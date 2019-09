Dla kogo zwolnienie z VAT po 1 września 2019 r.

Ustawa o podatku od towarów i usług w art. 113 umożliwia zwolnienie od podatku VAT sprzedaży dokonywanej przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 złotych.

Jeśli podatnicy zaczynają dopiero prowadzenie działalności gospodarczej mogą również skorzystać ze zwolnienia od VAT, o ile podatnik zakłada, że w trakcie roku podatkowego nie przekroczy kwoty 200 000 złotych proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności gospodarczej. Jeśli zatem jego rok podatkowy rozpoczyna się w połowie roku limit zwolnienia będzie znacznie mniejszy. Przykładowo, jeśli zaczniemy prowadzenie działalności gospodarczej w maju 2019 roku, kwotę zwolnienia wynoszącą 200 000 złotych liczymy dzieląc ję przez liczbę dni w roku i mnożymy przez liczbę dni prowadzenia działalności gospodarczej.

Jeżeli podatnik przekroczy w trakcie roku podatkowego kwotę zwolnienia, począwszy od pierwszej czynności, która spowodowała przekroczenie progu limitu nie może dalej korzystać ze zwolnienia i cała transakcja podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W praktyce powoduje to, że jeśli podatnik w listopadzie danego roku podatkowego osiągnął przychód wynoszący 150 000 złotych to może korzystać ze zwolnienia podmiotowego, jeśli jednak w grudniu dokona sprzedaży towarów lub usług na kwotę 80 000 złotych, w takiej sytuacji transakcja ta spowoduje, że przekroczy on próg 200 000 złotych i podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od całej kwoty 80 000 złotych. Jeśli więc zbliżamy się do progu powinniśmy być bardziej uważni, ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami jesteśmy zobowiązania do zarejestrowania się dla celów podatku VAT przed dokonaniem czynności, która spowoduje przekroczenie progu zwolnienia.

Czy każdy może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT?

Ustawa o VAT wskazuje, że co do zasady podatnicy mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego w VAT, jeśli ich przychody nie przekraczają progu 200 000 złotych w roku podatkowym, jednak wskazuje jednocześnie zamkniętą grupę podatników, którzy nie mogą skorzystać ze zwolnienia.

Podatnikami, którzy nie mogli korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT byli dotychczas (do 31 sierpnia 2019 r.):

I. dokonujący dostaw:

1) towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy o VAT,

2) towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:

- energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0),

- wyrobów tytoniowych,

- samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,

- budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,

- terenów budowlanych,

- nowych środków transportu

II. świadczący usługi:

1) prawnicze,

2) w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,

3) jubilerskie

Niestety przepisy od 1 września 2019 roku zdecydowanie poszerzają krąg podatników, którzy nie mogą skorzystać ze zwolnienia podmiotowego. Uzasadnieniem dla tych zmian jest fakt, iż w poszerzanym kręgu podmiotów pojawia się w opinii Ministerstwa Finansów wiele możliwości dla tworzenia szarej strefy i zmiana ma na celu ograniczenie skali potencjalnych oszustw podatkowych.

Jakie zmiany pojawiły się od 1 września 2019 roku?

Z dniem 1 września 2019 roku ustawa o podatku VAT poszerza krąg podatników, którzy nie mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Nowelizacja ustawy dodaje nowe podmioty, do których należą podatnicy dokonujący dostawy:

a) następujących towarów, w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie:

- preparatów kosmetycznych i toaletowych (PKWiU 20.42.1),

- komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU 26),

- urządzeń elektrycznych i nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (PKWiU 27),

- maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 28),

b) hurtowych i detalicznych części do:

- pojazdów samochodowych (PKWiU 45.3),

- motocykli (PKWiU 45.4);

Dodatkowo podatnicy którzy świadczą usługi w zakresie ściągania długów, w tym factoringu, także nie mogą skorzystać ze zwolnienia z art.113 ustawy o VAT.