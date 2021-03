Oznaczenie GTU_07 dla dostawy części samochodowych

Przepisy nakładają obowiązek oznaczenia symbolem „07” sprzedaży części samochodowych pod warunkiem, że są one sklasyfikowane pod symbolami CN 8701-8708 i CN 8708 10 według nomenklatury scalonej. Jeżeli więc podatnik dokonuje sprzedaży części samochodowych sklasyfikowanych w CN 8708 99 97, to ich dostawa podlega oznaczeniu w ewidencji kodem GTU_07. Takie stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 23 marca 2021 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.41.2021.1.JG.

E widencja VAT dostawy części samochodowych

We wniosku o interpretację wskazano, że spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji i sprzedaży części samochodowych. Spółka produkuje i sprzedaje m.in. części samochodowe sklasyfikowane w CN 8708 99 97. Sprzedaż ma miejsce na rzecz podatników i jest dokumentowana fakturą. Spółka jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT. Spółka prowadzi ewidencję VAT, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT.

reklama reklama



Intencją Spółki jest uzyskanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej zasad prowadzenia ewidencji VAT i oznaczenia w ewidencji VAT dostarczanych towarów oznaczeniem GTU_07.

Zdaniem Spółki dostawa towarów sklasyfikowanych w CN 8708 99 97 powinna być oznaczana w ewidencji VAT oznaczeniem GTU_07.

Kod GTU_07 w JPK_VAT

Odnosząc się do wątpliwości Spółki w kwestii obowiązku oznaczania kodem identyfikującym „07” w ewidencji JPK_VAT dokonywanej przez Spółkę dostawy towarów – części samochodowych - sklasyfikowanych w CN 8708 99 97, organ podatkowy stwierdził, że przepis § 10 ust. 3 pkt 1 lit. g) rozporządzenia z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług, dotyczący stosowania kodu GTU_07, odnosi się do sprzedaży pojazdów oraz części samochodowych o określonych kodach CN (tj. o kodach wyłącznie CN 8701-8708 oraz CN 8708 10).

Przy czym, części do pojazdów silnikowych (objętych pozycjami od 8701 do 8705) mieszczą się grupowaniu CN 8708. Ww. przepis rozporządzenia wskazuje, że oznaczenie GTU_07 ma zastosowanie w odniesieniu do tych części, które są sklasyfikowane jako części samochodowe. Obowiązkiem oznaczania GTU_07 nie są więc objęte części do pojazdów silnikowych, które nie są pojazdami samochodowymi.

Obowiązek oznaczenia GTU_07

Wobec tego, przepisy w zakresie ewidencji szczególnej, nakładają obowiązek oznaczenia symbolem „07” sprzedaży części samochodowych pod warunkiem, że są one sklasyfikowane pod symbolami CN 8701-8708 i CN 8708 10 według nomenklatury scalonej.

Przenosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy dyrektor KIS uznał więc, że skoro Spółka dokonuje sprzedaży części samochodowych sklasyfikowanych w CN 8708 99 97, to ich dostawa podlega oznaczeniu w ewidencji kodem GTU_07 wskazanym w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. g rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.