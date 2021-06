Ryczałt dla przedsiębiorcy zarabiającego do 10 tys. zł

Ryczałt dla przedsiębiorcy - do 10 tys. zł miesięcznie. Wszystkim przedsiębiorcom, zarabiającym do 10 tys. zł, którym nie opłaca się rozliczanie wg skali podatkowej lub podatku linowego, oferujemy ryczałt, czyli podatek przychodowy – powiedział premier Mateusz Morawiecki, prezentując rozwiązania dla przedsiębiorców w Nowym Ładzie.

Ryczałt dla przedsiębiorcy - do 10 tys. zł miesięcznie

W środę 2 czerwca premier Mateusz Morawiecki zaprezentował rozwiązania w ramach Nowego Ładu, skierowane do przedsiębiorców. Jak powiedział, wszyscy drobni przedsiębiorcy, którzy zarabiają 5-6 tys. zł miesięcznie, na zmianach podatkowych związanych z podniesieniem kwoty wolnej skorzystają.

„Na tej zmianie zyskają więcej niż wyniesie ich wkład w postaci składki zdrowotnej” – powiedział premier.

Z kolei osobom, które więcej zarabiają, premier zaproponował przejście na ryczałt podatkowy.

„Jest możliwość pozbycia się bólu głowy, związanego z fakturami czy kosztami, tym, czy coś można rozliczyć, czy nie, czy coś zaakceptuje urząd skarbowy. Ta możliwość nazywa się ryczałt, czyli tak naprawdę podatek przychodowy” – powiedział Mateusz Morawiecki.

Przejście na ryczałt - Morawiecki zachęca

Według premiera, część przedsiębiorców powinna rozważyć przejście na ryczałt.

„Dla tych, co zarabiają do 10 tys. zł miesięcznie, mam propozycję – zastanówcie się, czy nie lepiej przejść na ryczałt. Bo obniżamy stawki. Dla wielu zawodów kreatywnych, dla lekarzy czy pielęgniarek, którzy są na działalności, obniżamy stawki z 17 proc. dla 14 proc. Tym, którzy są na stawce 15 proc., np. dla informatyków, obniżamy stawki do 12 proc.” – powiedział Morawiecki.

Przypomniał także, że zostały podniesione limity przychodów, do których można rozliczać się ryczałtem.

„Ten ryczałt, z którego od początku tego roku skorzystało 65 tys. przedsiębiorców, od stycznia tego roku podnieśliśmy z 250 tys. euro do 2 mln euro, czyli do 9 mln zł. To nie są małe obroty, także dla sklepów, także dla innych branż, warsztatów, wolnych zawodów. Do 9 mln zł przychodów można skorzystać z ryczałtu” – powiedział Morawiecki.

Przypomniał także o już wprowadzonych rozwiązaniach, a więc o małym ZUS, o możliwości prowadzenia działalności bez rejestracji, o obniżce CIT z 19 do 9 proc. Do tego zapowiedział zmiany, jakie w ramach Polskiego Ładu mają zostać wprowadzone – czyli ulga na badania i rozwój, na prototyp i na wdrożenie.

„To jest dobry zestaw dla przedsiębiorców” – powiedział Morawiecki.

Autor: Marek Siudaj

ms/ je/