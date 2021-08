Profil zaufany to klucz do e-administracji, czyli wygodnego i bezpiecznego załatwiania spraw urzędowych bez wizyty w urzędzie. Jak założyć profil zaufany? Jakie sprawy urzędowe można załatwić?

Wydział Promocji Polityki Cyfrowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów informuje:

To na pewno trudne, drogie i niepotrzebne – jeśli należysz do grona sceptyków, musimy Cię rozczarować. Założenie (ale i korzystanie) z profilu zaufanego jest proste, bezpłatne i bardzo przydatne. Oto dowody!

Profil zaufany - m iliony nie mogą się mylić

12 389 749 – dokładnie tylu Polaków ma już profil zaufany. Tylko w tym roku to grono powiększyło się o niemal 3,6 miliona osób. Co ma w sobie profil zaufany (PZ), że tak wielu chce go mieć?

- Dzięki profilowi zaufanemu możemy potwierdzić swoją tożsamość w internecie. Będąc w urzędzie, aby udowodnić, że my to my – musimy pokazać dowód osobisty. Online – wystarczy profil zaufany – tłumaczy minister Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu w Kancelarii Premiera. – PZ to klucz do e-usług. Dzięki niemu coraz więcej spraw urzędowych możemy załatwiać z dowolnego miejsca i o dowolnej porze. To wygoda i oszczędność czasu – dodaje.

Jeśli chcielibyście zobaczyć przykładowy profil zaufany, nie da się. PZ-ta nie widać – to przypisany do naszego numeru PESEL zbiór danych o nas samych. To informacje, które umożliwiają potwierdzanie online naszej tożsamości. Dane, które zawiera profil zaufany są weryfikowane, a także odpowiednio zabezpieczone przed niepowołanym dostępem. Możesz mieć tylko jeden potwierdzony profil zaufany. PZ jest ważny 3 lata, w dowolnym momencie można przedłużyć jego ważność.

Tyle teorii, czas na nieco praktyki.

Profil zaufany - lista e-usług

Już wiecie, czym jest profil zaufany. Teraz na pewno chcielibyście się dowiedzieć, co dzięki niemu załatwicie. Lista e-usług, czyli spraw urzędowych, które można załatwić przez internet jest coraz dłuższa. Wszystkie znajdziecie na naszym portalu GOV.pl. Aby było jeszcze łatwiej je znaleźć - pogrupowaliśmy je w kategorie, takie jak np.: dokumenty i dane osobowe, edukacja, kierowcy i pojazdy, meldunek i wybory, nieruchomości i środowisko, podatki, praca i biznes, rodzina i małżeństwo, zaświadczenia i odpisy, czy zasiłki i pomoc finansowa. Przy każdej z e-usług znajdziecie napisany prostym językiem opis, jak z niej korzystać.

Oto tylko kilka najpopularniejszych e-usług:

Mając profil zaufany załatwicie dużo więcej, np.:

Rozliczycie e-PIT

Zalogujecie się do Internetowego Konta Pacjenta

Zarejestrujecie się na szczepienie

Złożycie wniosek o 500+

Założycie działalność gospodarczą

i wiele więcej, a to wszystko nie ruszając się z domu – przez internet.

Profil zaufany - jak go założyć?

Już wiecie, czym jest profil zaufany, co dzięki niemu załatwicie, czas na informacje – jak go założyć.

A można to zrobić na trzy sposoby:

Za pośrednictwem bankowości elektronicznej – to najszybszy sposób, bo nie wymaga dodatkowego potwierdzania danych (dane w banku zostały zweryfikowane podczas zakładania konta). Taką możliwość dają PKO Bank Polski SA, Santander, Bank Pekao, mBank, ING Bank Śląskiego, Alior Bank, Millennium Bank, BNP Paribas, BOŚ Bank, kilkaset banków spółdzielczych oraz platforma Envelo. Wypełniając internetowy wniosek i umawiając się na wideospotkanie z urzędnikiem. Wypełniając internetowy wniosek i w drugim kroku – potwierdzając PZ w jednym z ponad 1500 punktów potwierdzających.

Niezależnie od tego, którą opcję wybierzecie – proces założenia profilu zaufanego jest naprawdę prosty. Poradzicie sobie z nim nawet jeśli nie jesteście (bo nie musicie być) asami internetu.

Szczegółowe informacje na temat każdego ze sposobów na założenie PZ – znajdziecie oczywiście na GOV.pl.

Profil zaufany istnieje od 2011 r.

Na koniec jeszcze garść statystyk. Profil zaufany (PZ) istnieje od 2011 r. i obchodzi w tym roku 10. urodziny. Wiele wskazuje też na to, że będzie to najlepszy rok w jego historii! W lipcu profil zaufany założyło 567 101 Polaków. A to oznacza, że każdego dnia tamtego miesiąca PZ zakładało średnio ponad 18 tysięcy osób!

Więcej profil zaufanych w jednym miesiącu Polacy założyli tylko w kwietniu tego roku (621 911) i w kwietniu 2020 r. (602 739).

W sierpniu (stan na 22 sierpnia 2021 r.) PZ założyło już 273 644 użytkowników, z czego tylko 2 sierpnia - 21 353 osób.

W sumie, od początku tego roku profil zaufany założyło dokładnie 3 567 318 osób.

Załóż profil zaufany już dziś! #ePolakpotrafi!