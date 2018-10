Błędna skrócona nazwa podatnika na fakturze a prawo do odliczenia VAT

Błąd w nazwie podatnika (nabywcy), polegający na umieszczeniu na fakturze niepełnej nazwy podatnika lub nazwy skróconej innej od nazwy skróconej zawartej w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R, przy jednoczesnym wpisaniu prawidłowego numeru NIP podatnika i prawidłowym adresie jest jedynie wadą, która nie wyłącza możliwości prawidłowego określenia nabywcy towaru, a jednocześnie pozostaje bez znaczenia dla wysokości zobowiązania podatkowego. Nie można zatem stwierdzić, że wystawienie faktury w sposób opisany we wniosku pozbawia Wnioskodawcę prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego z niej wynikającego. (...)

Zastosowanie opisanej wyżej nazwy odbiorcy na fakturach nie powoduje/nie będzie powodować błędu skutkującego koniecznością wystawienia not korygujących, gdyż nie wpływa to na prawidłowość tych dokumentów. W związku z powyższym faktury te mogą/będą stanowić podstawę do obniżenia kwot podatku należnego o kwoty podatku naliczonego z nich wynikające.

reklama reklama

Tak zinterpretował przepisy dot. podatku VAT Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 16 października 2018 r. (sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.629.2018.2.OS).

Polecamy: Komplet podatki 2019

Polecamy: Biuletyn VAT

Długa firma (nazwa) podatnika na fakturze

O interpretację wystąpił podatnik (spółka komandytowa, której komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), który z uwagi na swoją formę prawną i przepisy art. 104 kodeksu spółek handlowych musi stosować dość długą nazwę (firmę).

Zgodnie z ww. art. 104 ksh firma (czyli nazwa) spółki komandytowej powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie „spółka komandytowa”. Co prawda dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu „sp.k.”. Ale jeżeli komplementariuszem jest osoba prawna (np. spółka z o.o.), firma spółki komandytowej powinna zawierać pełne brzmienie firmy (nazwy) tej osoby prawnej z dodatkowym oznaczeniem „spółka komandytowa”. Nie wyklucza to zamieszczenia nazwiska komplementariusza, który jest osobą fizyczną.

Ponadto warto wskazać, że zgodnie z art. 434-435 kodeksu cywilnego:

1) Firmą (tj. nazwą pod jaką działa przedsiębiorca) osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko, a oprócz tego do firmy można włączyć pseudonim, określenia wskazujące na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych.

2) Firma (nazwa) osoby prawnej zawierać może:

- określenie formy prawnej osoby prawnej (np. spółki handlowe stosują tu jako przepisy szczególne odpowiednie artykuły ksh), które może być podane w skrócie (obligatoryjnie),

- określenia wskazujące na przedmiot działalności, siedzibę oraz inne określenia dowolnie obrane (elementy fakultatywne).

- nazwisko lub pseudonim osoby fizycznej, jeżeli służy to ukazaniu związków tej osoby z powstaniem lub działalnością przedsiębiorcy (element fakultatywny).

Ogólnym zaleceniem dla firm jest też to, by nie wprowadzały w błąd i odróżniały się dostatecznie od firm innych przedsiębiorców.

Już z tych przepisów wynika, że oprócz tzw. nazwy fantazyjnej (np. Fantazja), czy określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy (np. Handel Import Eksport), miejsce jej prowadzenia (np. Falęcin) - samo określenie formy prawnej (np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa) może tak wydłużyć nazwę (firmę) przedsiębiorcy-podatnika, że czasem nie ma miejsca na jej wpisanie na fakturze.

Oczywiście przepisy dopuszczają skróty określeń wskazujących na formę prawną (np. sp. z o.o.) ale nie zawsze skrócenie firmy jest możliwe, zwłaszcza jeżeli wybraliśmy sobie długą nazwę fantazyjną.

Trzeba też zauważyć, że zarówno rejestrując się w Krajowym Rejestrze Sądowym, jak i składając zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R), czy np. zgłoszenie identyfikacyjne NIP-2, trzeba podać zarówno nazwę pełną jak i skróconą.

W kontekście firmy spółki komandytowej, której komplementariuszem jest spółka z o.o. (te podmioty mają najczęściej problemy z długą nazwą) warto wskazać wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 12 października 2016 r., sygn. akt III AUa 2315/15. Sąd ten uznał za dopuszczalne użycie w obrocie nazwy spółki Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialności Spółki komandytowej z użyciem ustawowych skrótów i określenie jej jako Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe (...) Sp. z o. o. Sp. k..

Niektóre programy komputerowe do fakturowania mają ograniczenia odnośnie liczby znaków, które można wpisać w rubryce „nazwa nabywcy”. Stąd podatnicy często mają wątpliwości, gdy otrzymują od swoich kontrahentów faktury, na których widnieją ich niewłaściwie skrócone firmy. Wątpliwości dotyczą tego, czy taka faktura może uprawniać do odliczenia VAT i czy trzeba taką fakturę korygować.