REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Podatki » Podatki osobiste » Podatek od spadków i darowizn » Dostałeś darowiznę od rodziny? Jeden formularz może uchronić cię przed podatkiem

Dostałeś darowiznę od rodziny? Jeden formularz może uchronić cię przed podatkiem

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
25 sierpnia 2026, 07:13
Adam Kuchta
Adam Kuchta
Dostałeś darowiznę od rodziny? Jeden formularz może uchronić cię przed podatkiem
Dostałeś darowiznę od rodziny? Jeden formularz może uchronić cię przed podatkiem
Infor

REKLAMA

REKLAMA

Dostałeś pieniądze, mieszkanie albo spadek od najbliższej rodziny? Możesz nie zapłacić podatku, ale w wielu przypadkach trzeba dopilnować jednego ważnego obowiązku. Chodzi o formularz SD-Z2 i termin, którego przekroczenie może oznaczać utratę prawa do zwolnienia. Sprawdź, kiedy trzeba go złożyć i w jakich sytuacjach nie jest potrzebny.

rozwiń >

Co to w ogóle jest formularz SD-Z2?

Formularz SD-Z2 to oficjalne zgłoszenie nabycia rzeczy lub praw majątkowych, które należy złożyć w urzędzie skarbowym w przypadku spadku albo darowizny. Jego znaczenie jest szczególne, ponieważ stanowi podstawę do zastosowania zwolnienia z podatku od spadków i darowizn, przysługującego m.in. osobom z najbliższej rodziny. Dzięki temu prawo podatkowe chroni obdarowanych przed dodatkowymi kosztami związanymi z przekazywaniem majątku.

REKLAMA

REKLAMA

W praktyce oznacza to, że jeśli dziecko otrzymuje mieszkanie od rodzica, albo małżonek dziedziczy majątek po śmierci współmałżonka, może uniknąć płacenia podatku. Warunek jest jeden – zgłoszenie musi być dokonane na formularzu SD-Z2 i dostarczone do urzędu skarbowego w ustawowym terminie. Bez tego nawet najbliższe relacje rodzinne nie uchronią przed koniecznością zapłaty należności podatkowych.

Termin jest najważniejszy – masz 6 miesięcy na złożenie druku SD-Z2

Najczęściej zadawane pytanie brzmi: kiedy właściwie wypełnia się druk SD-Z2? Ustawodawca przewidział jasną zasadę – formularz trzeba złożyć w ciągu sześciu miesięcy od powstania obowiązku podatkowego. To brzmi urzędowo, ale sprowadza się do tego, że liczy się konkretna data związana z nabyciem majątku. W przypadku darowizny takim momentem jest dzień, w którym faktycznie przekazano pieniądze albo przeniesiono własność. W spadkach sprawa jest trochę bardziej skomplikowana – liczy się dzień, w którym uprawomocni się orzeczenie sądu stwierdzające nabycie spadku albo gdy zostanie sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia. Od tej daty zaczyna biec półroczny termin na złożenie zgłoszenia.

Przykład

Jeśli więc na przykład wyrok sądu potwierdzający Twoje prawa do spadku uprawomocnił się 10 stycznia, to do 10 lipca musisz dostarczyć do urzędu druk SD-Z2. W przypadku darowizny – jeśli tata przelał Ci większą kwotę na konto 1 lipca, to do 1 stycznia następnego roku musisz złożyć zgłoszenie.

Kiedy formularza SD-Z2 w ogóle nie trzeba składać?

Nie każda darowizna czy spadek wiąże się z koniecznością wypełniania dokumentów. Są sytuacje, w których SD-Z2 w ogóle nie będzie potrzebny. Najczęstszy przykład to darowizny dokonywane u notariusza. Jeśli rodzic przekazuje Ci mieszkanie i spisywana jest umowa notarialna, to notariusz sam wysyła odpowiednie zgłoszenie do urzędu skarbowego. W takim przypadku obdarowany nie musi robić już nic.

REKLAMA

Autopromocja
Konferencja stacjonarna

V Ogólnopolskie Forum Biur Rachunkowych

16.09.2026 8:30-17:10 Warszawa

Praktyczna wiedza • Najlepsi Eksperci • Stoły dyskusyjne

Kolejnym wyjątkiem są sytuacje, w których wartość nabytego majątku nie przekracza kwoty wolnej od podatku. Dla najbliższej rodziny to obecnie ponad 36 tysięcy złotych w ciągu pięciu lat od jednej osoby. Jeśli więc rodzic przekaże Ci w ciągu kilku lat łącznie np. 20 tysięcy złotych, nie ma potrzeby zgłaszania tego do skarbówki. Problem pojawia się dopiero, gdy łączna kwota przekroczy ustawowy limit – wtedy musisz złożyć SD-Z2, aby zachować prawo do zwolnienia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Ważne

Kwoty wolne od podatku określa art. 9 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z którym „opodatkowaniu podlega nabycie, od jednego zbywcy, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej:
- 36 120 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej,
- 27 090 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowe,
- 5 733 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowe.
Jeżeli nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych od tego samego zbywcy następuje więcej niż jeden raz, do czystej wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych dolicza się czystą wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych dotychczas od tego samego zbywcy w roku, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, i w okresie 5 lat poprzedzających ten rok.”

Po przekroczeniu tych limitów należy zgłosić darowiznę i rozliczyć podatek według aktualnej skali podatkowej. Została ona określona w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2023 r.

Kwoty nadwyżki w zł

Podatek wynosi

ponad

do

1) od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej

 

11 833

3%

11 833

23 665

355 zł i 5% od nadwyżki ponad 11 833 zł

23 665

 

946 zł 60 gr i 7% od nadwyżki ponad 23 665 zł

2) od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej

 

11 833

7%

11 833

23 665

828 zł 40 gr i 9% od nadwyżki ponad 11 833 zł

23 665

 

1893 zł 30 gr i 12% od nadwyżki ponad 23 665 zł

3) od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej

 

11 833

12%

11 833

23 665

1420 zł i 16% od nadwyżki ponad 11 833 zł

23 655

 

3313 zł 20 gr i 20% od nadwyżki ponad 23 665 zł

Dlaczego dokumentacja jest tak ważna?

W przypadku darowizn pieniężnych obowiązują szczególne zasady, na które trzeba zwrócić uwagę. Przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn przewidują, że aby móc skorzystać ze zwolnienia podatkowego, przekazanie środków musi być odpowiednio udokumentowane. W praktyce oznacza to przelew bankowy, przekaz pocztowy albo inną formę transferu, którą urząd skarbowy może łatwo zweryfikować.

Przekazanie gotówki „do ręki” bez żadnego potwierdzenia nie spełnia wymogów ustawowych i automatycznie pozbawia prawa do zwolnienia. Nawet jeśli wypełnisz formularz SD-Z2, urząd może zakwestionować zgłoszenie i naliczyć podatek. Dlatego najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest zawsze dokonywanie darowizn pieniężnych przelewem lub w innej udokumentowanej formie.

Zobacz również:

Jak wygląda sam formularz SD-Z2?

Sam dokument SD-Z2 składa się z kilku części, w których wpisujesz podstawowe dane o sobie, o osobie przekazującej majątek i o samym przedmiocie darowizny czy spadku. Na początku zaznaczasz urząd skarbowy, do którego kierujesz zgłoszenie. Potem wpisujesz swoje dane osobowe, dane darczyńcy lub spadkodawcy, a następnie określasz tytuł nabycia – czy jest to darowizna, spadek, zachowek czy inny zapis. W dalszej części wskazujesz, jakie dokładnie rzeczy lub prawa zostały Ci przekazane – czy są to pieniądze, nieruchomość, samochód, akcje, czy może coś innego. Trzeba również wpisać wartość rynkową majątku. Na końcu pojawia się pytanie o stopień pokrewieństwa – to bardzo istotne, ponieważ od tego zależy prawo do zwolnienia.

Dokument można wypełnić na papierze i dostarczyć do urzędu skarbowego osobiście lub listownie, ale coraz więcej osób korzysta z wersji elektronicznej. Formularz SD-Z2 jest dostępny w systemie e-Deklaracje na stronie podatki.gov.pl i można go podpisać profilem zaufanym. To często najszybsza i najbezpieczniejsza droga.

SD-Z2 darowizna spadek podatek

INFOR

Co grozi za brak zgłoszenia SD-Z2?

Najpoważniejszym skutkiem niezłożenia SD-Z2 jest utrata prawa do zwolnienia podatkowego. Oznacza to, że nawet jeśli jesteś dzieckiem, małżonkiem czy rodzicem i teoretycznie masz prawo do zwolnienia, to przez brak zgłoszenia urząd skarbowy naliczy Ci podatek od całej wartości darowizny lub spadku. Wysokość podatku może być znacząca, dlatego ryzyko jest duże. Dodatkowo urząd może naliczyć odsetki i zastosować sankcje za spóźnienie.

Jest jednak pewne złagodzenie – jeśli dowiesz się o nabyciu majątku później, np. po kilku miesiącach, bo wcześniej nic o tym nie wiedziałeś, możesz złożyć SD-Z2 w ciągu sześciu miesięcy od momentu, gdy faktycznie się o tym dowiedziałeś. Trzeba jednak udokumentować ten fakt i wykazać, że wcześniej nie miałeś możliwości złożenia zgłoszenia. W praktyce urząd może to sprawdzić, więc warto zachować wszelkie dowody.

Przykład

Wyobraźmy sobie Annę, która 1 lipca dostała od ojca przelew na 100 tysięcy złotych na zakup mieszkania. Ponieważ kwota przekracza limit wolny od podatku, Anna musi zgłosić to w SD-Z2. Jej termin upływa 1 stycznia następnego roku. Jeśli zrobi to na czas i dołączy potwierdzenie przelewu, nie zapłaci podatku. Jeśli się spóźni, urząd może naliczyć podatek nawet od całej kwoty.

Inny przykład to Jan, który odziedziczył dom po ojcu. Sprawa spadkowa zakończyła się 2 czerwca i tego dnia uprawomocnił się wyrok sądu. Od tej daty Jan ma sześć miesięcy na zgłoszenie – do 2 grudnia. Jeśli w tym czasie złoży SD-Z2, dom przechodzi na niego bez podatku. Jeśli zapomni, straci prawo do zwolnienia.

Darowizny, testamenty, spadki. Prawidłowe zapisy. Przykładowe wzory

Podsumowanie

Formularz SD-Z2 to dokument, który często decyduje o tym, czy nabycie spadku lub darowizny będzie wolne od podatku. Składa się go przede wszystkim wtedy, gdy wartość darowizny lub spadku od bliskiej osoby przekracza kwotę wolną. Najważniejsze są dwa warunki: zgłoszenie w ciągu sześciu miesięcy oraz odpowiednia dokumentacja, zwłaszcza przy darowiznach pieniężnych. W przypadku darowizn u notariusza obowiązek spoczywa na notariuszu, więc nie trzeba się martwić o formalności. Zaniedbanie terminu może natomiast kosztować sporo – utratę prawa do zwolnienia i konieczność zapłaty podatku. Dlatego warto znać te zasady i zareagować na czas, kiedy tylko pojawia się sytuacja spadku lub darowizny.

Podstawa prawna

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od spadków i darowizn - Dziennik Ustaw rok 2024 poz. 1837

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych od podatku od spadków i darowizn i niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem oraz skal podatkowych, według których oblicza się ten podatek - Dziennik Ustaw rok 2023 poz. 1226

Zobacz również:
Powiązane
Masz testament? Jeden szczegół może sprawić, że sąd uzna go za nieważny
Masz testament? Jeden szczegół może sprawić, że sąd uzna go za nieważny
ZUS oferuje 24-dniowy pobyt za darmo. Można dostać rehabilitację, wyżywienie i zwrot kosztów
ZUS oferuje 24-dniowy pobyt za darmo. Można dostać rehabilitację, wyżywienie i zwrot kosztów
Minimalna emerytura w 2027 roku. Seniorzy dostaną więcej, ale podwyżka może rozczarować
Minimalna emerytura w 2027 roku. Seniorzy dostaną więcej, ale podwyżka może rozczarować
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Jak wygrać przetarg medyczny? Poradnik dla firm bez działów przetargów
25 sie 2026

Jak wygrywa się przetarg? Najczęściej nie dzięki największemu działowi prawnemu, ale dzięki dobrze dobranemu postępowaniu, poprawnej analizie SWZ, realistycznej wycenie i ofercie złożonej bez błędów formalnych. Wiele firm pyta też: jak stanąć do przetargu, jak znaleźć, kto wygrał przetarg i z jakiego powodu można unieważnić przetarg. W tym artykule pokazujemy, że do skutecznego udziału w zamówieniach publicznych nie zawsze potrzebujesz własnego działu przetargowego - możesz działać samodzielnie, z pomocą zewnętrznych ekspertów lub z narzędziami, które automatyzują monitoring, analizę dokumentacji i przygotowanie oferty.
CIT w Polsce to nie 19%. Największe grupy z GPW płacą średnio 33% podatku
25 sie 2026

Nominalna stawka CIT w Polsce wynosi 19%, ale rzeczywiste obciążenie największych grup kapitałowych jest znacznie wyższe. Z raportu Grant Thornton wynika, że w 2024 r. ich efektywna stawka podatkowa sięgnęła 33%. Skąd bierze się różnica i dlaczego firmy płacą fiskusowi więcej, nawet gdy ich zyski spadają? Dane pokazują też zaskakujący wynik dla spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa – ich efektywna stawka wyniosła aż 54%.
Nowe podatki od 2027 roku. Firmy powinny przeliczyć i przemyśleć cały swój model finansowy – budżet, marża, płynność i ryzyka kolejnych zmian przepisów
24 sie 2026

Planowane przez rząd zmiany w PIT, CIT i ryczałcie będą miały dla przedsiębiorców znaczenie wykraczające poza samą wysokość podatku. Podniesienie progu PIT, wprowadzenie nowej stawki 24 proc., wyższy CIT dla największych firm oraz zmiany dotyczące ryczałtu oznaczają konieczność ponownego spojrzenia na sposób planowania wynagrodzeń, inwestycji, kosztów i przepływów pieniężnych. Dla części przedsiębiorców zmiany mogą oznaczać niższe obciążenia, dla innych wzrost kosztów. W obu przypadkach kluczowe będzie odpowiednio wczesne policzenie ich wpływu na biznes.
Wynagrodzenia w górę, zatrudnienie odbija. Najnowsze dane GUS zaskoczyły rynek
24 sie 2026

Lipiec przyniósł wyraźny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, a także pierwszy od siedmiu miesięcy wzrost zatrudnienia. Dane GUS okazały się lepsze od oczekiwań ekonomistów. Czy to początek trwalszej poprawy na rynku pracy?

REKLAMA

Nowy CIT dla największych firm. Projekt zakłada podwyżkę stawki do 22 proc.
24 sie 2026

Najwięksi podatnicy CIT mogą zapłacić wyższy podatek. Projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych zakłada wprowadzenie stawki CIT na poziomie 22 proc. dla określonej grupy największych przedsiębiorstw. Obecnie podstawowa stawka wynosi 19 proc.
Ryczałt po nowemu. Projekt zakłada niższy limit i wyższą stawkę dla części przedsiębiorców
24 sie 2026

Minister Finansów i Gospodarki przygotował projekt zmian w przepisach dotyczących ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Najważniejsza propozycja zakłada obniżenie limitu przychodów uprawniającego do korzystania z tej formy opodatkowania z 2 mln euro do 250 tys. euro. Projekt przewiduje również nową, 17-procentową stawkę dla nadwyżki przychodów ponad 300 tys. euro osiągniętych w trakcie roku.
Podatki 2027. Pierwszy próg PIT wzrośnie do 130 tys. zł, ale rząd podniesie też daninę solidarnościową
24 sie 2026

Rząd opublikował projekt zmian podatkowych, które mają wejść w życie od 1 stycznia 2027 roku. Pierwszy próg PIT zostanie podniesiony do 130 tys. zł, a stawka dla kolejnego przedziału dochodów spadnie do 24 proc. Jednocześnie osoby z dochodami powyżej 1 mln zł zapłacą wyższą daninę solidarnościową, przedsiębiorców czekają zmiany w ryczałcie, a największe firmy zostaną objęte 22-proc. stawką CIT.
Koniec ery „wklepywaczy faktur”. Jak zbudować nowoczesną księgowość, w której ludzie będą chcieli pracować?
20 sie 2026

Sektor finansowo-księgowy przechodzi obecnie najbardziej radykalną transformację w swojej historii. Mimo to, w wielu miejscach czas jakby się zatrzymał. Obraz księgowego przygniecionego segregatorami, ślęczącego nad tabelami w Excelu i manualnie przepisującego dane z faktur, wciąż ma się niepokojąco dobrze w masowej świadomości. Rzeczywistość nowoczesnego biznesu jest zupełnie inna. Dzisiejsza księgowość to nie back-office schowany w ciemnym korytarzu, tylko centrum dowodzenia strategicznego, bez którego żadna nowoczesna firma nie podejmie trafnej decyzji biznesowej. Jak zatem zerwać ze starym schematem i stworzyć miejsce pracy, które przyciąga talenty, budzi pasję i sprawia, że w księgowości po prostu chce się pracować? Odpowiedź kryje się w trzech słowach: partnerstwo, automatyzacja i elastyczność.

REKLAMA

Co nas czeka w podatkach w latach 2027-2029?
20 sie 2026

Kryzys fiskalny w Polsce się pogłębia - jest źle a może być jeszcze gorzej – twierdzi prof. dr hab. Witold Modzelewski. I dodaje, że trzeba zwiększyć dochody podatkowe budżetu państwa bez podwyższania stawek, ale takich umiejętności raczej brakuje rządzącym. Zdaniem Profesora faktyczna naprawa systemu podatkowego może przyjść dopiero najwcześniej po 2029 roku. Bo wcześniej politycy z uwagi na okres przedwyborczy i bezpośrednio powyborczy nie będą skłonni wiele zmieniać.
Nie tylko 183 dni pobytu. Co ostatecznie decyduje o uzyskaniu rezydencji podatkowej w Hiszpanii? Jak nie stracić polskiej rezydencji podatkowej?
20 sie 2026

Dom na Costa del Sol, praca zdalna z tarasu i kilka miesięcy w roku poza Polską - taki model życia wybiera coraz więcej Polaków. Problem w tym, że o rezydencji podatkowej nie decyduje sam kalendarz. Hiszpański urząd patrzy również na to, gdzie mieszka rodzina i skąd faktycznie zarządzana jest firma. To zaskakuje nawet tych, którzy starannie planują swój pobyt.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA