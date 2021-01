Odliczanie 100% VAT od samochodów - zmiana numeru rejestracyjnego a VAT-26

Nie. Spółka będzie miała obowiązek złożenia aktualizacji VAT-26, a nie nowej informacji VAT-26. Szczegóły w dalszej części artykułu.

Kto składa VAT-26?

Formularz VAT-26 zobowiązani są złożyć podatnicy, którzy podjęli decyzję, że użytkowany przez nich samochód o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, osobowy lub ciężarowy, będzie wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej. Podatnicy ci składają taką informację do właściwego urzędu skarbowego, w którym rozliczają się z VAT.





W jakim zakresie przysługuje prawo do odliczania VAT od wydatków samochodowych?

Ustawodawca, określając zasady odliczania VAT od wydatków dotyczących zakupów związanych z wykorzystywaniem w działalności samochodu, przewidział dwa przypadki:

podatnik korzysta z ograniczonego prawa do odliczenia VAT do wysokości 50%; wówczas od wszystkich wydatków, które są związane z pojazdami samochodowymi, odlicza tylko 50% podatku naliczonego, nie musi przy tym spełniać dodatkowych warunków;

- podatnik korzysta z pełnego odliczenia podatku naliczonego, gdy spełni trzy warunki:

- złożył do urzędu skarbowego informację o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej (VAT-26) w określonym ustawowo terminie, tj. w terminie 7 dni od poniesienia pierwszego wydatku;

- prowadzi na potrzeby VAT ewidencję przebiegu pojazdu, z której jednoznacznie wynika, że samochód służy wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika;

- wykorzystuje samochód wyłącznie do działalności i ustalił regulamin lub warunki użytkowania samochodu, co ma na celu wyeliminowanie użytkowania prywatnego.

Kiedy aktualizujemy, a kiedy składamy nową informację VAT-26?

Jak już zostało wspomniane, podatnicy, którzy chcą mieć pełne prawo do odliczania VAT od wydatków związanych z samochodami, m.in. mają obowiązek złożenia do naczelnika urzędu skarbowego informacji VAT-26 o tych pojazdach w terminie 7 dni od dnia, w którym został poniesiony pierwszy wydatek. Niedotrzymanie tego terminu spowoduje, że taki samochód będzie uznany za wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika dopiero od dnia złożenia wymaganej informacji.

Aby dokonywać pełnych odliczeń od wydatków samochodowych, konieczne jest m.in. pierwotne złożenie VAT-26. Kolejne zmiany dotyczące pojazdów należy traktować, jako aktualizację danych, które zostały zawarte w tej informacji.

Taka informacja staje się oświadczeniem, że podatnik wyklucza wykorzystanie samochodu do innych celów niż jego działalność gospodarcza. W pewnym sensie podatnik deklaruje, że nie będzie wykorzystywał samochodu do celów prywatnych. W ten sposób zachowuje 100% prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków, gdy pozostałe warunki są spełnione.

Aktualizacja informacji została przewidziana w bardzo wąskim zakresie. Obowiązkiem podatnika jest aktualizowanie informacji VAT-26, jeśli tylko doszło do zmiany wykorzystania samochodu. Podatnik powinien dokonać aktualizacji najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień dokonania zmiany.

Aktualizację na pewno należy złożyć, gdy samochód jest używany początkowo wyłącznie do działalności gospodarczej, a następnie podatnik zmienia sposób jego przeznaczenia na cele prywatne, i na odwrót.



Nie ma w VAT-26 pozycji dotyczącej wykupu samochodu z leasingu czy tradycyjnej sprzedaży takiego samochodu. Jednak na podstawie wytycznych i przyjętych praktyk organów podatkowych przyjmuje się, że tego rodzaju zmiany również powinny być uwidocznione w postaci złożonej aktualizacji VAT-26, gdy dochodzi do zmiany numeru rejestracyjnego, mimo że nie zmienia się wykorzystanie samochodu.

Zgodne stanowisko przyjmują organy podatkowe, że nadanie nowego numeru rejestracyjnego danemu samochodowi jest zmianą, która powoduje obowiązek złożenia korekty VAT-26. Takie stanowisko potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej z 14 października 2020 r. (sygn. ITPP2/4512-528/16-7/20/AD), w której stwierdzono, że:

(…) w przypadku zmiany numeru rejestracyjnego pojazdu zgłoszonego wcześniej na druku VAT-26 podatnik powinien ponownie złożyć formularz VAT-26, zaznaczając w części A "Miejsce i cel składania informacji" zarówno poz. 6 "złożenie informacji" oraz poz. 7 "aktualizacja informacji". W części C "Dane pojazdu samochodowego wykorzystywanego wyłącznie do działalności gospodarczej" należy wpisać poprzednio zgłoszony numer rejestracyjny samochodu (w kolumnie "h" wpisując datę dokonania zmiany), natomiast w kolejnej pozycji umieścić nowy wpis z numerem rejestracyjnym pojazdu po zmianie.

Zatem w sytuacji gdy dojdzie do zmiany numeru rejestracyjnego danego pojazdu samochodowego, spółka będzie obowiązana do złożenia aktualizacji VAT-26 z naniesionym nowym numerem rejestracyjnym. Mimo, że sama zmiana numeru rejestracyjnego nie powoduje zmiany sposobu wykorzystywania tego pojazdu, urzędy skarbowe wymagają aktualizacji VAT-26.

Niezłożenie aktualizacji z nowym numerem rejestracyjnym może skutkować tym, że organ podatkowy zakwestionuje podatnikowi pełne prawo do odliczania podatku naliczonego VAT.

Podstawa prawna:

- art. 86 ust. 1 ust. 2, ust. 10, ust. 10b, ust. 11, ust. 13, art. 86a od ust. 1, ust. 2, ust. 12, ust. 14, art. 88 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 106; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2419

Powołana interpretacja podatkowa:

- interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 października 2020 r. (sygn. ITPP2/4512-528/16-7/20/AD)

Beata Kociańska, ekspert w zakresie VAT