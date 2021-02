System e-Faktury - zwrot VAT w terminie 40 dni

e-Faktury, czyli faktury ustandaryzowane

Faktury ustandaryzowane, czyli nowy rodzaj e-faktur, będą wystawiane i przesyłane za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) i będą funkcjonować w obrocie gospodarczym obok faktur papierowych i obecnie występujących faktur elektronicznych.

Takie rozwiązanie przewiduje przygotowany przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, opublikowany 1 lutego 2021 r.





Nowy system ma wystartować od 1 października 2021 r.

Więcej na ten temat: E-faktury od 1 października 2021 r. - projekt nowelizacji ustawy o VAT i struktury logicznej

Nowela przewiduje także nowe rozwiązania w zakresie terminów zwrotu VAT.

Zwrot VAT w terminie 40 dni

Ustawodawca zaproponował wprowadzenie dla podatników, którzy wystawiają wyłącznie faktury ustrukturyzowane, preferencję w postaci skróconego do 40 dni terminu zwrotu podatku VAT dla podatników spełniających warunki przewidziane w tym przepisie. Chodzi o przewidziany w projekcie nowy art. 87 ust. 6c i 6d ustawy o VAT oraz związane z tym zmiany doprecyzowujące w art. 87 ust. 2 i 2c.

Dla uzyskania zwrotu w terminie 40 dni konieczne jest spełnienie łącznie wszystkich wymienionych warunków, tj.:

podatnik wystawia wyłącznie faktury ustrukturyzowane z wykorzystaniem Krajowego Systemu e-Faktur w okresie rozliczeniowym, w odniesieniu do którego ubiega się o zwrot VAT , w związku z wykonywaniem czynności, dla których występował obowiązek wystawienia faktur, uwzględnionych w rozliczeniu.

Oznacza to, że uzyskanie zwrotu w terminie 40 dni będzie możliwe tylko w przypadku podatników wystawiających w całym okresie rozliczeniowym wyłącznie faktury ustrukturyzowane.

podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który została wykazana różnica podatku do zwrotu, był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny oraz składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje, o których mowa w art. 99 ust. 1-3.

Oznacza to, że uprawnienie do zwrotu w terminie 40 dni nie będzie przysługiwało m.in. nowym podmiotom zarejestrowanym jako podatnicy VAT czynni, przez okres pierwszych 12 miesięcy funkcjonowania.

podatnik w okresie 12 miesięcy poprzedzających okres wykazania różnicy podatku do zwrotu posiadał rachunek rozliczeniowy lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej zawarte w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1.

kwota podatku naliczonego lub kwota różnicy podatku nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji do zwrotu w analizowanym okresie nie przekracza 3000 zł.

Podatnik dla uzyskania zwrotu w terminie 40 dni, podobnie jak przy innych zwrotach z ustawy o VAT, będzie zaznaczał odpowiedni znacznik w składanym rozliczeniu (JPK_VAT deklaracja + ewidencja) ze wskazaniem, że występuje z wnioskiem o zwrot VAT w terminie 40 dni.

Skrócony 40-dniowy termin zwrotu jest wyjątkową preferencją, którą mogą uzyskać podatnicy jeżeli spełniają wszystkie warunki określone w proponowanych przepisach projektu ustawy i wykażą w rozliczeniu kwotę podatku do zwrotu z oznaczeniem dla terminu 40-dniowego.

Wprowadzona preferencja została wsparta możliwością odpowiedniego stosowania rozwiązań proceduralnych przewidzianych również dla innych terminów zwrotów VAT.

Oznacza to, że w przypadku gdy zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika. W tym przypadku zastosowanie znajdują pozostałe zasady stosowane dla dotychczasowych terminów zwrotu VAT określone w ust. 2 zdanie drugie i trzecie, ust. 2a-2c oraz ust. 4a-4f.

Przykładowo oznacza to, że naczelnik urzędu skarbowego przedłuża podatnikowi termin zwrotu w przypadku, gdy do naczelnika urzędu zostało zgłoszone żądanie, o którym mowa w art. 87 ust. 2c. Takie żądanie może zostać przekazane, w szczególności przez Komendanta Głównego Policji, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Prokuratora Generalnego, w związku z prowadzonymi przez te organy postępowaniami.

Odmowa zwrotu VAT w terminie 40 dni

Niespełnienie przez podatnika któregokolwiek z warunków uzyskania zwrotu VAT w skróconym 40-dniowym terminie (np. gdy weryfikacja rozliczenia wykaże, że podatnik nie spełnił wymogu wystawiania wyłącznie faktury ustrukturyzowanych) skutkuje odmową zwrotu w terminie 40 dni.

Wprowadzenie skróconego 40-dniowego terminu zwrotu VAT ma swoje normatywne umocowanie w prawie unijnym. Zgodnie z art. 183 dyrektywy 2006/112/WE w przypadku, gdy za dany okres rozliczeniowy kwota odliczeń przekracza kwotę VAT należnego, państwa członkowskie mogą dokonać zwrotu lub przenieść nadwyżkę na następny okres rozliczeniowy w oparciu o ustalone przez siebie warunki. Użyty zwrot „ustalone przez siebie warunki” jest wyrazem pozostawienia państwom członkowskim tzw. autonomii proceduralnej, polegającej na pewnej swobodzie w określeniu własnych warunków zwrotu podatku.

Potwierdzeniem takiej konstatacji może być samo orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wynikają z niego pewne istotne wskazania, co do wymogów ukształtowania własnych regulacji dotyczących zwrotu podatku. Z dorobku TSUE ukształtowanego na gruncie zwrotów VAT wynika potrzeba respektowania przez organy zasad neutralności, proporcjonalności oraz wymogu dokonywania zwrotu w tzw. rozsądnym terminie, ocena w tym zakresie należy zasadniczo do sądu krajowego.

Po złożeniu przez podatnika wniosku o zwrot podatku w terminie 40 dni, dalsze działania urzędu skarbowego oparto na założeniu weryfikacji kryteriów skrócenia zwrotu z wykorzystaniem zasobów teleinformatycznych KAS, bez konieczności przekazywania przez podatnika dodatkowych informacji potwierdzających spełnienie wymaganych warunków dla dokonania tego zwrotu. Urząd skarbowy sprawdza spełnienie tych warunków na podstawie dostępnych informacji znajdujących się w posiadaniu urzędu (art. 87 ust. 6d).

Projektowane zmiany mogły zostać wprowadzone w związku z opracowaniem od 2015 r. narzędzi analitycznych jakimi dysponuje Szef Krajowej Administracji Skarbowej. JPK_VAT i inne narzędzia uszczelniające powinny zapewnić organom możliwość weryfikacji zasadności zwrotu VAT w zdecydowanie szybszym czasie. Weryfikacja danych w systemie teleinformatycznym obejmie dostępne dane z zasobów teleinformatycznych Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, w tym w szczególności dane Centralnego Repozytorium KAS, STIR i JPK_VAT. Dzięki temu czynności związane ze zwrotem VAT wykonywane przez KAS w odniesieniu do podatników, którzy spełniają kryteria określone w projektowanych przepisach będą mogły zachodzić szybciej.

Wprowadzenie przesłanek weryfikacji uprawnienia do skróconego terminu zwrotu podatku VAT, gdzie jako podstawę tej preferencji przyjęto to, że podatnik wystawia faktury ustrukturyzowane, od strony podatku naliczonego jest oparte (zabezpieczone) na możliwości weryfikacji rozliczeń podatnika poprzez wykorzystanie nowych narzędzi uszczelniających pobór podatku VAT.

W związku z wprowadzaniem skróconego 40-dniowego terminu zwrotu VAT w projektowanym ust. 2c i 2d, w art. 87 konieczne jest dodanie następujących rozwiązań doprecyzowujących w stosunku do niektórych przepisów:

- zmiana w ust. 2 w zdaniu pierwszym – dodanie projektowanego ust. 6c do wskazanych w zastrzeżeniu przepisów regulujących zwrot VAT w terminie krótszym niż 60-dniowy (art. 1 pkt 3 lit. a projektu ustawy),

- zmiana w ust. 2c – dodanie projektowanego ust. 6c do wskazanych tam trybów zwrotu VAT, co oznacza możliwość przedłużenia podatnikowi 40-dniowego terminu zwrotu różnicy podatku, na podstawie żądania zgłoszonego przez Komendanta Głównego Policji, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Prokuratora Generalnego w związku z prowadzonym postępowaniem na okres wskazany w żądaniu, nie dłuższy niż 3 miesiące (art. 1 pkt 3 lit. b projektu ustawy).