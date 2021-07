VAT e-commerce - nowe regulacje podatkowe w transgranicznej sprzedaży

VAT e-commerce. Pakiet e-commerce to nic innego, jak szereg zmian w ustawie o podatku od towarów i usług w międzynarodowym handlu elektronicznym i imporcie w relacjach B2C. Adresowany jest do przedsiębiorców, którzy dokonują transgranicznych dostaw towarów i świadczą transgraniczne usługi unijnym konsumentom w transakcjach B2C.

Implementację unijnych przepisów dotyczących pakietu VAT E-commerce reguluje ustawa z 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy weszły w życie 1 lipca 2021 r.

Jak wynika z informacji udostępnionych przez Ministerstwo Finansów celem wprowadzenia unijnych regulacji jest przede wszystkim uszczelnienie podatku VAT w sektorze handlu elektronicznego i importu, ułatwienie jego rozliczanie przy sprzedaży towarów i usług, a także poprawa unijnej konkurencyjności w stosunku do przedsiębiorców spoza Unii Europejskiej. Dodatkowo zwiększy to dochody z VAT, który będzie odprowadzany od wielu towarów i usług dotychczas nieopodatkowanych.

VAT od e-handlu - co się zmieniło?

Nowe regulacje wprowadzają w miejsce sprzedaży wysyłkowej pojęcie WSTO, czyli wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (art. 2 pkt 22a) oraz SOTI – sprzedaży na odległość towarów importowanych (art. 2 pkt 22b).

Od lipca br. zlikwidowano zwolnienia z VAT dla importu towarów w tzw. małych przesyłkach o wartości do 22 euro we wszystkich państwach członkowskich. Być może pomoże to wyrównać szanse specjalizujących się w e-handlu przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej, w tym również z Polski z firmami z państw trzecich. Unijni przedsiębiorcy dotychczas przegrywali w nierównej konkurencji w sprzedaży towarów tańszych o VAT, oferowanych przez firmy spoza Unii.

Obecnie dokonujący wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość nadal muszą naliczać podatek od towarów i usług. Jednak, aby uniknąć rejestracji za granicą i odprowadzania tam lokalnego VAT, wprowadzono uproszczoną unijną procedurę One Stop Shop (OSS). Dzięki niej wystarczy zgłosić zagraniczny podatek VAT w formie kwartalnego zeznania do jednej administracji podatkowej w swoim państwie, czyli co do zasady, państwie siedziby. I to ten kraj dzieli się zapłaconym podatkiem z krajem nabywcy.

W deklaracjach składanych w procedurze unijnej lub nieunijnej nie wykazuje się podatku naliczonego. Wydatki poniesione na prowadzenie działalności gospodarczej w dalszym ciągu należy rozliczyć w krajowej deklaracji. Niektóre zaś wydatki poniesione w państwie członkowskim nadal będzie można rozliczyć korzystając z procedury VAT-REFUND.

Rejestracja w ramach szczególnej procedury OSS wymaga złożenia zgłoszenia rejestracyjnego do naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. Konieczne jest złożenie wypełnionego zgłoszenia rejestracyjnego dla właściwej procedury szczególnej (unijnej- VIU-R lub nieunijnej VIN-R). A w przypadku działania przez pełnomocnika należy złożyć oryginał pełnomocnictwa na formularzu PPS-1. Rejestracja jest skuteczna od pierwszego dnia kwartału kalendarzowego następującego po kwartale, w którym podatnik złożył zgłoszenie do procedury OSS.

W przypadku rozpoczęcia świadczenia usług lub dostaw towarów przed datą rejestracji, ich rozliczanie zacznie obowiązywać od pierwszego dnia świadczenia tych usług lub dostaw towarów. Warunkiem jest dokonanie zgłoszenia naczelnikowi Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, o rozpoczęciu działalności w ramach procedury szczególnej. Termin takiego zgłoszenia mija 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym po raz pierwszy przedsiębiorca dokonał świadczenia usługi lub dostawy towarów.

Poza tym zmiany są bardziej odczuwalne dla mniejszych przedsiębiorców, którzy sprzedają do różnych państw członkowskich UE. Dla całej UE utworzono jednolity próg 10 tys. euro (42 tys. zł). Co oznacza, że znacznie więcej przedsiębiorców dokona rejestracji VAT w państwie nabywcy, w sytuacji gdy nie skorzystają z procedury szczególnej.

Platforma OSS korzystna dla platform sprzedażowych w Unii Europejskiej

Przedsiębiorcy dokonujący wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość, po przekroczeniu ujednoliconego progu 10 tys. euro, mogą zarejestrować się dla celów VAT w kraju nabywcy lub korzystać z procedury OSS.

Wcześniej obowiązywał ściśle określony próg tzw. sprzedaży wysyłkowej, inny w każdym z państw członkowskich UE. Po jego przekroczeniu konieczna była rejestracja dla celów VAT w kraju nabywcy i związany z tym m.in. obowiązek składania deklaracji oraz prowadzenia ewidencji VAT zgodnie z lokalnym prawem podatkowym. Obecnie wybierając procedurę OSS przedsiębiorcy nie muszą rejestrować VAT w kraju odbiorcy. Procedura ta pozwala na ujęcie wszystkich unijnych transakcji wysyłkowych w jednej deklaracji VAT. Wpłacony podatek jest przekazywany przez administrację państwa członkowskiego identyfikacji do państw członkowskich konsumpcji. Znacznie upraszcza to obowiązki sprzedawców internetowych rozliczających VAT, gdyż w ten sposób ograniczona została liczba formalności przy sprzedaży towarów na inne unijne rynki.

Platforma IOSS

Od 1 lipca 2021 r. wszystkie zakupione przez Internet towary o niskiej wartości – do 150 euro, importowane do UE są objęte podatkiem VAT.

Od tego też momentu VAT będą pobierały i płaciły dotychczas z niego zwolnione, a pośredniczące w realizacji transakcji platformy sprzedażowe w sieci, ale też portale aukcyjne, a nawet portale społecznościowe. Zgodnie bowiem z art.7a. 1 jeśli przedsiębiorca ułatwia, poprzez użycie interfejsu elektronicznego sprzedaż na odległość towarów importowanych w przesyłkach o wartości rzeczywistej nieprzekraczającej równowartości 150 euro, uznaje się, że przedsiębiorca ten samodzielnie otrzymał towary i dokonał ich dostawy. Oznacza to przerzucenie części odpowiedzialności za prawidłowe rozliczenie VAT z dostawców towarów i usług na pośredników obsługujących transgraniczne transakcje. Tym samym zmniejszy się liczba przedsiębiorców obarczonych obowiązkiem rozliczenia VAT.

Jednocześnie utworzony został nowy rodzaj sprzedaży na odległość towarów importowanych, czyli towarów wysyłanych z krajów trzecich do odbiorców w UE (SOTI). Firmy, które nie posiadają siedziby w jednym z państw członkowskich UE, muszą ustanowić unijnego pośrednika, odpowiedzialnego za pobór i rozliczenie VAT od ich transakcji. Powstała też szczególna procedura – importowy One Stop Shop (IOSS), która w przypadku przesyłek o wartości do 150 euro umożliwia dostawcy i pośredniczącej w sprzedaży platformie sprzedażowej zadeklarowanie i zapłacenie podatku za pośrednictwem IOSS w państwie członkowskim identyfikacji.

Przedsiębiorcy mogą też skorzystać ze zwolnienia z VAT importując towary o wartości do 150 euro, pod warunkiem, że podatek VAT należny z tytułu SOTI zostanie zadeklarowany w IOSS oraz w momencie importu towaru, przekazano właściwemu organowi celnemu ważny numer identyfikacyjny VAT IOSS podatnika (sprzedawcy/interfejsu elektronicznego) korzystającego z IOSS.

Marek Strządała, koordynator ds. pełnej księgowości Acartus SA