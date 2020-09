Kary za niezgłoszenie prowadzenia magazynu typu call-off stock

Omawiana nowelizacja dotyczy w znacznym stopniu trzech głównych obszarów tj.: implementacji tzw. dyrektywy ATAD2, dotyczącej rozbieżności w kwalifikowaniu struktur hybrydowych, implementacji dyrektywy wprowadzającej wspomniane już quick fixes w VAT oraz dalszej implementacji tzw. dyrektywy MDR w zakresie automatycznej wymiany informacji o schematach transgranicznych. Są to więc zmiany o charakterze porządkującym i uszczelniającym, ale najwyraźniej – nie tylko.



Mimo szerokiego spektrum, do którego odnosi się nowelizacja, wypada również zauważyć, że znalazły się w niej również przepisy sankcjonujące niezgłoszenie, złożenie po terminie lub podanie niezgodnych z prawdą danych dotyczących prowadzenia magazynu wykorzystywanego w procedurze magazynu typu call-off stock. Co ważne, penalizacji będzie podlegało również m. in. niezłożenie zawiadomienia o zmianie danych tych danych.

Podobnie jak w aktualnie obowiązujących przepisach, ustawa wprowadza wymóg, zgodnie z którym, od 1 lipca 2020 r. podatnik lub podatnik podatku od wartości dodanej prowadzący magazyn, do którego wprowadzane są towary w procedurze magazynu typu call-off stock, będzie zobowiązany w terminie 14 dni od dnia pierwszego wprowadzenia towarów do magazynu w tej procedurze, do zawiadomienia o tym fakcie właściwego naczelnika urzędu skarbowego. W przypadku zmiany danych zawartych w zawiadomieniu, podmiot zobowiązany będzie miał 14 dni od dnia zaistnienia zmian na zgłoszenie ich organowi podatkowemu.



W zawiadomieniu należy wskazać następujące dane: datę pierwszego wprowadzenia towarów do magazynu, cel zgłoszenia, wskazanie urzędu skarbowego właściwego do złożenia zawiadomienia lub jego aktualizacji, dane podatnika lub podatnika podatku od wartości dodanej (nazwa lub imię i nazwisko, numer identyfikacyjny stosowany na potrzeby podatku, data urodzenia podatnika podatku od wartości dodanej, adres siedziby lub adres zamieszkania, numer, pod którym podatnik podatku od wartości dodanej jest zidentyfikowany na potrzeby tego podatku w państwie, w którym posiada siedzibę działalności lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, kod kraju wydania numeru, o którym mowa wcześniej), adres, pod którym znajduje się magazyn, a także dane kontaktowe podatnika, podatnika podatku od wartości dodanej lub osoby reprezentującej.





I mimo tego, że obowiązek zgłoszenia prowadzenia magazynu lub zmiany danych ma charakter formalny i jego niespełnienie nie spowoduje, że procedura magazynu typu call-off stock nie będzie miała zastosowania, to czynnikiem dyscyplinującym do podjęcia tego działania mają być nowe przepisy Kodeksu karnego skarbowego (KKS).

W dodanym art. 80g § 1 KKS penalizuje się zaniechanie obowiązku zawiadamiania naczelnika urzędu skarbowego o prowadzeniu takiego magazynu lub złożenie zgłoszenia po terminie, lub podanie danych niezgodnych z prawdą. Zaniechanie to podlegać będzie karze grzywny jak za wykroczenie skarbowe. Takiej samej karze podlegać będzie niezawiadomienie o zmianach danych zawartych w zawiadomieniu albo złożenie go po terminie lub podanie w nim danych niezgodnych z rzeczywistością (art. 80g § 2 KKS).

Z kronikarskiego obowiązku należy wspomnieć, że mimo tego, że czyn penalizowany stanowi „tylko” wykroczenie skarbowe, to sankcja może być relatywnie dotkliwa. Co do zasady, kara grzywny wymierzana jest w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia - w 2020 r. kara grzywny może wynieść od 260 zł do 52.200 zł.

Powyższe oznacza, że implementowane przepisy o charakterze upraszczającym w zakresie magazynów call-off stock wprowadzają również obowiązku informacyjnego pod sankcją karną. Po za ułatwieniami i uporządkowaniem przepisów, wygląda na to, że przedsiębiorcom „przy okazji” zaserwowano dodatkową możliwość wsparcia Skarbu Państwa, polegającą na zapłacie, jak może się okazać, wcale niemałej grzywny.

Maciej Fiedorczuk, senior consultant w NGL Tax

Ustawa z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. 2020 poz. 1106

