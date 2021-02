E-faktury od 1 października 2021 r.- projekt nowelizacji ustawy o VAT i struktury logicznej

E-faktury ustrukturyzowane w Polsce na wzór Włoch - najpierw dobrowolne, potem obowiązkowe

Przy tworzeniu przepisów, w dużym stopniu bazowaliśmy na ponad trzyletnich doświadczeniach Włoch. Usługa e-faktury została tam udostępniona podatnikom w 2017 r., a po okresie przejściowym od 1 stycznia 2019 r. użycie e-faktury stało się we Włoszech obowiązkiem. Podobnie sytuacja będzie wyglądała w Polsce – po okresie przejściowym chcemy, aby użycie e-faktury przyjęło charakter obowiązkowy – wyjaśnia wiceminister finansów Jan Sarnowski.

W pierwszej fazie wdrażania ustrukturyzowanej e-faktury, polscy przedsiębiorcy będą z niej korzystać dobrowolnie. Będzie ona działała, jako jedna z dopuszczonych form dokumentowania sprzedaży, obok faktur papierowych i obecnie już występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych. W 2023 r. korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne.





Wdrożenie e-faktur to kolejny przykład cyfryzacji usług fiskusa. Przyniesie dwa bardzo pozytywne skutki dla polskiej gospodarki. Po pierwsze znacznie ułatwi rozliczanie obrotu pomiędzy przedsiębiorcami. Po drugie, przyspieszy wykrywanie prób wyłudzenia podatku, a przez to zwiększy bezpieczeństwo uczciwych firm i posłuży dalszemu zmniejszeniu luki VAT – wyjaśnia wiceminister Jan Sarnowski.

Korzyści z e-faktur

Z perspektywy podatnika ustrukturyzowana e-faktura przyniesie wiele udogodnień:

Bezpieczeństwo: faktura pozostanie w bazie danych MF i nigdy nie ulegnie zniszczeniu czy zaginięciu, nie będzie konieczności wydawania jej duplikatów.

Przyspieszenie obrotu: dzięki działaniu za pośrednictwem bazy ministerstwa, zawsze będziemy mieli pewność, że faktura trafiła do kontrahenta.

Wygodę: e-faktury będą wydawane według jednego wzorca tak, że będą bardzo łatwe w użyciu.

Standaryzację: wzajemne rozliczenia oraz księgowanie faktur w systemach FK stanie się dużo łatwiejsze.

Dwa lata temu faktury elektroniczne przyjmowało i wystawiało 75% firm. Jedynie co czwarty przedsiębiorca deklarował rozliczenia tylko w formie tradycyjnej. Teraz rozliczenie przy pomocy faktur elektronicznych jest już codzienną praktyką. Wynika to z powszechnego obowiązku elektronicznego raportowania plików JPK oraz z korzyści biznesowych, jakie daje względem tradycyjnych faktur papierowych.

Wychodząc naprzeciw trendom digitalizacji obiegu dokumentów Ministerstwo Finansów przygotowało ustawę, która reguluje zasady wystawiania, posługiwania się i przechowywania ustrukturyzowanej e-faktury.

Co się zmieni?

Omawiany projekt przewiduje zmiany w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.) – zwanej dalej: „ustawą o VAT” w zakresie wprowadzenia Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF). Projekt przewiduje także zmiany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 505, z późn. zm.) – zwanej dalej: „ustawą o KAS”, mające charakter dostosowujący obecnie obowiązujące przepisy do zmian związanych z wdrożeniem KSeF.

E-faktury ustrukturyzowane i Krajowy System e-Faktur

Projektowana ustawa reguluje możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych, jako jednej z dopuszczanych form dokumentowania transakcji obok faktur papierowych i obecnie występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych. Przyjmuje się, że faktura ustrukturyzowana będzie uznana za rodzaj faktury elektronicznej, tym samym do faktur ustrukturyzowanych, co do zasady, będą miały zastosowanie ogólne regulacje prawne dotyczące faktur elektronicznych, za wyjątkiem przepisów szczególnych wprowadzanych niniejszym projektem ustawy. Faktury ustrukturyzowane będą wystawiane i otrzymywane przez podatników za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, tj.: Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

Wprowadzane projektowaną ustawą rozwiązanie ma charakter fakultatywny. Stosowanie faktur ustrukturyzowanych będzie wymagało akceptacji odbiorcy takiej faktury, np. poprzez zaakceptowanie stosownego komunikatu w aplikacji e-Mikrofirma lub samego poboru faktur z systemu przez API (zbiór reguł ściśle opisujących, w jaki sposób programy lub podprogramy komunikują się ze sobą). Do faktur ustrukturyzowanych nie będą miały zastosowania przepisy regulujące zasady wystawiania duplikatów faktur, określone w art. 106l ustawy o VAT, ponieważ nie będzie istniała możliwość zagubienia lub zniszczenia faktury wystawionej za pośrednictwem KSeF.

Projektowane rozwiązanie będzie oparte na modelu poświadczeń, tzn. wymagana będzie autoryzacja danej osoby w systemie. Faktury będą przygotowywane bezpośrednio w programach finansowo-księgowych podatnika oraz przesyłane do systemu poprzez API. W tym celu konieczne będzie uwierzytelnienie się podatnika w systemie. Po uwierzytelnieniu się w systemie podatnik będzie mógł przeglądać wystawione i otrzymane faktury ustrukturyzowane, a także będzie mógł przesłać w formacie xml lub przekonwertować do PDF dowolną fakturę lub paczkę faktur. Poza podatnikiem faktury ustrukturyzowane będzie mógł wystawić lub będzie mógł mieć do nich dostęp podmiot uprawniony do dostępu do KSeF. Wprowadza się możliwość uprawnienia do wystawienia faktur ustrukturyzowanych

w imieniu podatnika lub do dostępu do takich faktur np. dla biura rachunkowego lub konkretnej osoby.

Jak wskazano wyżej, wszystkie faktury, w tym również faktury korygujące, będą mogły być sporządzone w systemie księgowo-finansowym podatnika oraz przesłane do KSeF za pomocą API. Po przesłaniu faktury, KSeF przydzieli numer identyfikujący tę fakturę w systemie z oznaczeniem daty i czasu.



Numer identyfikujący fakturę ma charakter systemowy i nie należy go utożsamiać ze stanowiącym element faktury numerem, o którym mowa w art. 106e ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT. W dniu przydzielenia fakturze ustrukturyzowanej przez system numeru identyfikującego tę fakturę, będzie ona uznawana za wystawioną i jednocześnie za otrzymaną.

Faktura ustrukturyzowana będzie mogła być korygowana zarówno w drodze faktury korygującej według zasad dotychczas obowiązujących (w tym przypadku korekta podstawy opodatkowania i podatku należnego będzie odbywać się zgodnie z zasadami określonymi w art. 29a ust. 13 ustawy o VAT), jak i faktury korygującej w postaci faktury ustrukturyzowanej, czyli wystawionej za pośrednictwem KSeF.

Faktury ustrukturyzowane będą sporządzane (przygotowywane) przez podatnika w lokalnych lub chmurowych systemach finansowo-księgowych według wzoru udostępnionego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Mikroprzedsiębiorcy będą mieli też dostęp do funkcjonalności oferowanych przez Ministerstwo Finansów. Zmodyfikowana

w tym celu zostanie aplikacja webowa e-Mikrofirma.

Każdy podatnik poprzez indywidualne konto w systemie e-faktur będzie mógł wystawić fakturę z wykorzystaniem wzoru zamieszczonego na elektronicznej platformie usług administracji publicznej.

Zakłada się, że projektowane rozwiązania przyczynią się nie tylko do wzmocnienia kontroli prawidłowości rozliczania podatku VAT, ale także uproszczenia samego procesu kontroli rozliczeń u przedsiębiorców, z uwagi na możliwość zdalnego monitorowania przez organy podatkowe obrotu dokumentowanego fakturami. Proponowane rozwiązania umożliwią także zwiększenie dochodów budżetu państwa w wyniku zakładanego zwiększenia poboru podatku VAT na każdym etapie obrotu towarami i usługami.

Projekt zakłada, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 października 2021 r.

Konsultacje projektu

Konsultacje potrwają do 23 lutego 2021 r. Uwagi i opinie można przesyłać na adres sekretariat.pt@mf.gov.pl.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (dot. wprowadzenia możliwości wystawiania elektronicznych faktur /e-faktur/ ustrukturyzowanych, jako jednej z dopuszczanych form dokumentowania transakcji obok faktur papierowych i obecnie występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych; faktury ustrukturyzowane będą wystawiane i otrzymywane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, tj. Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF))

Konsultacje podatkowe - struktura (schema) e-Faktury

Również 5 lutego 2021 r. Ministerstwo Finansów rozpoczęło konsultacje podatkowe dotyczące struktury logicznej e-Faktury. Konsultowana struktura ma związek z przekazaniem do konsultacji publicznych projektu ustawy wprowadzającej Krajowy System e-Faktur.

Ministerstwo Finansów przygotowało propozycję struktury logicznej e-Faktury w związku z opublikowaniem na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji projektu ustawy wprowadzającej Krajowy System e-Faktur.

Ewentualne uwagi odnośnie poprawności merytorycznej i logicznej struktury e-Faktury należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do 23 lutego 2021 r. w formie elektronicznej na adres: sekretariat.dpa@mf.gov.pl. Ministerstwo Finansów prosi o przesyłanie plików w wersji edytowalnej.

