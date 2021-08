Przerwa w działalności a ulga na zakup kasy online

Ulga na zakup kasy fiskalnej online. Czy podatnik, który przerwał prowadzenie działalności gospodarczej z powodu COVID-19 może skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej online?

Ulga na zakup kasy fiskalnej online - przerwa w działalności gospodarczej

Skoro nastąpiła przerwa w prowadzeniu działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu przez podatniczkę usług krótkotrwałego zakwaterowania na dzień obowiązkowego rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy online i nabycie oraz fiskalizacja kasy on-line nastąpiły również w okresie tej przerwy, to podatniczka była przygotowana do ewidencjonowania sprzedaży na dzień zakończenia przerwy w działalności i w rezultacie ma prawo do odliczenia ulgi na zakup kasy on-line - taki stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 11 sierpnia 2021 r., sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.92.2021.2.JM.

Ulga na kasę online

Obecnie obowiązujące regulacje przewidują system zwrotu kwot wydanych na zakup kasy on-line w wysokości 90% zakupu (bez podatku), jednakże nie więcej niż 700 zł dla:

podatników, u których powstał obowiązek prowadzenia ewidencji i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży w obowiązujących terminach, przy użyciu kas on-line;

podatników, u których nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji i którzy dobrowolnie rozpoczną prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas on-line oraz wcześniej nie stosowali innych rodzajów kas do prowadzenia ewidencji sprzedaży;

podatników zobligowanych do wymiany kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na kasy on-line ze względu na działalność prowadzoną w określonych ustawą branżach.

Ulga na zakup kasy, przysługuje w odniesieniu do podatników, u których powstał obowiązek prowadzenia ewidencji i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy użyciu kas on-line oraz podatników, u których nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji i którzy dobrowolnie rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas on-line oraz wcześniej nie stosowali innych kas do prowadzenia ewidencji sprzedaży. Ponadto ulga na zakup kasy przysługuje również tym podatnikom, którzy na podstawie ustawy zostali zobligowani do wymiany dotychczas stosowanych kas, na kasy on-line ze względu na prowadzenie działalności w określonych branżach.

Ulga na zakup kasy będzie należna tylko na te kasy, które podlegają wymianie w związku z obowiązkiem użytkowania kas on-line przez dane grupy podatników.

Prawo do ulgi na zakup kasy online - zawieszenie działalności w związku z COVID-19

Z opisu sprawy zawartego we wniosku o interpretację wynika, że Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą polegającą na krótkotrwałym wynajmie pokoi oraz wyżywieniu opodatkowaną kartą podatkową. Przed dniem 01.01.2021 r. Wnioskodawczyni ewidencjonowała przy zastosowaniu kasy rejestrującej świadczenie usług krótkotrwałego zakwaterowania realizowane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Kasa on-line została przez Wnioskodawczynię nabyta 12.02.2021. Fiskalizacja kasy on-line została dokonana 12.02.2021 r. Na dzień 01.01.2021 działalność prowadzona przez Wnioskodawczynię nie była fizycznie zawieszona, jednak ze względu na obostrzenia wprowadzone przez rząd Rzeczypospolitej Polski Wnioskodawczyni nie mogła prowadzić działalności polegającej na świadczeniu usług krótkotrwałego zakwaterowania i de facto w rzeczywistości było to zawieszenie. Wnioskodawczyni wskazała, że takie stanowisko zostało uwzględnione w ustawie z dn. 19.06.2020 r. o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, art. 42 pkt 2. Jeśli opłacany jest podatek w formie karty podatkowej i ze względu na decyzję władz spowodowaną COVID-19 nie można prowadzić działalności – jest się zwolnionym z zawiadamiania urzędu skarbowego o rozpoczęciu i zakończeniu przerwy w działalności. Wnioskodawczyni podała też, że od 1 XI 2020 do 12 II 2021 nie zaistniało jakiekolwiek zdarzenie w ramach prowadzonej przez Wnioskodawczynię działalności, które wymagałoby jego zaewidencjonowania przy użyciu kasy fiskalnej. W grudniu 2020 r. Wnioskodawczyni zmuszona była do zwrotu zadatku, który otrzymała na poczet pobytu w okresie sylwestrowym, co w sumie pozbawiło Wnioskodawczynię przychodu w wysokości 16 000 zł. Również w styczniu 2021 r. Wnioskodawczyni zrezygnować musiała z wielu rezerwacji na kwotę ok. 18 000 zł. Wątpliwości Wnioskodawczyni dotyczą prawa do odliczenia ulgi na zakup kasy rejestrującej.

Dyrektor KIS wskazał, że podatnik z branży świadczącej usługi związane z wyżywieniem wyłącznie świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, był obligatoryjnie zobowiązany do rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas online od 1 stycznia 2021 r., a zatem był zobowiązany do wymiany kasy starego typu na kasę online do tego terminu.

Przy czym, w przypadku, gdy działalność gospodarcza została, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, zawieszona, fiskalizacja kasy powinna nastąpić nie później niż pierwszego dnia jej odwieszenia. Zatem podatnik świadczący usługi związane z wyżywieniem wyłącznie świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania powinien być przygotowany do ewidencjonowania sprzedaży w dniu odwieszenia działalności gospodarczej, aby zachować prawo do skorzystania z ulgi na zakup kasy online.

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r., poz. 162) przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na zasadach określonych w niniejszej ustawie, z uwzględnieniem przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych.

Stosownie do art. 22 ust. 2 ustawy Prawo przedsiębiorców, z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, może skorzystać również przedsiębiorca zatrudniający wyłącznie pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim niełączących korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu. W przypadku zakończenia korzystania z urlopów lub złożenia przez pracownika wniosku dotyczącego łączenia korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu, pracownik ma prawo do wynagrodzenia jak za przestój, określonego przepisami prawa pracy, do zakończenia okresu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

W myśl art. 24 ust. 1 ww. ustawy Prawo przedsiębiorców, zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następują na wniosek przedsiębiorcy, chyba że przepis odrębny stanowi inaczej.

Z treści art. 24 ust. 2 Prawa przedsiębiorców wynika, że w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej i trwa do dnia wskazanego w tym wniosku albo we wniosku o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej albo do dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego.

Zgodnie z art. 24 ust. 4 ww. Prawa przedsiębiorców stanowi, że wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej oraz o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej w przypadku przedsiębiorców podlegających obowiązkowi wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej następuje na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Przerwa w prowadzeniu działalności a podatki

W myśl art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 1905, z póżn. zm.), w przypadku zgłoszenia przez podatnika przerwy w prowadzeniu działalności w danym roku podatkowym nie pobiera się podatku opłacanego w formie karty podatkowej za cały okres przerwy trwającej nieprzerwanie co najmniej 10 dni w wysokości 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień przerwy, jeżeli podatnik zawiadomi o tej przerwie najpóźniej w dniu jej rozpoczęcia i w dniu poprzedzającym dzień jej zakończenia, z wyjątkiem ust. 2.

Na podstawie art. 34 ust. 2 ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w sytuacji gdy przerwa w prowadzeniu działalności została spowodowana chorobą, podatnik zawiadamia właściwego naczelnika urzędu skarbowego o okresie przerwy, wynikającym ze zwolnienia lekarskiego, w dniu rozpoczęcia działalności po tej przerwie.

Art. 34 ust. 3 cyt. ustawy stanowi, że w przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów dotyczących zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej nie pobiera się podatku opłacanego w formie karty podatkowej za cały okres zawieszenia w wysokości 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień zawieszenia.

Z treści art. 34 ust. 4 tej ustawy wynika, że do podatników, którzy na podstawie przepisów dotyczących zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej, w okresie objętym zawieszeniem, nie mają zastosowania przepisy ust. 1 i 2.

Czasowe ograniczenie działalności z powodu COVID-19

Zgodnie z art. 57g ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, do podatników opłacających zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej, którzy nie prowadzą pozarolniczej działalności gospodarczej w okresie wynikającym z wprowadzenia z powodu COVID-19 czasowego ograniczenia prowadzenia tej działalności, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 46 ust. 1, 2 i 4, art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.), stosuje się przepisy art. 34 w zakresie przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej. W przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, podatnicy nie mają obowiązku zawiadamiania naczelnika urzędu skarbowego o rozpoczęciu i zakończeniu przerwy w prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej.

Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-13 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.) zostało wydane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U., poz. 2316, z późn. zm.).

Zgodnie z § 10 ust. 2 ww. rozporządzenia, do dnia 17 stycznia 2021 r. prowadzenie usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2211) jest dopuszczalne, z wyłączeniem działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, wykonywanej na terenie prowadzenia usług hotelarskich, wyłącznie:

w zakresie działalności hoteli robotniczych lub hoteli dla pracowników sezonowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 55.90.Z); dla osób wykonującymi zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej; dla członków załogi statku powietrznego w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze; dla osób wykonujących pracę lub świadczących usługi na statkach lub morskich platformach wydobywczych i wiertniczych, w oparciu o inny stosunek niż marynarska umowa o pracę; dla kierowców wykonujących transport drogowy; dla członków obsady pociągu, o której mowa w § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji oraz innych pracowników niezbędnych do wykonywania usług przewozu w ramach transportu kolejowego; dla pracowników zarządcy infrastruktury kolejowej zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1043, 1378 i 1778); dla osób wykonujących czynności zawodowe w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378) poza miejscem stałego zamieszkania; dla pracowników podmiotów zapewniających ciągłość działania infrastruktury krytycznej obejmującej zapewnienie prądu trakcyjnego oraz paliw płynnych dla przewoźników kolejowych; dla pacjentów i ich opiekunów, w celu uzyskania świadczenia opieki zdrowotnej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą; dla gości będących funkcjonariuszami albo żołnierzami: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz straży ochrony kolei, w związku w wykonywaniem przez nich zadań służbowych; dla osób wykonujących w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie sąsiadującym prace związane z przygotowaniem lub realizacją inwestycji w zakresie terminalu lub inwestycji towarzyszących inwestycji w zakresie terminalu w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych lub strategicznych inwestycji w sektorze naftowym w rozumieniu ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym; dla zawodników, trenerów i członków sztabu szkoleniowego, o których mowa w ust. 15, korzystających z tych usług w czasie zgrupowań lub współzawodnictwa sportowego; dla zdających oraz innych osób uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego; dla pełnomocników procesowych, obrońców i pełnomocników stron, stron postępowania karnego, cywilnego i sądowoadministracyjnego, ich przedstawicieli ustawowych, świadków, biegłych oraz tłumaczy sądowych, w dniu posiedzenia sądu lub przeglądania akt sprawy oraz w dniu poprzedzającym; dla członków misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych oraz członków ich rodzin, a także innych osób będących posiadaczami paszportu dyplomatycznego w związku z wykonywaniem przez nich oficjalnych funkcji.

Na mocy § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U., poz. 91) ww. termin został przesunięty do 31 stycznia 2021 r.

Następnie zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U., poz. 207) termin ten został przesunięty do 14 lutego 2021 r.

W myśl art. 3 ust. 1 pkt 8 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2211), usługi hotelarskie to krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych.

W opisie sprawy Wnioskodawczyni wskazała, że na dzień 01.01.2021 działalność prowadzona przez Wnioskodawczynię nie była fizycznie zawieszona, jednak ze względu na obostrzenia wprowadzone przez rząd Rzeczypospolitej Polski Wnioskodawczyni nie mogła prowadzić działalności polegającej na świadczeniu usług krótkotrwałego zakwaterowania i de facto w rzeczywistości było to zawieszenie.

Natomiast jeśli przedsiębiorca jest opodatkowany kartą podatkową, może:

zawiesić prowadzoną działalność gospodarczą w CEIDG (spełniając warunki regulujące te kwestie),

zgłosić przerwę w prowadzeniu działalności gospodarczej naczelnikowi urzędu skarbowego najpóźniej w dniu jej rozpoczęcia. Zakończenie przerwy przedsiębiorca zgłasza dzień wcześniej.

Ulga na kasę online - przerwa w działalności z powodu COVID-19

Mając jednak na uwadze treść art. 57g ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jak również przedstawiony stan faktyczny, Dyrektor KIS stwierdził, że w związku wprowadzeniem z powodu COVID-19 czasowego ograniczenia prowadzenia określonej działalności gospodarczej, nastąpiła przerwa w prowadzeniu przez Wnioskodawczynię działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług krótkotrwałego zakwaterowania zarówno na dzień obowiązkowego rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy online (1 stycznia 2021 r.) jak i do dnia nabycia i fiskalizacji przez Wnioskodawczynię ww. kasy rejestrującej (12 lutego 2021 r.).

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że skoro nastąpiła przerwa w prowadzeniu działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu przez Wnioskodawczynię usług krótkotrwałego zakwaterowania na dzień obowiązkowego rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy online i nabycie oraz fiskalizacja kasy on-line nastąpiły również w okresie tej przerwy, to Wnioskodawczyni była przygotowana do ewidencjonowania sprzedaży na dzień zakończenia przerwy w działalności i w rezultacie Wnioskodawczyni ma prawo do odliczenia ulgi na zakup kasy on-line.