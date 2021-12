Sprzedaż monitora komputerowego a kod GTU. Podatnik sprzedaje monitory komputerowe. Czy wykazując faktury dokumentujące ich dostawy w pliku JPK_VAT, powinien stosować kod GTU_06?

Kody GTU w ewidencji VAT i JPK_VAT

Obowiązek oznaczania kodami GTU niektórych towarów i usług istnieje na podstawie § 10 ust. 3 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji VAT. Oznaczenia takie powinny być stosowane w ewidencji VAT oraz w części ewidencyjnej nowego JPK_VAT.

Czy urządzenia elektroniczne należy oznaczać kodami GTU

Jak już zostało podkreślone, obowiązek oznaczania kodami GTU dotyczy tylko niektórych towarów i usług, które wymienia rozporządzenie wykonawcze. Czy zatem dotyczy urządzeń elektronicznych? Otóż tak.

Do towarów oznaczanych kodami GTU należą między innymi urządzenia elektroniczne oraz części i materiały do nich, wyłącznie określone w poz. 7, 8, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT, a także folia typu stretch określona w poz. 9 tego załącznika. Towary te powinny być oznaczane kodem GTU_06 (§ 10 ust. 3 pkt 1 lit. f rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji VAT).

Jak zmiana załącznika nr 15 do ustawy o VAT wpłynęła na stosowanie kodów GTU

Z dniem 1 stycznia 2021 r. załącznik nr 15 do ustawy o VAT (określający między innymi towary i usługi, które mogą być objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności) otrzymał nowe brzmienie. Zmiany związane były z zastąpieniem stosowanej dotychczas klasyfikacji PKWiU z 2008 r. przez klasyfikację PKWiU z 2015 r.

Jedna ze zmian dotyczyła poz. 60, która do końca 2020 r. zawierała symbol PKWiU 26.20.1 oraz nazwę towarów "Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych".

Od 1 stycznia 2021 r. pozycja ta zawierała symbol ex 26.20.1 oraz nazwę "Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych oraz części i akcesoria do nich - wyłącznie komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych". Spowodowało to, że poz. 60 załącznika nr 15 do ustawy o VAT obejmowała tylko niektóre z towarów objętych grupowaniem PKWiU 26.20.1, tj. te, które są komputerami lub pozostałymi maszynami do automatycznego przetwarzania danych. Dlatego split payment nie były objęte części i akcesoria do komputerów i pozostałych maszyn do automatycznego przetwarzania danych, w tym monitory komputerowe. Ich dostawy nie trzeba było oznaczać kodem GTU_06.

Z dniem 1 października 2021 r. symbol "ex" został jednak z poz. 60 załącznika nr 15 do ustawy o VAT usunięty. W konsekwencji obecnie pozycja ta obejmuje wszystkie towary z grupowania PKWiU 26.20.1, w tym monitory komputerowe (klasyfikowane pod numerem PKWiU 26.20.17.0). A zatem od 1 października 2021 r. do wykazywanych (na podstawie faktur) w ewidencji VAT oraz w pliku JPK_VAT dostaw monitorów komputerowych należy stosować kod GTU_06.

Ważne!

Od 1 października 2021 r. do dostaw monitorów komputerowych należy stosować kod GTU_06.

Podstawa prawna:

§ 10 ust. 3 pkt 1 lit. f rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług - Dz.U. poz. 1988; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1179

poz. 60 załącznika nr 15 do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 685; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1626

Tomasz Krywan, doradca podatkowy