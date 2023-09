Faktura wystawiona na pracownika przez unijnego przewoźnika. Czy to jest import usług?

4.

usługobiorcą jest: w przypadku usług, do których stosuje się art. 28b ustawy o VAT - podatnik lub osoba prawna niebędąca podatnikiem zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4 ustawy o VAT, w przypadku transferu bonów jednego przeznaczenia, w przypadku których miejscem świadczenia usług, których te bony dotyczą, jest terytorium kraju - podatnik lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, w pozostałych przypadkach - podatnik posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, posiadająca siedzibę na terytorium kraju i zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4 ustawy o VAT