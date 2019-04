Split payment – zmiany od stycznia 2020 r.

Split payment

Mechanizm podzielonej płatności (zwany również MPP) został wprowadzony już od lipca 2018 roku, natomiast do tej pory jego stosowanie było dobrowolne. Nabywca, który dokonuje przelewem zapłaty za fakturę, może zdecydować, czy środki pieniężne w całości przekazać na rachunek rozliczeniowy sprzedawcy, czy też dzieląc:

- wartość netto na rachunek rozliczeniowy,

- kwotę VAT na specjalny rachunek VAT.

Split payment występuje jedynie w płatnościach pomiędzy firmami, gdzie nabywca jest czynnym podatnikiem VAT. Mechanizm ten został wprowadzony w celu ochrony przedsiębiorców przed konsekwencjami wynikającymi z ich nieświadomego uczestnictwa w oszustwie, w którym sprzedawca nie odprowadził VAT należnego do urzędu skarbowego. Podmiot dokonujący zapłaty podatku VAT na rachunek VAT sprzedawcy m.in. nie ponosi sankcji wynikających z art. 105a ustawy o VAT, które dotyczą solidarnej odpowiedzialności podatników. Zabezpieczenie obowiązuje do wysokości kwoty podatku zapłaconego z użyciem split payment.

Rachunek VAT

Aby móc zrealizować płatność z użyciem split payment banki zostały zobowiązane do otwarcia do rachunków rozliczeniowych specjalnego rachunku VAT. Utrzymanie tego konta nie jest obciążone dodatkowymi opłatami dla jego posiadacza. Rachunki VAT nie zostały natomiast utworzone dla rachunków rozliczeniowo-oszczędnościowych, tzw. ROR.

Zapłata z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności dokonywana jest w złotówkach, przez użycie komunikatu przelewu. Podczas realizacji płatności należy wskazać:

- kwotę podatku VAT, jaka ma zostać przekazana na rachunek VAT,

- kwotę „brutto” stanowiącą kwotę zapłaty ogółem,

- numer faktury, do której dokonywana jest płatność,

- NIP dostawcy/usługodawcy.

Na co można przeznaczyć środki z rachunku VAT?

Przedsiębiorca, który zgromadził środki na rachunku VAT, nie ma możliwości ich dowolnego rozdysponowania. Przepisy zakładają bowiem, że danymi środkami można:

- zapłacić swojemu dostawcy równowartość podatku VAT z otrzymanej faktury na jego rachunek VAT,

- uregulować do urzędu skarbowego należności z tytułu VAT,

- zwrócić się o zwrot środków na rachunek rozliczeniowy.

W przypadku, gdy przedsiębiorca wybierze ostatnią opcję, czyli zwrot na rachunek, zobowiązany jest do złożenia w tym celu wniosku do naczelnika swojego urzędu skarbowego. Ten z kolei ma aż 60 dni na wydanie postanowienia co do zwrotu środków. W praktyce jednak czas ten jest znacznie krótszy. W ostatnich wypowiedziach prof. Teresa Czerwińska podkreślała, że faktyczny czas oczekiwania na zwrot wynosi średnio 21 dni.

Obowiązkowy split payment od 2020 roku

Ministerstwo Finansów pracuje obecnie nad zmianami w przepisach, które wprowadzą obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności od stycznia 2020 roku. Zmiany te możliwe są dzięki zgodzie wydanej przez Komisję Europejską, aby na czas od 1 marca 2019 roku do 28 lutego 2022 roku Polska wprowadziła obowiązkowy split payment. Nie będzie on dotyczyć wszystkich przedsiębiorców, a jedynie wybranych branż, w tym:

- robót budowlanych, wykończeniowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych;

- dostawy wyrobów ze stali, komputerów, laptopów smartfonów, konsol do gier wideo, telewizorów, cyfrowych aparatów fotograficznych i kamer wideo, paliwa napędowego i opałowego, węgla, biżuterii, niektórych części do samochodów i motocykli.

Aby nabywcy nie mieli wątpliwości, iż w przypadku danej faktury są zobowiązani dokonać zapłaty z zastosowaniem split payment, sprzedawcy będą zamieszczać na swoich fakturach informację o stosowaniu obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności.