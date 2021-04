Kod GTU_12 a usługi najmu gruntu

Oznaczenie GTU_12 w JPK_VAT

Z dniem 15 października 2019 r. Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju wydał rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2019, poz. 1988, z późn. zm.), którego przepisy weszły w życie z dniem 1 października 2020 r.

W świetle przepisów § 10 ust. 3 pkt 2 lit. b rozporządzenia, poza danymi, o których mowa w ust. 1 i 2, ewidencja zawiera następujące oznaczenia dotyczące świadczenia usług o charakterze niematerialnym – wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych – oznaczenie „12”.

Usługa najmu gruntu w JPK_VAT

Kwestia oznaczania kodem GTU_12 w nowym pliku JPK_VAT usługi najmu gruntu na cele lokalizacji tablicy informacyjnej była przedmiotem interpretacji indywidualnej dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 2 kwietnia 2021 r., nr 0112-KDIL1-2.4012.42.2021.1.ST.

Z przedstawionych we wniosku okoliczności sprawy wynika, że zgodnie z zawartą umową najmu podatnik (zarejestrowany, czynny podatnik podatku VAT) oddał spółce z o.o. sp. k. w najem część gruntu w celu lokalizacji tablicy informacyjnej, stanowiącej własność najemcy. Tablica informacyjna umieszczona na najmowanym gruncie (miejsce wolne, niezagospodarowane, porośnięte roślinnością trawiastą) wskazuje lokalizację najemcy (tj. nazwę firmy, adres, co stanowi „drogowskaz”). Najemca jest czynnym podatnikiem VAT i w ramach prowadzonej działalności zajmuje się produkcją elektrycznego sprzętu oświetleniowego. Zgodnie z umową okres rozliczeniowy jest miesięczny, a czynsz za najem płatny jest z góry w terminie najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca, na podstawie wystawianych przez Wnioskodawcę faktur.

Wątpliwości podatnika dotyczyły kwestii oznaczania usługi najmu gruntu na cele lokalizacji tablicy informacyjnej kodem GTU_12 w nowym pliku JPK_VAT.

Kod GTU_12 - usługi o charakterze niematerialnym

Obowiązek stosowania kodu GTU_12 w JPK_VAT dotyczy czynnych podatników VAT, którzy świadczą usługi o charakterze niematerialnym.

W ustawie o VAT jak i w obowiązujących na jej podstawie rozporządzeniach brak jest jednak definicji usług o charakterze niematerialnym, które należy oznaczać GTU_12.

Wobec czego, zapis ten należy rozumieć względnie szeroko, uwzględniając faktyczną treść świadczonej usługi. Pomocniczo można stosować Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU). Pomocne w tym przypadku może być:

doradcze (w tym doradztwo prawne i podatkowe, doradztwo związane z zarządzaniem): 62.02.1, 62.02.2, 66.19.91, 69.10.11, 69.10.12, 69.10.13, 69.10.14, 69.20.3, 70.22.11, 70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15, 70.22.16, 70.22.3, 71.11.24, 71.11.42, 71.12.11, 71.12.31, 74.90.13, 74.90.15, 74.90.19, księgowe: 69.20.2 prawne: 69.1 zarządcze: 62.03.11, 62.03.12, 63.11.12, 66.11.19, 66.30.11, 66.30.12, 68.32.11, 68.32.12, 68.32.13, 69.20.4, 70.22.17, 70.22.2, 90.02.19.1 marketingowe: 73.11.12 firm centralnych: 70.1 reklamowych: 73.1 badania rynku i opinii publicznej: 73.2 badań naukowych i prac rozwojowych: 72. usług szkoleniowych: 85.

PKWiU 73.1 - usługi reklamowe

W skład PKWiU 73.1 wchodzą usługi reklamowe świadczone przez agencje reklamowe, kompleksowe usługi reklamowe, projektowanie reklam i rozwijanie idei reklamowych, usługi związane z reprezentowaniem mediów, pośrednictwo w sprzedaży miejsca lub czasu na cele reklamowe, pośrednictwo w sprzedaży miejsca lub czasu na cele reklamowe w Internecie/telewizji/prasie.

Jeśli więc świadczona usługa najmu gruntu w celu lokalizacji tablicy informacyjnej, jak wskazał organ podatkowy w wydanej interpretacji, nie jest sklasyfikowana według PKWiU 73.1, tj. jako usługa reklamowa – należy uznać, że na podstawie § 10 ust. 3 pkt 2 lit. b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług, podatnik nie jest zobowiązany stosować oznaczenia GTU_12.