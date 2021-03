Wynajem wspólnej nieruchomości - jaki limit ryczałtu dla małżonków?

Dla małżonków wynajmujących nieruchomości w ramach najmu prywatnego, opodatkowujących uzyskane z tego tytułu przychody ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, istnieje wspólny limit przychodów w wysokości 100 000 zł, do którego stawka ryczałtu wynosi 8,5%, a powyżej tej kwoty 12,5%. Tak uznał dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 23 lutego 2021 r., sygn. 0115-KDIT1.4011.1004.2020.1.KK.

Kto może płacić ryczałt od najmu?

Zasady opodatkowania dotyczące ryczałtu zawiera ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (dalej także "ustawa"), która reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zgodnie z zapisami tej ustawy osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Dla ustalenia wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu tych umów, stosuje się art. 11 ust. 2-2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jak zgłosić ryczałt od najmu?

W przypadku osiągania przychodów z najmu za równoznaczne z dokonaniem wyboru opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy uznaje się pierwszą w roku podatkowym wpłatę na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z tego tytułu, a jeżeli pierwszy taki przychód podatnik osiągnął w grudniu roku podatkowego - złożenie zeznania PIT-28.

Jak rozliczyć ryczałt od najmu?

Podatnicy osiągający przychody z najmu są obowiązani złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie PIT-28, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - w terminie od dnia 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Przy czym, zeznanie złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym.

Jak liczyć ryczałt od najmu?

W przypadku przychód z najmu ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów do kwoty 100 000 zł, a od nadwyżki ponad tę kwotę ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 12,5% przychodów.

Więcej na ten temat: Ryczałt 2021 - nowe stawki i limity

Jaki limit ryczałtu dla małżonków?

Wracając do interpretacji indywidualnej z 23 lutego 2021 r., wskazano w niej, że w 2019 r. Zainteresowani osiągnęli przychód z wynajmu przekraczający 100 000 zł. US telefonicznie wskazał na niedopłatę i zażądał uzupełnienia podatku należnego za 2019 r. poprzez dokonanie przelewu kwoty odpowiadającej 4% od przychodu ponad 100.000 zł plus odsetki (4% = 12,5% - 8,5%). Od 1990 r., od dnia zawarcia związku małżeńskiego, Zainteresowanych łączy wspólność ustawowa (art. 31 par. 1 krio). Od 2013 r. regularnie zgłaszali Naczelnikowi US ewentualne zmiany sposobu rozliczania wspólnych przychodów (ryczałt/zasady ogólne) i że wspólny przychód z wynajmu będzie rozliczał z urzędem mąż (związane to było z faktem, że formularz PIT-28 przewiduje podanie danych tylko jednego podatnika). Od 2017 r. do dziś Zainteresowani korzystają z rozliczenia ryczałtowego.

Zdaniem Zainteresowanych, każdemu z małżonków, połączonych wspólnością ustawową, przysługuje limit przychodu 100 000 zł z wynajmu i podlega on zsumowaniu do 200 000 zł opodatkowanych stawką 8,5%.

Z takim podejściem nie zgodził się dyrektor KIS, uznając, że określony w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym limit przychodów w wysokości 100 000 zł dotyczy łącznie obojga małżonków osiągających przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, zawieranych poza działalnością gospodarczą. Nie jest istotne, czy przedmiot najmu należy do majątku wspólnego, czy do majątków odrębnych małżonków – limit ten dotyczy małżonków niezależnie od obowiązującego ustroju majątkowego.

A zatem, dla małżonków wynajmujących nieruchomości w ramach najmu prywatnego, opodatkowujących uzyskane z tego tytułu przychody ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, istnieje wspólny limit przychodów w wysokości 100.000 zł, do którego stawka ryczałtu wynosi 8,5%, a powyżej tej kwoty 12,5%.