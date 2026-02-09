REKLAMA

Strona główna » Księgowość » Podatki » VAT » Stawki VAT » Skarbówka nie może już ignorować IE-599. Przełomowy wyrok sądu zmienia zasady gry

Skarbówka nie może już ignorować IE-599. Przełomowy wyrok sądu zmienia zasady gry

09 lutego 2026, 19:15
Robert Nogacki
Robert Nogacki
radca prawny
VAT podatki IE-59 sąd prawo
Skarbówka nie może już ignorować IE-599. Przełomowy wyrok sądu zmienia zasady gry
Shutterstock

Elektroniczny komunikat IE-599 od lat budził spory w kontekście stosowania stawki 0% VAT przy eksporcie. Najnowszy wyrok WSA w Łodzi, oparty na orzecznictwie TSUE, jednoznacznie przesądza jego status: to pełnoprawny dokument urzędowy, którego mocy dowodowej nie można podważyć arbitralnie.

Elektroniczny komunikat IE-599 stał się jednym z kluczowych dokumentów w sporach o stawkę 0 % VAT dla eksportu, ale w praktyce bywał przez fiskusa traktowany jak dowód „warunkowy”. Wyrok WSA w Łodzi z czerwca 2025 r., oparty na orzeczeniu TSUE w sprawie Unitel, wyznacza jasne granice – IE-599 ma moc dokumentu urzędowego i korzysta z domniemania prawdziwości, którego nie da się obalić wyłącznie ustaleniami administracji spoza UE. Dla eksporterów oznacza to silniejsze narzędzie w sporach z organami i jednocześnie wyższe wymagania co do należytej staranności przy dokumentowaniu transakcji.

Charakter prawny komunikatu IE-599

WSA w Łodzi jednoznacznie przesądził, że komunikat IE-599 posiada walor dokumentu urzędowego w rozumieniu art. 194 § 1 Ordynacji podatkowej. Oznacza to, że stanowi on dowód tego, co zostało w nim urzędowo stwierdzone — w tym przypadku faktu wyprowadzenia towaru poza obszar celny Unii Europejskiej.

System ECS, wdrożony we wszystkich państwach członkowskich UE, zapewnia pełną komputeryzację procedury wywozu. Od momentu złożenia zgłoszenia celnego do potwierdzenia wyprowadzenia towaru cała procedura jest przetwarzana i monitorowana elektronicznie. Komunikat IE-599, przesyłany eksporterowi przez urząd celny wywozu, stanowi formalne potwierdzenie zakończenia procedury eksportowej.

Domniemanie prawdziwości i jego granice

Jako dokument urzędowy, IE-599 korzysta z domniemania prawdziwości. Dopóki pozostaje w obrocie prawnym, stanowi dowód wywozu towaru, którego obalenie wymaga przeprowadzenia skutecznego kontrdowodu w trybie art. 194 § 3 Ordynacji podatkowej.

Co istotne, łódzki sąd wskazał, że ustalenia administracji podatkowych państw spoza UE (w rozpatrywanej sprawie — Ukrainy i Rosji) nie są wystarczające do obalenia mocy dowodowej tego dokumentu.

Eksport w świetle orzecznictwa TSUE

Wyrok TSUE w sprawie C-653/18 precyzuje, że eksport towarów następuje, a zwolnienie ma zastosowanie, gdy łącznie spełnione są dwa warunki: prawo do rozporządzania towarem jak właściciel zostało przeniesione na nabywcę oraz dostawca wykaże, że towar został wysłany lub przetransportowany poza terytorium UE i w następstwie tej wysyłki fizycznie opuścił to terytorium.

Trybunał podkreślił obiektywny charakter pojęcia „dostawy towarów” — ma ono zastosowanie niezależnie od celów i wyników danych transakcji, bez obowiązku prowadzenia dochodzenia przez organy podatkowe w celu ustalenia intencji podatnika.

Brak ustalenia nabywcy nie wyklucza eksportu

Kluczowe znaczenie ma stanowisko TSUE, zgodnie z którym kwalifikacja transakcji jako dostawy towarów w rozumieniu art. 146 ust. 1 lit. a) i b) dyrektywy VAT nie może być uzależniona od warunku ustalenia nabywcy. Fakt, że wywożone towary są nabywane poza UE przez podmiot niewykazany na fakturze lub nieustalony, nie wyklucza spełnienia obiektywnych kryteriów eksportu.

Komplet KSeF - wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt
Komplet KSeF:
wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt

Sprawdź

„Wymaganie we wszystkich przypadkach, by nabywca towarów w państwie trzecim został ustalony, bez badania czy zostały spełnione materialnoprawne przesłanki zwolnienia — w szczególności wyprowadzenie towarów z obszaru celnego UE — nie jest zgodne ani z zasadą proporcjonalności, ani z zasadą neutralności podatkowej.”

Kiedy skarbówka może odmówić zwolnienia z VAT?

TSUE wskazał jedynie dwie sytuacje, w których nieprzestrzeganie wymogu formalnego może skutkować utratą prawa do zwolnienia z VAT.

Pierwsza dotyczy przypadku, gdy naruszenie wymogu formalnego skutkuje uniemożliwieniem przedstawienia przekonywującego dowodu spełnienia wymogów materialnych. Jeżeli brak ustalenia rzeczywistego nabywcy uniemożliwia w danym przypadku udowodnienie, że transakcja stanowi dostawę towarów, okoliczność ta może prowadzić do odmowy zwolnienia.

Druga przesłanka wiąże się z oszustwem podatkowym. Na zasadę neutralności podatkowej nie może powoływać się podatnik, który umyślnie uczestniczył w oszustwie podatkowym i naraził na niebezpieczeństwo funkcjonowanie wspólnego systemu VAT. Zwolnienia można odmówić, gdy podatnik wiedział lub powinien był wiedzieć, że transakcja wiąże się z oszustwem.

Ochrona podatnika działającego w dobrej wierze

TSUE konsekwentnie chroni podatników działających w dobrej wierze. Dostawca nie może ponosić odpowiedzialności za zapłatę VAT niezależnie od jego udziału w oszustwie popełnionym przez nabywcę.

„Przypisywanie podatnikowi utraty dochodów podatkowych spowodowanej stanowiącym oszustwo działaniem osób trzecich, na które podatnik nie ma żadnego wpływu, byłoby oczywiście nieproporcjonalne.”

Skutki zakwestionowania eksportu przez organy

Wyrok TSUE w sprawie C-653/18 wprowadza istotne ograniczenie dla praktyki organów podatkowych. Nawet jeżeli organy skutecznie wykażą, że do eksportu nie doszło, nie są uprawnione do automatycznego zakwalifikowania takich dostaw jako krajowych ze stawką krajową VAT.

W ocenie Trybunału, jeżeli nie ma dostawy towarów dokonanej na terytorium kraju ani transakcji zwolnionej na mocy art. 146 ust. 1 dyrektywy VAT, nie istnieje transakcja podlegająca opodatkowaniu. Konsekwencją jest brak prawa do odliczenia VAT naliczonego od nabycia towaru będącego przedmiotem obrotu.

Niekonsekwencja organów jako wada decyzji

WSA w Łodzi uchylił zaskarżoną decyzję podatkową właśnie z powodu niekonsekwencji w rozumowaniu organów podatkowych, które z jednej strony twierdziły o braku dowodów wywozu poza UE, z drugiej zaś przyjmowały, że towar nie opuścił granic kraju — co wzajemnie się wyklucza.

Sąd nakazał organowi jednoznaczne ustalenie, czy towar faktycznie opuścił terytorium UE, wskazując dwie możliwości rozstrzygnięcia zgodne z orzecznictwem TSUE.

Praktyczne implikacje dla eksporterów

Mimo silnej pozycji dowodowej komunikatu IE-599, przedsiębiorcy powinni zachować należytą staranność w relacjach z kontrahentami zagranicznymi. TSUE wskazał, że nie jest sprzeczne z prawem UE wymaganie, by podmiot gospodarczy działał w dobrej wierze i podejmował wszelkie działania, jakich można racjonalnie wymagać w celu upewnienia się, że dokonywana czynność nie prowadzi do udziału w oszustwie podatkowym.

W praktyce oznacza to konieczność weryfikacji kontrahentów, dokumentowania przebiegu transakcji oraz zachowania ostrożności w przypadku pojawienia się okoliczności budzących wątpliwości co do uczciwości partnera handlowego.

Rola dokumentacji uzupełniającej

Choć komunikat IE-599 stanowi silny dowód eksportu, przedsiębiorcy powinni gromadzić dodatkową dokumentację potwierdzającą przebieg transakcji: umowy handlowe, korespondencję z kontrahentami, dokumenty przewozowe, potwierdzenia płatności. Dokumentacja ta może okazać się niezbędna w przypadku konieczności wykazania dobrej wiary podatnika.

Podsumowanie

Komunikat IE-599 jako dokument urzędowy korzysta z silnego domniemania prawdziwości. Organy podatkowe nie mogą go pomijać ani zastępować własnymi ustaleniami bez formalnego obalenia jego mocy dowodowej. Ustalenia administracji podatkowych państw trzecich nie są wystarczające do podważenia tego dokumentu.

Jednocześnie orzecznictwo TSUE wprowadza istotne ograniczenia dla praktyki organów: nieustalenie nabywcy nie wyklucza automatycznie eksportu, a zakwestionowanie wywozu nie oznacza automatycznego opodatkowania VAT transakcji stawką krajową. Skutkiem może być uznanie transakcji za niepodlegającą VAT, co jednak wiąże się z utratą prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Dla przedsiębiorców kluczowe pozostaje zachowanie należytej staranności i gromadzenie dokumentacji potwierdzającej zarówno sam wywóz, jak i dobrą wiarę w relacjach z kontrahentami zagranicznymi.

Podstawa prawna:

Art. 146 ust. 1 lit. a) i b) oraz art. 131 dyrektywy Rady 2006/112/WE; art. 2 pkt 8, art. 41 ust. 4–6a ustawy o podatku od towarów i usług; art. 194 Ordynacji podatkowej.

Orzecznictwo:

Wyrok TSUE z 17 października 2019 r. w sprawie C-653/18 (Unitel); wyrok WSA w Łodzi z 12 czerwca 2025 r., sygn. I SA/Łd 165/25.

