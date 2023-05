Wycofanie samochodu ze spółki jawnej do majątku wspólnika a podatek od spadków i darowizn

Ulga B+R systematycznie zyskuje na popularności. W 2021 roku, w jej ramach płatnicy CIT i PIT odliczyli łącznie 4,9 mld zł od podstawy opodatkowania, co daje wzrost o prawie 20 proc. wartości r/r. Realna kwota, jaka dzięki uldze powróciła do podatników za rok 2021 to 889 mln zł. Tu z kolei wzrost w stosunku do roku poprzedniego wyniósł aż 32 proc. Według ekspertów Ayming zjawisko to ma bezpośrednie przełożenie na wzrost nakładów przedsiębiorstw na badania i rozwój.