Odliczenie VAT z faktur za usługi noclegowe - zmiany od 2021 roku

Odliczenie VAT z faktur za usługi noclegowe. Od 1 stycznia 2021 r. możliwe jest odliczanie podatku VAT naliczonego od usług noclegowych nabytych przez podatników – wyłącznie w celu ich odprzedaży, tj. po nabyciu usługi w celu przeniesienia jej na kolejnego nabywcę (w związku z tzw. refakturą usługi). Pozostałe sytuacje, w których dochodzi do nabycia usług noclegowych, tj. w przypadku nabycia przez podatnika do celów jego działalności i wykorzystywanych w tej działalności, nadal nie dają prawa do odliczenia podatku VAT.