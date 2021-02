Rozszerzenie możliwości stosowania ryczałtu dla przedsiębiorców

Czym jest ryczałt ?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to uproszczona forma opodatkowania działalności gospodarczej, polegająca na rozliczaniu podatku od przychodu, bez możliwości pomniejszenia podatku o koszty uzyskania tego przychodu.

Możliwość prowadzenia rozliczenia podatku w formie ryczałtu ewidencjonowanego przysługuje przedsiębiorcom, o ile w roku poprzednim:





- uzyskali przychody z działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 mln euro,

- uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 mln euro.

Ryczałt - jak zgłosić chęć skorzystania z tej formy opodatkowania?

Aby skorzystać z tej formy rozliczania się z urzędem skarbowym należy zgłosić taki wybór we wniosku rejestracyjnym działalność CEIDG-1, lub powiadomić o tym pisemnie naczelnika urzędu właściwego dla podatnika w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, jednak nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. W przypadku funkcjonującej już działalności, konieczne jest zgłoszenie do naczelnika urzędu skarbowego pisemnego oświadczenia do dwudziestego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód w roku podatkowym, lub do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego (w przypadku spółki konieczne jest złożenie pisemnego oświadczenia przez wszystkich wspólników).

Stawki ryczałtu od 1 stycznia 2021 r.

Ustawa przewiduje 8 stawek ryczałtu, które kształtują się następująco:

17% - osiągane w zakresie wolnych zawodów,

15% - świadczenie usług dotychczas wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy ryczałtowej,

10% - świadczenie usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek (PKWiU 68.10.1) oraz odpłatne zbycie praw majątkowych lub nieruchomości

8,5% (do kwoty 100.000 zł) oraz 12,5% (od nadwyżki ponad kwotę 100.000 zł) – z tytułu m.in. najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą, świadczenia usług związanych z zakwaterowaniem, wynajmu i obsługi nieruchomości własnych lub dzierżawionych, wykonywania usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, wynajmu i dzierżawy (samochodów oraz innych środków transportu, świadczenia usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem,

8,5% z działalności usługowej, w tym przychody z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem lp. 1, 2, 3 tiret pierwsze, 4 oraz 6-8 tabeli, ze świadczenia usług związanych ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom (PKWiU 84.25.11.0), ze świadczenia usług w zakresie edukacji (PKWiU dział 85), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów, ze świadczenia usług związanych z działalnością bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałych usług w zakresie kultury (PKWiU dział 91), z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego, prowizje uzyskane przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu, prowizje uzyskanej przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 12 updof, tj. otrzymane odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej

5,5% z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton, prowizje uzyskane z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów, z odpłatnego zbycia świadectw pochodzenia, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 14 updof

3% - z tytułu m.in. działalności gastronomicznej, produkcji zwierzęcej oraz odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej,

2% - ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, o których mowa w art. 20 ust. 1c updof.

Rozszerzenie możliwości stosowania ryczałtu

W nowelizacji ww. ustaw rozszerzona sama definicja wolnego zawodu, co oznacza możliwość stosowania tego typu rozliczenia dla większości profesji. W kontekście samej stawki opodatkowania definicja wolnego zawodu będzie służyć jedynie wskazaniu, które profesje są objęte stawką ryczałtu w wysokości 17 proc. Pozostałe wolne zawody mogą być opodatkowane tak jak inne usługi szczegółowo wymienione w ustawie, opisane powyżej. W przypadku zawodu, którego nie da się przyporządkować do żadnej kategorii, to obowiązuje reguła stawki 8,5%.

Ograniczenie stosowania opodatkowania na zasadzie ryczałtu ewidencjonalnego dotyczy jedynie czterech rodzajów działalności wymienionych w art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy ryczałtowej:

- prowadzenie aptek,

- działalność w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych (kantory walut),

- działalność w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych,

- wytwarzanie wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Szymon Kwasigroch

Systim.pl