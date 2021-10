Faktura bez NIP dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

Rząd chce zmniejszyć lukę w VAT do 5% za 2-3 lata

Luka w VAT. W perspektywie 2-3 lat chcemy obniżyć lukę VAT do poziomu, jaki jest we Francji, czyli ok. 5 proc. - powiedział 5 października 2021 r. wiceminister finansów Jan Sarnowski. Dodał, że dziś wynosi ona ok. 8,5 proc.