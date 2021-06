Jaka stawka ryczałtu dla usług gastronomicznych?

Stawka ryczałtu - usługi gastronomiczne. Czy sprzedaż usług gastronomicznych (przygotowywanie gotowych posiłków na rzecz kontrahentów) można opodatkować na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ze stawką 3%?

Stawka ryczałtu - usługi gastronomiczne

W przypadku sprzedaży usług gastronomicznych (z wyłączeniem napojów alkoholowych o zawartości powyżej 1,5%) podatnik, prowadząc działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, może tego typu przychody opodatkować na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ze stawką 3%. Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 11 maja 2021 r., nr 0112-KDIL2-2.4011.133.2021.2.KP.

W rozpatrywanej sprawie podatnik stwierdził, że jego przyszła działalność gospodarcza, której przedmiotem będzie świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowywania gotowych posiłków na rzecz jego kontrahentów, z wyłączeniem sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, winna być sklasyfikowana według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług jako pozostałe usługi gastronomiczne świadczone w oparciu o zawartą z klientem umową i oznaczona symbolem 56.29.19.0 oraz opodatkowana 3% stawką ryczałtu, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 lit „a” ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Organ podatkowy zgodził się z podatnikiem wyjaśniając, co następuje.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne : opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”.

Stosownie do treści art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy: działalność usługowa to pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Przez pojęcie usług wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług rozumie się:

wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarczych prowadzących działalność o charakterze produkcyjnym, tzn. usługi dla celów produkcji nietworzące bezpośrednio nowych dóbr materialnych,

wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarki narodowej oraz na rzecz ludności, przeznaczone dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej i ogólnospołecznej.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne: działalność gastronomiczna to usługi związane z przygotowywaniem posiłków oraz sprzedażą posiłków i towarów.

Zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 1 powołanej ustawy: podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2.000.000 euro, lub uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2.000.000 euro.

Możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest między innymi od niespełnienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W artykule tym zawarto wyłączenia z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, jednak Wnioskodawca nie wskazał żadnego z nich.

Usługi gastronomiczne na ryczałcie

Stosownie do treści art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne: ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi m.in.:

8,5% ‒ przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8 (pkt 5 lit. a),

3% ‒ z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% (pkt 7 lit. a).

Usługi gastronomiczne (przygotowanie posiłków na rzecz kontrahentów) z 3% stawką ryczałtu

Z przedstawionego we wniosku o interpretację opisu sprawy wynika, że podatnik, jako kucharz, zamierza w ramach działalności gospodarczej świadczyć usługi gastronomiczne na rzecz swoich kontrahentów, jako ich podwykonawca. W zakresie tych usług będzie przygotowywanie posiłków na podstawie składanych przez nich zamówień. Istotą tych umów będzie sprzedaż usług gastronomicznych, obejmujących przygotowywanie posiłków na rzecz podmiotów zewnętrznych, z wyłączeniem sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 1,5 %. W ramach współpracy podatnik będzie zobowiązany do korzystania ze sprzętów i narzędzi, które będą się znajdować w siedzibach jego kontrahentów, będą też oni dostarczać produkty, przy użyciu których podatnik będzie wykonywał swoją usługę. Otrzymane od podatnika posiłki kontrahenci będą sprzedawać swoim docelowym klientom. Świadczone usługi podatnik zalicza do grupy usług oznaczonych symbolem PKWiU 56.29.19.0 – pozostałe usługi gastronomiczne świadczone w oparciu o zawartą z klientem umowę.

Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe, Dyrektor KIS stwierdził, że skoro podatnik zamierza prowadzić działalność gospodarczą, której przedmiotem będzie świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowywania posiłków na rzecz kontrahentów (z wyłączeniem sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 1,5%), która to działalność według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług została sklasyfikowana jako pozostałe usługi gastronomiczne świadczone na podstawie zawartej z klientem umowy, to podatnik będzie mógł swoje usługi opodatkować 3% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli spełni pozostałe ustawowe warunki opodatkowania w tej formie.