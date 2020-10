Certyfikat rezydencji podatkowej spółki limited

Czym jest certyfikat rezydencji podatkowej?

Certyfikat rezydencji podatkowej, określany także skrótem CFR (od nazwy angielskiej Certificate of fiscial residence) jest dokumentem określającym miejsce rezydencji podatkowej podmiotu zobligowanego do odprowadzenia właściwych podatków. Miejscem tym jest kraj wystawiający ów certyfikat – oznacza to, że właśnie w nim trzeba opłacić należne podatki.

Certyfikat ma dwie wersje:





CFR 1 - potwierdza on miejsce zamieszkania osoby fizycznej lub siedziby firmy właściwym dla celów podatkowych

CFR 2 - jest zaświadczeniem o miejscu zamieszkania na terenie Polski podmiotu (osoby fizycznej) osiągającego przychody z tytułu oszczędności

Do czego potrzebny jest CFR?

Certyfikat pozwala (jak już wspomniano), na skuteczne przeprowadzanie procedury optymalizacji podatkowej w przypadku transakcji międzynarodowych. Uściślając, umożliwia on na właściwe obliczenie tzw. „podatku u źródła” (...podatku pobieranego w przypadku płatności transgranicznych, w których podmiot otrzymujący przychód (podatnik) ma inną rezydencję podatkową niż podmiot dokonujący wypłaty (rezydent w kraju położenia źródła przychodu...), zapobiegając sytuacji podwójnego opodatkowania, poprzez opodatkowanie dochodu tylko w jednym z państw, pomiędzy którymi przeprowadzane są transakcje.

Najważniejsze informacje dotyczące rezydencji podatkowej w UK

Zasady uzyskania rezydencji podatkowej na terenie Wielkiej Brytanii określa Konwencja o zapobieganiu podwójnego opodatkowania zawarte między Polską a Wielką Brytanią właśnie. Zgodnie z jej postanowieniami, miejscem rezydencji podatkowej spółki (ponieważ o niej jest teraz mowa) jest kraj w którym została ona zarejestrowana, w którym znajduje się jej zarząd, bądź też „zachodzi inne kryterium o podobnym charakterze”.

Co jednak, jeżeli spółka ma siedziby w dwóch krajach (w Polsce i UK)? Wtedy przyjmuje się, że główna siedziba firmy, a zatem miejsce jej rezydencji podatkowej znajduje się tam, gdzie podejmowane są kluczowe decyzje dotyczące jej funkcjonowania. To ważna informacja pozwalająca na uniknięcie nieprzyjemnych pomyłek. Trzeba pamiętać, że jeśli nawet firma została zarejestrowana w UK, ale jej zarząd pozostaje na terenie Polski, niemożliwe będzie uzyskanie certyfikatu rezydencji podatkowej w Wielkiej Brytanii.

Jeżeli certyfikat rezydencji podatkowej w Zjednoczonym Królestwie chce otrzymać osoba fizyczna, konieczne jest aby przebywała na jego terenie co najmniej 183 dni w roku.

Jak otrzymać CFR w Wielkiej Brytanii?

Organem właściwym dla wydania CFR jest HM Revenue & Customs, a sama procedura jest wyjątkowo prosta, ponieważ należy jedynie wypełnić odpowiedni formularz zamieszczony na stronach internetowych urzędu. Czas oczekiwania na certyfikat to 30 dni roboczych.

Data ważności CFR

Ubiegając się o otrzymanie CFR, należy pamiętać o tym, aby określić jego termin ważności (jest to dokument czasowy). Jeżeli termin ów nie jest określony, ważność CFR wygasa po 12 miesiącach. Konieczne jest więc uzyskanie nowego certyfikatu.

Informacje dodatkowe

Nie istnieje jedna, powszechna forma CFR; każdy kraj przyjmuje swój własny wzór. Wzór, który jednak zawiera takie informacje jak:

- datę wystawienia

- odniesienie do umowy przeciwdziałającej podwójnemu opodatkowaniu

- cel wydania CFR

- adres zamieszkania osoby fizycznej bądź siedziby firmy ubiegającej się o CFR

- nazwę instytucji uprawnionej do wydania certyfikatu

Certyfikat rezydencji podatkowej nie może zostać zastąpiony przez żaden inny dokument, dlatego posiadanie go jest niezbędne dla uniknięcia podwójnego opodatkowania w przypadku przeprowadzania transakcji międzynarodowych.

Możliwa jest także sytuacja, w której HMRC odmawia wydania CFR. Wtedy dobrze jest zasięgnąć pomocy wyspecjalizowanej firmy doradczej.

