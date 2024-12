Zmiany w podatku od nieruchomości 2025 r. Jakie zmiany czekają nas od 1 stycznia 2025 r.? Skąd wynikał problem z podatkiem od garaży? Doradca podatkowy Robert Wielgórski tłumaczy o co w tym wszystkim chodzi.

Ustawa z z 19 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o opłacie skarbowej opublikowana 29 listopada 2024 r. w Dzienniku Ustaw zakłada zmianę w podatku od nieruchomości. Chodzi o ujednolicenie opodatkowania garaży. Od 1 stycznia 2025 r. za część mieszkalną budynku będzie także uznawać się pomieszczenia przeznaczone do przechowywania pojazdów w tym budynku.

Skąd wynikał problem z podatkiem od garaży?

Doradca podatkowy Robert Wielgórski w rozmowie z redakcją Infor.pl odnosząc się do zmian w podatku od nieruchomości podkreślił, że obniżka podatku od nieruchomości, która wchodzi w życie od 1 stycznia 2025 r., dotyczy wyłącznie garaży znajdujących się w budynkach mieszkalnych. Nie dotyczy garaży w budynkach niemieszkalnych (np. biurowych), ani garaży wolnostojących - dodał. Wielgórski wskazał, że problem z podatkiem od garaży wynikał z niejednoznaczności ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zaznaczył, że przewiduje ona niską stawkę dla budynków mieszkalnych, ale z zastrzeżeniem, że części budynków mieszkalnych zajęte pod działalność gospodarczą opodatkowane są stawką znacznie wyższą. Ustawa nic nie mówiła natomiast na temat hal garażowych w budynkach mieszkalnych. Wydawałoby się, że skoro garaże są częścią budynku mieszkalnego i nie ma dla nich szczególnej regulacji, to powinny być opodatkowane stawką, taką jak mieszkania - powiedział.

Rozstrzygnięcie NSA na niekorzyść podatników

Ekspert przypomniał, że w uchwale z 2012 r. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że stawka opodatkowania zależy od tego, czy garaż jest odrębnym lokalem, tj. ma odrębną księgę wieczystą. Jeśli ma – to jest opodatkowany stawką 10-krotnie wyższą od stawki mieszkaniowej. Sęk w tym, że ustawa nic nie wspomina ani o księgach wieczystych, ani nawet o lokalach. Nie sposób zrozumieć racjonalnie, czym kierował się NSA wydając uchwałę. Szczególnie bulwersujące było zaś to, że rozstrzygnął wątpliwości na niekorzyść podatników i to tak drastycznie różnicując stawki podatku - ocenił.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Wielgórski zaznaczył, że nowelizacja od 2025 r. uchyla skutki uchwały, a więc garaże w budynkach mieszkalnych będą opodatkowane tą samą, niską stawką co mieszkania. Obniżka stawek podatku od garaży nie jest jednak prezentem od rządzących. Została ona wymuszona wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 18 października 2023 r. Sam ten wyrok był zaś skutkiem skargi konstytucyjnej złożonej przeze mnie i moją żonę jeszcze w 2018 r., a dotyczącej podatku od nieruchomości za 2013 r. Można więc powiedzieć, że na sprawiedliwość przyszło czekać ponad 10 lat - powiedział. TK w swoim wyroku podkreślił, że podatnicy nie powinni ponosić konsekwencji niejednoznaczności przepisów. Przepisy podatkowe, jak każde, muszą być zgodne z Konstytucją, a ta wymaga, aby obowiązki podatkowe były jasno sformułowane w ustawie. Wszelkie nakładane podatki powinny być też zgodne z zasadą równości obywateli. Jeśli rządzący chcą obciążyć kogoś wyższym podatkiem niż innych - muszą mieć dobre uzasadnienie dla takiego zróżnicowania. Tu takiego uzasadnienia nie było. TK dał rządzącym czas do końca 2024 r. na zmianę przepisów. Niestety oznacza to także, że podatek zapłacony za 2024 r. i wcześniejsze lata nie podlega zwrotowi - powiedział.

Obniżka podatku od garaży od 2025 r.

Ekspert podkreślił, że obniżka podatku od garaży od 2025 r. powinna nastąpić automatycznie, bez składania jakichkolwiek formularzy. W tym zakresie powstało duże zamieszanie. Niektóre wspólnoty mieszkaniowe rozsyłają do mieszkańców informację, jakoby musieli oni składać aktualizacje formularzy IN-1, które złożyli przy nabyciu mieszkania. Nie jest to prawda. W pierwotnej wersji projektu ustawy zastosowanie obniżonych stawek było uzależnione od złożenia tego formularza. Jednak w ostatecznej wersji przepisów przyjętych przez Sejm tego wymogu nie ma. Władze gminy mają informacje o tym, że budynek ma charakter mieszkalny i powinny same, z urzędu naliczyć podatek według obniżonej stawki - powiedział.