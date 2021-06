Dodatkowe prace a opodatkowanie VAT kar umownych

ZUS w Polsce vs. ZUS w Anglii

Ubiegły miesiąc okazał się niezwykle istotny dla polskiej gospodarki. Premier Morawiecki ogłosił główne założenia „Nowego Ładu”, czyli programu ekonomiczno-społecznego, którego założeniem ma być zniwelowanie strat, jakie w naszej gospodarce poczyniła pandemia koronawirusa. Jednakże nie dla wszystkich plan ten okazał się dobrym pomysłem; co więcej, wzbudził wśród pewnej części społeczeństwa spore obawy.

Nowelizacja ustawy o AML – nowe obowiązki dla rynku walut wirtualnych

Nowelizacja ustawy o AML. Wirtualne waluty to ekspresowo rozwijająca się branża z dziedziny nowoczesnych technologii. Jednak zarówno wydobycie, sprzedaż, wymiana i spekulacja walutami nie jest zarezerwowana wyłącznie dla przedsiębiorców jako inwestycja czy środek płatniczy. Walutę wirtualną często wykorzystuje się również do realizacji nieuczciwych celów i w ramach działań niezgodnych z prawem. W związku z tym pojawiają się kolejne regulacje prawne – zarówno krajowe, jak i międzynarodowe – dotyczące AML/CFT. 15 maja 2021 weszła w życie nowelizacja ustawy o AML. Co warto o niej wiedzieć?

Blockchain w księgowości – przyszłość, która już zapukała do drzwi

Blockchain w księgowości. Wiele wskazuje na to, że rachunkowość oparta o nowe technologie, w tym technologię blockchain to nieodległa przyszłość. Prowadzenie księgowości z wykorzystaniem rejestru rozproszonego i inteligentnych umów może pomóc przedsiębiorcom osiągać większe dochody szybciej i łatwiej. Jednocześnie, wprowadzanie nowych rozwiązań zawsze wiąże się z pewnymi wyzwaniami. Czy wątpliwości branży księgowej związane z blockchainem są uzasadnione?

Ulga na ekspansję - kto skorzysta i na jakich zasadach?

Ulga na ekspansję, która została zaproponowana w ramach Polskiego Ładu, ma objąć przedsiębiorstwa, w tym małe i średnie podmioty, które podejmują ekspansją na rynki zagraniczne. Na jakich warunkach będzie można korzystać z ulgi na ekspansję? Kiedy ulga wejdzie w życie?

Dodatkowe prace a opodatkowanie VAT kar umownych

VAT od kar umownych - dodatkowe prace. W trakcie realizacji projektu budowlanego mogą wystąpić nowe okoliczności, takie jak np. problemy z gruntem czy wady dokumentacji projektowej. Może to spowodować konieczność podjęcia dodatkowych prac, a tym samym poniesienia dodatkowych kosztów przez wykonawcę, które powinny obciążać zamawiającego. Strony umowy budowlanej muszą ustalić, czy taka kara umowna podlega, czy nie podlega opodatkowaniu VAT.

Jak postrzegamy księgowych? Sowa, mrówka czy leniwiec?

Księgowi są nazywani zaufanymi doradcami i wysokiej klasy specjalistami. Chociaż te określenia brzmią poważnie, po pracy często rozwijają nietypowe zainteresowania, jak sporty ekstremalne, sztuki walki, żeglarstwo bądź śpiew w chórze. Sposób, w jaki ich odbieramy, pokazują też metafory. Księgowego można porównać do wielu zwierząt – mądrej sowy, walecznego tygrysa bądź pracowitej mrówki. Z okazji Dnia Księgowego postanowiliśmy przyjrzeć się wizerunkowi specjalistów od rachunkowości.

Nowy podatek od elektroniki uderzy w twórców i konsumentów

Opłata reprograficzna. Nowy podatek od elektroniki uderzy w kieszenie konsumentów i przedsiębiorców, nie pomoże twórcom - stwierdził Związek Cyfrowa Polska, wydając negatywną ocenę do projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego w ramach konsultacji społecznych resortu kultury.

Podatkowa grupa kapitałowa – rozliczenie straty

Podatkowa grupa kapitałowa. Spośród pięciu spółek tworzących grupę jedna przyniosła stratę, a cztery dochody. Spółka dominująca pomniejszyła o tę stratę podatek dochodowy wykazany i zaliczkowany przez cztery rentowne spółki, zachowując powstałą na plus różnicę zaliczek CIT, a następnie rozdysponowując ją pomiędzy siebie i spółkę przynoszącą straty. Była pewna, że to działanie będzie obojętne podatkowo, ale fiskus stwierdził, że jest to przysporzenie majątku tych spółek i musi zostać opodatkowane jak zwykły przychód. Spór między przedsiębiorcą a Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej rozstrzygnął sąd, stwierdzając, że: „Stanowisko KIS jest nie tylko nieprawidłowe, ale także nielogiczne i sprzeczne wewnętrznie. Jest również wyrazem nadmiernego fiskalizmu państwa”.

Podatnik Bezgotówkowy od 2022 roku - jakie korzyści dla firm?

Podatnik Bezgotówkowy od 2022 roku. Ministerstwo Finansów proponuje przedsiębiorcom program Podatnik Bezgotówkowy. To propozycja dla tych firm, które większość transakcji płatniczych przeprowadzają w systemie cashless. Uzyskanie takiego statusu „Klienta Premium” będzie możliwe od 2022 roku. Firma, która go uzyska, skorzysta z najszybszego zwrotu VAT w Europie. Pieniądze znajdą się na ich kontach w maksymalnie 15 dni.

Jaka stawka ryczałtu dla usług gastronomicznych?

Stawka ryczałtu - usługi gastronomiczne. Czy sprzedaż usług gastronomicznych (przygotowywanie gotowych posiłków na rzecz kontrahentów) można opodatkować na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ze stawką 3%?

Budżet państwa na 2022 rok - założenia

Budżet państwa na 2022 rok. Rada Ministrów przyjęła 8 czerwca 2021 r. założenia projektu budżetu państwa na 2022 r. przedłożony przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej. Rząd zakłada, że PKB w przyszłym roku wzrośnie o 4,3 proc., inflacja wyniesie 2,8 proc., konsumpcja prywatna zwiększy się o 4,4 proc., a bezrobocie spadnie do 5,8 proc.

Podatek za umorzone subwencje z Tarczy PFR - doradcy podatkowi apelują do MF

Podatek za umorzone subwencje z Tarczy PFR. Doradcy podatkowi apelują do Ministra Finansów w sprawie podatku za umorzone subwencje z Tarczy PFR. Ich zdaniem, opodatkowanie umorzenia subwencji będzie miało negatywny wpływ na podmioty, które uzyskały pomoc w ramach tego instrumentu.

Podatnik bezgotówkowy z ulgą na terminal i zwrotem VAT w 15 dni

Korzystać z płatności bezgotówkowych. Podatnik bezgotówkowy będzie mógł skorzystać z ulgi podatkowej na użytkowanie terminalu, a także otrzyma przyspieszony do 15 dni zwrot VAT. Cała obsługa zwrotów będzie zautomatyzowana – zapowiedział wiceminister finansów Jan Sarnowski. Kiedy nowe preferencje wejdą w życie?

Dochody z pracy uzyskane z instytucji UE - opodatkowanie

Dochody z pracy z instytucji UE zwolnione z polskiego PIT. Polscy rezydenci podatkowi, którzy uzyskują dochody z pracy z instytucji Unii Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego są zwolnieni z polskiego podatku PIT. Dochodów tych nie trzeba wykazywać w rocznym zeznaniu podatkowym PIT składanym w Polsce. Natomiast dochody te są opodatkowane wg przepisów unijnych.

Jak przedsiębiorcy oceniają Polski Ład?

Polski Ład. Cześć przedsiębiorców deklaruje, że zmiany zapowiadane w Polskim Ładzie będą dla ich firm niekorzystne. Zmiana składki ZUS spowoduje wzrost kosztów w zakresie składki zdrowotnej, a przedsiębiorcy rozliczający się podatkiem liniowym zapłacą prawie 4 tysiące więcej w skali roku. Jak firmy oceniają Polski Ład?

Zwalczanie rajów podatkowych - dyrektywa public tax CBCR

Zwalczanie rajów podatkowych - dyrektywa public tax CBCR. Wielkie korporacje powinny płacić podatki tam, gdzie zarabiają pieniądze, a konsumenci powinni mieć dostęp do informacji, czy firmy, których towary kupują nie wyprowadzają pieniędzy do rajów podatkowych - uważa wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Nowa baza informacji o przedsiębiorcach w CEIDG

Dane o firmach. Przedsiębiorcy mogą już korzystać z tzw. hurtowni danych CEIDG i Biznes.gov.pl, czyli ulepszonej wersji zbioru informacji o firmach zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - poinformowało 7 czerwca 2021 r. Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii.

Zwrot odsetek od nienależnie pobranego CIT

Zwrot odsetek od nienależnie pobranego CIT. Po pięciu latach spółka wystąpiła o odsetki od nienależnie pobranego od niej CIT i wygrała w sądzie z fiskusem.

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego, a opłata roczna jako koszt uzyskania przychodu

Opłata roczna jako koszt podatkowy. W większości transakcji dotyczących zbycia prawa użytkowania wieczystego, strony regulują kwestię zwrotu opłaty rocznej zapłaconej przez zbywcę w umowie. Zazwyczaj strony ustalają, iż nabywca zobowiązany będzie do przekazania zbywcy kwoty odpowiadającej części uiszczonej przez zbywcę opłaty za użytkowanie wieczyste, wyliczonej proporcjonalnie i obejmującej okres od dnia, w którym dochodzi do zbycia tego prawa do końca roku, w którym transakcja nastąpiła. Niemniej, mogą zaistnieć sytuacje, w których kwestia ta nie zostanie uregulowana w umowie, lub też umowa wprost wykluczać będzie zwrot kosztów opłaty rocznej w części dotyczącej tej części roku, w której zbywca przestanie być właścicielem prawa do użytkowania wieczystego. W takim przypadku rozważyć należy jak zbywca powinien zakwalifikować pod względem podatkowym wydatki poniesione na zapłatę opłaty rocznej.

VAT od kar umownych - przesłanki opodatkowania w wyrokach TSUE

VAT od kar umownych. Żaden przepis Dyrektywy w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (ani też zresztą żaden przepis polskiej ustawy o VAT) nie reguluje bezpośrednio kwestii opodatkowania VAT kar umownych ani odszkodowań. Dlatego kluczową rolę odgrywa w tym przypadku orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE.

SLIM VAT 2. Ulga na złe długi

SLIM VAT 2. Ustawodawca zmniejszy ilość stawianych warunków dla możliwości skorzystania z ulgi na złe długi, poszerzy jej zakres i wydłuży termin na skorzystanie z ulgi. Jakie dokładnie zmiany pojawią się w ustawie o VAT?

Stopy procentowe NBP - czy wzrosną już 9 czerwca?

Stopy procentowe NBP. Rada Polityki Pieniężnej zaostrzy w najbliższym czasie retorykę, a zmiany parametrów polityki pieniężnej w Polsce są możliwe w każdej chwili, nawet na posiedzeniu RPP 9 czerwca br. Takiej reakcji na rosnącą inflację spodziewają się ekonomiści.

Polski Ład: Kalkulator wynagrodzeń dla umów o pracę w 2022 roku

Polski Ład: Kalkulator wynagrodzeń. Ministerstwo Finansów na stronie podatki.gov.pl udostępniło kalkulator wynagrodzeń, który pozwala oszacować wysokości wynagrodzeń netto w ujęciu miesięcznym, z uwzględnieniem założeń rządowego programu „Polski Ład”.

Równość wynagrodzeń kobiet i mężczyzn w UE - wyrok TSUE

Równość wynagrodzeń kobiet i mężczyzn. 3 czerwca 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że na zasadę równości wynagrodzeń pracowników płci męskiej i żeńskiej ustanowioną w prawie Unii można w sporach między jednostkami powołać się bezpośrednio zarówno w przypadku „takiej samej pracy”, jak i „pracy takiej samej wartości.

Polski Ład. Ryczałtowa składka zdrowotna

Polski Ład. Premier Mateusz Morawiecki chce zrobić ukłon w stronę samozatrudnionych, którzy zarabiają dużo, ale nie mają wysokich kosztów swojej działalności. Składka zdrowotna jednak ryczałtowa?