIT po zakończeniu automatycznej akceptacji zeznań

W przypadku gdy okaże się, że zeznanie roczne PIT trzeba skorygować, to można to zrobić zarówno poprzez usługę Twój e-PIT – po zakończeniu automatycznej akceptacji zeznań, jak również poprzez system e-Deklaracje lub też w sposób tradycyjny na papierowym formularzu.

W usłudze Twój e-PIT istnieje możliwość złożenia korekty zeznania, zarówno zaakceptowanego przez podatnika, jak i zaakceptowanego automatycznie. Składając korektę można zmienić w zeznaniu m.in. dane dotyczące ulg czy Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), której przekazujemy 1,5 proc. podatku (informacje w zakresie OPP można skorygować jedynie w korekcie złożonej do końca maja 2024 r.). Należy przy tym pamiętać, że deklaracje PIT-37 i PIT-38 złożone po 30 kwietnia 2024 r. stanowią korekty tych zeznań, zarówno zaakceptowanych przez podatnika, jak i zaakceptowanych automatycznie w usłudze Twój e-PIT.

Jeżeli korekta zeznania PIT nie jest składana w toku postępowania podatkowego w sprawie unikania opodatkowania, nie wymaga uzasadnienia. Dołączenie do korekty uzasadnienia i opisanie popełnionego błędu w pierwotnym zeznaniu, będzie w takim przypadku dobrowolne.

Ile deklaracji złożono w usłudze Twój e-PIT?

Ministerstwo Finansów poinformowało, że łącznie przyjęto już 15 mln zeznań PIT za 2023 rok. Jak podkreślono, 7,3 mln z nich złożono przez internet - poprzez usługę Twój e-PIT.