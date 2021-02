Brexit - przedstawiciel podatkowy VAT

Wielka Brytania, po wyjściu z Unii Europejskiej, stała się państwem trzecim.

Oznacza to, że po Brexicie brytyjskie podmioty gospodarcze, zgodnie z obecnie obowiązującym brzmieniem przepisów o podatku VAT są zobowiązane do ustanowienia przedstawiciela podatkowego. Wynika z to przepisów zawartych w art. 18a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.





A zatem, przedsiębiorca z siedzibą w Zjednoczonym Królestwie zobligowany jest, co do zasady, do ustanowienia przedstawiciela podatkowego do wykonywania obowiązków w zakresie rozliczania VAT w Polsce, w przypadku gdy zobowiązany jest do zarejestrowania się, jako podatnik VAT czynny i nie posiada stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Unii Europejskiej.

Możliwość odstąpienie od obowiązku ustanowienia przedstawiciela podatkowego

W Ministerstwie Finansów, jak czytamy w komunikacie zamieszczonym na stronie resortu, trwają obecnie intensywne prace nad rozwiązaniem umożliwiającym odstąpienie od obowiązku ustanowienia przedstawiciela podatkowego przez podmioty z Wielkiej Brytanii dla celów VAT w Polsce.