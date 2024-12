Brak NIP na paragonie fiskalnym. Czy można to uzupełnić i wystawić nabywcy fakturę do paragonu?

Obowiązek stosowania kasy fiskalnej. Kiedy na paragonie musi być NIP nabywcy?

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (art. 111 ust. 1 ustawy o VAT). W przypadku takiej sprzedaży są obowiązani również do wystawienia paragonu fiskalnego i wydania go nabywcy (bez jego żądania).



Jeżeli usługę lub towar nabywa podmiot inny niż wymieniony w art. 111 ust. 1, to podatnik nie ma obowiązku ewidencjonowania takiej sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej. Sprzedaż na rzecz podatników VAT co do zasady dokumentuje się fakturą VAT. Jednocześnie przepisy ustawy o VAT nie zabraniają ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących na rzecz podatników. W takich przypadkach paragon generalnie będzie zawierał numer NIP nabywcy.



Oznacza to, że w momencie realizowania zakupu towaru lub usługi nabywca określa, czy dokonuje zakupów działając w charakterze podatnika czy osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Jeśli występuje jako podatnik VAT, to przedstawia sprzedawcy swój numer NIP w celu udokumentowania sprzedaży towarów lub usług fakturą VAT lub paragonem z numerem NIP pozwalającym na ewentualne późniejsze wystawienie faktury VAT z numerem NIP.

Kiedy można wystawić fakturę do paragonu?

Jeżeli kupujący otrzyma paragon fiskalny potwierdzający dokonany zakup, to w myśl art. 106b ust. 5 ustawy o VAT sprzedawca będzie uprawniony do wystawiania faktury z jego NIP-em wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera jego numer NIP.

Ważne W przypadku paragonu bez NIP nabywcy wystawienie faktury VAT na rzecz podatnika (tj. z jego numerem NIP) nie będzie możliwe.



Sprzedawca nie będzie uprawniony również do wystawienia faktury korygującej do takiego paragonu bez NIP.

Polecamy: Podatki 2025 (komplet)

Polecamy: Biuletyn VAT – prenumerata PREMIUM Abonament na 12 miesięcy

Polecamy: Biuletyn VAT – prenumerata PREMIUM Abonament na 6 miesięcy

Czy brak numeru NIP na paragonie można w ewidencji oczywistych omyłek?

Zatem należy się zastanowić, czy brak numeru NIP na paragonie można skorygować w innym trybie. Organy podatkowe stoją na stanowisku, że brak numeru NIP nie może zostać skorygowany również za pomocą ewidencji oczywistych omyłek, która jest stosowana do korekty sprzedaży zaewidencjonowanej za pomocą kasy fiskalnej. Przykładowo w interpretacji z 26 października 2022 r. (sygn. 0112-KDIL3.4012.309.2022.1.MC) organ wskazał:

Nie można przyjąć, że korygowanie numeru NIP poprzez jego „uzupełnienie” (wobec braku tego numeru na paragonie) będzie stanowiło „oczywistą omyłkę” w zakresie wartości i przedmiotu sprzedaży, którą można zniwelować poprzez ujęcie w ww. ewidencji i ponowne zewidencjonowanie na kasie rejestrującej, a więc udokumentowanie kolejnym paragonem fiskalnym.



Organ potwierdził tym samym, że w sytuacji sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej, udokumentowanej paragonem bez numeru NIP nabywcy, podatnicy nie są uprawnieni do dokonania korekt w celu wykazania (uzupełnienia) numeru NIP na paragonach. W momencie realizacji transakcji nabywca występował bowiem w charakterze osoby fizycznej nieprowadzącej działalności i późniejsza zmiana kontrahenta z konsumenta na podatnika VAT jest przez organy podatkowe kwestionowana.

Adrian Błaszkiewicz, ekspert z zakresu VAT