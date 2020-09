5 najczęstszych błędów popełnianych podczas rejestracji spółki z o.o.

Wybranie błędnej nazwy dla spółki – pomimo powszechnego przekonania, że można wybrać dowolną nazwę dla swojej firmy, istnieją pewne obostrzenia. Przykładowo, w nazwie nie można używać słów takich jak „bank” lub „towarzystwo ubezpieczeniowe”, jeżeli nie są spełnione dodatkowe wymogi dotyczące ich wykorzystania. Ponadto w nazwie nie można używać form prawnych prowadzonej działalności, czyli np. nie można nazwać firmy: „Agencja Reklamowa spółka cywilna”. Przekształcając jdg w spółkę, przedsiębiorca może zachować dotychczasową nazwę firmy, która zostanie uzupełniona o oznaczenie „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” albo zdecydować się na nową nazwę. Jeśli wybierze drugą możliwość, to do nowej nazwy przez 12 miesięcy musi dokładać człon „dawniej tutaj stara nazwa firmy”. – Chodzi o to, żeby kontrahenci wiedzieli, że mają do czynienia z tym samym podmiotem, który już znają i wiedzieli, że niedawno się przekształcił i zmienił nazwę – mówi Piotr Ciszewski.