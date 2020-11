Podatek od spadku po ciotecznej babce

Cioteczny wnuczek otrzymujący spadek po ciotecznej babce powinien zostać zaliczony do II grupy podatkowej w podatku od spadków i darowizn jako zstępny rodzeństwa. A zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, jeżeli nabywcą spadku (lub darowizny) jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej, to opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej 7276 zł.