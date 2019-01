Opodatkowanie VAT nagrody pieniężnej otrzymanej jako wygrana w konkursie

W interpretacji indywidualnej nr 0113-KDIPT1-1.4012.768.2018.1.WL z 5 grudnia 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej poruszył problematykę opodatkowania VAT środków finansowych otrzymanych jako nagrody w konkursie.

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług architektonicznych wziął udział w konkursie organizowanym przez gminę. Przedmiotem konkursu było opracowanie koncepcji architektonicznej budowy budynku przedszkola. Zgodnie z regulaminem konkursu z chwilą wypłaty nagrody pieniężnej, uczestnik konkursu, bez dodatkowego wynagrodzenia, przenosi na własność wszystkie egzemplarze pracy konkursowej, nośniki na których praca ta została utrwalona oraz całość autorskich praw majątkowych do tej pracy na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Po wygraniu konkursu i otrzymaniu nagrody w kwocie 30.000 złotych przedsiębiorca, który twierdził, że wypłata środków pieniężnych jako czynność niebędąca dostawą towarów ani świadczeniem usług w rozumieniu ustawy o VAT, nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem, zwrócił się do organu podatkowego o wydanie interpretacji podatkowej.

reklama reklama

Polecamy: Biuletyn VAT

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Fiskus nie podzielił stanowiska podatnika i wskazał, że szczegółowa analiza zapisów regulaminu konkursu prowadzi do wniosku, że pomiędzy organizatorem konkursu a wykonanym przez podatnika, jako zwycięzcę konkursu, świadczeniem polegającym na przeniesieniu wszystkich egzemplarzy pracy konkursowej, nośników na których praca ta została utrwalona oraz całości autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej, istnieje bezpośredni związek o charakterze przyczynowym. Wypłata nagrody ma miejsce nie w związku z samym udziałem w konkursie, ale w zamian za konkretne świadczenie - przeniesienie wszystkich egzemplarzy pracy konkursowej, nośników na których praca ta została utrwalona oraz całości autorskich praw majątkowych do zwycięskiej pracy. Nagroda pieniężna stanowi zatem wynagrodzenie za wykonanie świadczenia na rzecz organizatora konkursu.

Organ podatkowy ocenił, że przeniesienie wszystkich egzemplarzy pracy konkursowej, nośników na których praca ta została utrwalona oraz całości autorskich praw majątkowych do pracy nagrodzonej w konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej budowy budynku przedszkola wypełnia dyspozycję art. 8 ust. 1 ustawy a zatem podlega opodatkowaniu VAT.

Zgodnie zaś z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym m.in. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej.

Aby dana czynność mogła zostać opodatkowania VAT konieczne jest ustalenie czy czynność ta została ujęta w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i czy została wykonana jest przez podmiot działający jako podatnik VAT.

Na podstawie okoliczności sprawy uznano, że otrzymanie przez czynnego podatnika VAT nagrody w konkursie w postaci środków finansowych podlega opodatkowaniu VAT, gdyż środki te stanowią ekwiwalent pieniężny dla świadczenia zwycięzcy konkursy polegającego na przeniesieniu wszystkich egzemplarzy pracy konkursowej, nośników na których praca ta została utrwalona oraz całości autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej na rzecz gminy.

Powyższa interpretacja wskazuje jak ważne dla przedsiębiorców jest rozważenie wszelkich aspektów podatkowych podjętych przez nich aktywności. Uważne zapoznanie się z regulaminami konkursowymi i ustalenie zasad wypłaty nagród może uchronić podatnika przez negatywnymi konsekwencjami podatkowymi płynącymi z niewłaściwej interpretacji zdarzeń gospodarczych.

Konrad Bartuzel, radca prawny, konsultant podatkowy w ECDP Sp. z o.o.

www.ecdpgroup.pl