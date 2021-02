Księgowość > Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA Aktualności > 60 proc. pracowników chce pracować zdalnie także po pandemii

Praca zdalna. Jak wskazują autorzy raportu „Voice of the European workforce” firmy doradczej Deloitte, ponad 80 proc. ich respondentów w Europie deklaruje, że przestawienie się na pracę zdalną w związku z pandemią, było dla nich łatwe lub bardzo łatwe. Nad Wisłą dużą rolę w dostosowaniu się do nowych realiów odegrało zaufanie współpracowników. Około 60% pracowników oczekuje po pandemii możliwości częstszej pracy zdalnej.