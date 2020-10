Rozliczenie VAT – płatność między spółką polską a brytyjską (Część I)

Podatek VAT, czyli podatek od wartości dodanej (Value Added Tax) jest dla polskiego budżetu daniną o kluczowym znaczeniu. Oczywiście nie jest to rozwiązanie prawne typowe tylko dla naszego kraju; VAT jest opłacany także w innych jurysdykcjach, w tym w brytyjskiej. Ponieważ w dzisiejszych czasach transakcje międzynarodowe są na porządku dziennym, siłą rzeczy pojawia się pytanie: jak prawo reguluje obowiązek płatności VAT w przypadku handlu między firmami zarejestrowanymi w różnych krajach (nas interesują relacje na linii spółka polska – spółka brytyjska)?

Poniżej rozpatrzymy sytuację, w której to firma brytyjska jest stroną wystawiająca fakturę.





Firma brytyjska nie jest płatnikiem VAT

Zarejestrowana w UK spółka nie ma obowiązku być płatnikiem VAT, jeżeli jej roczny obrót nie przekroczy 85 000 GBP (poniżej tej kwoty, decyzja o byciu VAT jest dobrowolna, powyżej – jest to obowiązek).

Jeżeli firma brytyjska nie jest płatnikiem VAT, sprawa jest prosta. Wystawiona przez nią faktura po prostu nie zawiera VAT. Kontrahent z polski opłaca kwotę netto, bez względu na to, czy w swoim kraju jest czy nie jest VAT-owcem.

Firma brytyjska jest płatnikiem VAT

Jeżeli brytyjska spółka – płatnik VAT, prowadzi interesy ze spółka polską, zarejestrowaną do VAT-UE, musi na fakturze uwzględnić VAT, ale jego stawka to NP (nie podlega), a także informację o tzw. obciążeniu odwrotnym. Firma z UK nalicza co prawda rzeczony podatek zaznaczając go na fakturze, ale jednocześnie spółka polska zyskuje prawo do jego pełnego odliczenia. Transakcja staje się tym samym „neutralna podatkowo”. W praktyce wygląda, to tak jakby podmioty rozliczały się bez VAT-u.

Jeżeli natomiast polski odbiorca towarów/usług nie jest płatnikiem VAT, będzie musiał odprowadzić jego kwotę do Urzędu Skarbowego. Jedyne, co może zrobić na swoją korzyść to potraktować ten podatek jako koszt uzyskania przychodu. Nie jest to zatem kłopot dla firmy brytyjskiej.

Kluczowy czynnik

Jak widać, kwestie związane z rozliczeniem podatku VAT w przypadku transakcji transgranicznych dokonywanych przez firmy brytyjskie, nie jest szczególnie skomplikowana. Wszystko zależy od tego czy brytyjska oraz polska spółka są płatnikami VAT, czy też nie.

