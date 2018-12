Jaka stawka VAT na usługi odśnieżania dróg

Tak zinterpretował przepisy Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 6 listopada 2018 r. (sygn. 0115-KDIT1-1.4012.628.2018.2.JP).

Kompleksowa umowa na odśnieżanie

O interpretację wystąpił podatnik VAT, który świadczy usługi zimowego utrzymania dróg krajowych. Podatnik ten uzyskał opinię statystyczną wydaną przez Urząd Statystyczny w Łodzi, zgodnie z którą usługi odśnieżania i usuwania oblodzeń mieszczą się w grupowaniu PKWiU 81.29.12.0 „Usługi zamiatania śmieci i usuwania śniegu” (zgodnie ze stosowaną od dnia 1 stycznia 2011 r. dla celów podatkowych, Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług, z 2008 roku).

Podatnik zwrócił uwagę, że zgodnie z umową, którą podpisał z Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (jako Zamawiającym) jest zobowiązany do świadczenia kompleksowej usługi polegającej na zimowym utrzymaniu dróg na określonym terenie. Usługa ta polega nie tylko na samym odśnieżaniu, czy usuwaniu oblodzeń ale także m.in. na:

- zapewnieniu odpowiedniego sprzętu własnego lub wynajętego;

- zapewnieniu odpowiednio przeszkolonego i wyposażonego personelu;

- stałym monitorowaniu i patrolowaniu stanu dróg, w tym zorganizuje punkty kierowania Zimowego Utrzymania Dróg wraz z obsadą personalną i wyposażeniem technicznym;

- dokonywaniu napraw i konserwacji sprzętu, który jest własnością Zamawiającego

- zapewni składowiska materiałów "uszorstniających" (czyli piasku i soli drogowej).

Podatnik zwrócił uwagę, że w umowie jaką podpisał z GDDKiA widnieje stawka VAT w wysokości 23%. Natomiast w tejże umowie zawarto postanowienie, że w przypadku otrzymania indywidualnej interpretacji podatkowej w zakresie możliwości zastosowania stawki obniżonej tj. 8% VAT dla usług będących przedmiotem zamówienia, wynagrodzenie ulegnie obniżeniu o różnicę w wysokości stawki, z zachowaniem ceny netto.

8% VAT na usługę odśnieżania

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się z podatnikiem, że w opisanym we wniosku o interpretację zdarzeniu przyszłym mamy do czynienia z kompleksową usługą zimowego utrzymania dróg, natomiast wszystkie czynności podejmowane przez podatnika w ramach jej wykonywania – są podejmowane w ramach przedmiotowej usługi i mają charakter elementów składowych tej usługi.

Stąd całe wynagrodzenie za wykonanie tej kompleksowej usługi powinno być opodatkowane stawką 8% VAT na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o VAT w związku z art. 146a pkt 2 i w związku z poz. 174 załącznika nr 3 do ustawy o VAT.

Zdaniem Dyrektora KIS wszystkie usługi, które świadczy podatnik, w ramach umowy dot. zimowego utrzymania dróg krajowych mieszczą się w grupowaniu 81.29.12.0 „Usługi zamiatania śmieci i usuwania śniegu” PKWiU 2008.

Organ podatkowy wskazał na liczne orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczące świadczeń złożonych, z którego wynika, że tzw. świadczenie złożone bardzo wyraźnie wskazuje na pewną kompleksowość i współzależność wielu czynności, które wykonywane w sposób skoordynowany i efektywny mają doprowadzić do osiągnięcia zamierzonego celu. (…)

W świetle orzecznictwa TSUE pojedyncza czynność lub świadczenie traktowana jest jak element świadczenia kompleksowego wówczas, jeżeli cel świadczenia pomocniczego jest zdeterminowany przez świadczenie główne, które nie może zostać wykonane lub wykorzystane bez świadczenia pomocniczego.

Dlatego też w przypadku usług o charakterze złożonym, o wysokości stawki podatku decyduje to, czy w danych okolicznościach mamy do czynienia z jedną usługą złożoną, czy też z szeregiem jednostkowych usług. Ocena tej okoliczności winna odbywać się więc w oparciu o to, czy dokonywane czynności (świadczenia) wykazują ze sobą tak ścisłe powiązanie, że w sensie gospodarczym tworzą jedną całość, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter.