Szybki zwrot VAT od 2022 roku

Szybki zwrot VAT. Od 1 stycznia 2022 r. w ustawie o VAT wprowadzony zostanie nowy 15-dniowy termin zwrotu VAT. Zmiana ta, wprowadzona w ramach tzw. Polskiego Ładu, jest potocznie nazywana szybkim zwrotem VAT. Kto i kiedy może dostać zwrot VAT w ciągu 15 dni?

15 dni na zwrot VAT

Termin przedmiotowego zwrotu nieprzypadkowo od razu okrzyknięto jako „szybki”, gdyż jest krótszy niż wszelkie dotychczasowe terminy zwrotu. Wynosi on zaledwie 15 dni liczony od:

terminu do złożenia deklaracji, jeżeli jest ona lub jej korekta złożona przed lub w tym terminie, albo przed,

terminu złożenia korekty deklaracji wykazującej zwrot różnicy podatku złożonej po terminie złożenia deklaracji.

Kto może skorzystać z szybkiego zwrotu VAT - warunki podmiotowe i przedmiotowe

Nowy, jeszcze szybszy zwrot VAT przysługuje (a raczej przysługiwać będzie) w zasadzie głownie branży detalicznej i to takiej, która przede wszystkim przyjmuje płatności elektroniczne. Wynika to przy tym bardziej z warunków przedmiotowych uzyskania tego zwrotu niż podmiotowych – podobnie jak prawdopodobieństwo czasowego odsunięcia dla wielu z podatników tego zwrotu o nawet rok od przynajmniej opublikowania tych przepisów.

Warunki podmiotowe szybkiego zwrotu VAT

Podatnik przez kolejne:

a) 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot:

– był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,

– składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje, o których mowa w art. 99 ust. 1-3 ustawy o VAT,

– prowadził ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu wyłącznie kas rejestrujących, które umożliwiają połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas, określone w art. 111a ust. 3 ustawy o VAT,

b) 3 miesiące poprzedzające bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot, posiadał rachunek rozliczeniowy lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, zawarty w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1.

Wnioski z powyższego są następujące:

Zwrot ten nie będzie przysługiwał podatnikom, którzy są zarejestrowani jako czynni i składają deklaracje co najmniej do roku,

Używają wyłącznie kas on-line i zgłosili przynajmniej na 3 miesiące przed wykazaniem tego zwrotu rachunek na Białej Liście podatników VAT.

Warunki przedmiotowe szybkiego zwrotu VAT

Dodatkowe ciekawostki omawianego zwrotu wynikają nam z warunków przedmiotowych jego uzyskania:

1) za trzy kolejne okresy rozliczeniowe, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 99 ust. 2 i 3, za jeden okres rozliczeniowy, poprzedzające bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który podatnik występuje z wnioskiem o zwrot, udział procentowy:

a) łącznej wartości sprzedaży wraz z podatkiem zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w pkt 4 lit. a tiret trzecie, w danym okresie rozliczeniowym w całkowitej wartości sprzedaży wraz z podatkiem dokonanej przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym, był nie niższy niż 80%,

b) otrzymanych płatności zrealizowanych z wykorzystaniem instrumentów płatniczych, w tym również przy użyciu usługi polecenia przelewu w rozumieniu ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych z tytułu sprzedaży wraz z podatkiem, zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w pkt 4 lit. a tiret trzecie, dokumentowanej paragonami z oznaczeniem, z którego wynika, że płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej, przez wykonanie płatności mobilnej lub polecenia przelewu, zgodnym z formą otrzymanej płatności, w stosunku do łącznej wartości sprzedaży wraz z podatkiem zaewidencjonowanej przy zastosowaniu tych kas w danym okresie rozliczeniowym, był nie niższy niż 80%;

2) przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który podatnik występuje z wnioskiem o zwrot, łączna wartość sprzedaży wraz z podatkiem, zaewidencjonowanej przez tego podatnika przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w pkt 4 lit. a tiret trzecie, za każdy okres rozliczeniowy była nie niższa niż 50 tys. zł;

3) za okres, w rozliczeniu za który podatnik występuje z wnioskiem o zwrot:

a) kwota różnicy podatku, o której mowa w ust. 2, wykazana przez podatnika nie przekracza dwukrotnej wysokości podatku wynikającego u tego podatnika ze sprzedaży zaewidencjonowanej w okresie rozliczeniowym przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w pkt 4 lit. a tiret trzecie,

b) kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa w ust. 1, nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji nie przekracza 3000 zł,

c) w przypadku, o którym mowa w ust. 6d pkt 1 lit. a, podatnik złożył deklarację przed upływem terminu do jej złożenia;

Jak widać z powyższego zarówno sprzedaż detaliczna (z użyciem kas fiskalnych), jak i płatności elektroniczne muszą zdecydowanie dominować w strukturze sprzedaży podatnika ubiegającego się o omawiany zwrot. Do tego warto zwrócić uwagę, iż kas on-line (co nie wynika wprost z warunków podmiotowych) taki podatnik musi używać od co najmniej roku o to ewidencjonując na nich co najmniej po 50 tys. zł wartości sprzedaży za okres rozliczeniowych (miesiąc lub kwartał). Nie można przy tym skumulować do szybkiego zwrotu więcej niż 3 tys. za poprzednie okresy.

Fikcja doręczenia

Bardzo niepokojąco uregulowano kwestie doręczenia postanowienia przedłużającego omawiany termin zwrotu albo decyzji odmawiającej jego udzielenia. Otóż, jeżeli upłyną 4 dni od awizowania przesyłki na poczcie lub w urzędzie gminy lub miasta, a nawet „wrzucenia” przez organ na epuap (co zazwyczaj jest robione po południu, a czasem nawet późnym wieczorem do północy), to następuje fikcja doręczenia takiego rozstrzygnięcia. Przyznać trzeba, że nic nie uzasadnia takiej regulacji. Fiskus niejednokrotnie wysyła rozstrzygnięcia w pobliżu świąt i 4 dni na odbiór może okazać się czasem bardzo niedługim.

Podsumowanie

Szybki zwrot VAT przysługiwać będzie głownie branży detalicznej i to raczej większym podmiotom, które od co najmniej roku przed wykazaniem zwrotu już działają. Rok ten zresztą siłą rzeczy mógł się jeszcze nie zacząć, gdyż wiel podmiotów nie używa jeszcze w ogóle albo w znikomy stopniu kas on-line. Widać zresztą, że fiskus chyba nie ma zamiaru szczególnie hojnie szafować szybkim zwrotem, co wynika zarówno z jego rozbudowanych warunków, jak i dość niepokojącej regulacji w zakresie fikcji doręczenia rozstrzygnięcia w tym zakresie.

Mirosław Siwiński, doradca podatkowy, radca prawny, partner w Advicero Nexia