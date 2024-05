Pakiety medyczne dla pracowników. Czy wiesz, jak prawidłowo rozliczać VAT przy ich zakupie? Sprawdź, jakie są zasady

Pakiety medyczne dla pracowników. Czy wiesz, jak prawidłowo rozliczać VAT przy ich zakupie? Usługi w zakresie opieki medycznej podlegają zwolnieniu z VAT. Ale czy również przy odsprzedaży?

Usługi w zakresie opieki medycznej podlegają zwolnieniu z VAT

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zwolnieniu od VAT podlegają usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze.

Przy czym jak wynika z art. 43 ust. 1 pkt 19a ustawy o VAT, zwolnieniu z opodatkowania podlega również świadczenie wskazanych usług, jeżeli usługi te zostały nabyte przez podatnika we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej od podmiotu leczniczego. Wskazany przepis dotyczy przypadków, w których pośrednik nabył usługi bezpośrednio od podmiotu leczniczego i w dalszej kolejności dokonuje ich refakturowania (odsprzedaży) na rzecz innego podmiotu.

Należy jednak mieć na uwadze, że art. 43 ust. 1 pkt 19a ustawy o VAT ma na celu przede wszystkim umożliwienie zastosowania zwolnienia z podatku przez pracodawców, którzy nabywali tzw. pakiety medyczne na rzecz swoich pracowników (osób trzecich) korzystających z nich jako pacjenci. Z literalnego brzmienia wskazanej regulacji wynika, że podmiot nabywający ww. usługi sam nie musi być jednym z podmiotów wymienionych w art. 43 ust. 1 ustawy o VAT, jednak warunkiem zastosowania zwolnienia z podatku VAT jest nabycie refakturowanej usługi od podmiotu leczniczego. Takie rozumienie przepisu powoduje, że powyższe zwolnienie nie znajduje zastosowania w przypadku odprzedaży usług medycznych, które nie zostały nabyte bezpośrednio od podmiotu leczniczego.

Autopromocja

Przykład Podatnik A nabył usługi medyczne, tzw. abonamenty medyczne, od podmiotu leczniczego. Podatnik A część wskazanych usług odsprzedał podmiotowi powiązanemu – podatnikowi B, który w dalszej kolejności dokonał sprzedaży ww. pakietów swoim pracownikom. Zarówno podatnik A, jak i podatnik B przy refakturowaniu wskazanych usług zastosowali zwolnienie z podatku VAT. Postępowanie podatnika A było prawidłowe, ponieważ przy refakturowaniu przez niego usług medycznych miało miejsce zastosowanie zwolnienia z podatku VAT. Z kolei zwolnienie z podatku VAT nie przysługiwało już kolejnej czynności odsprzedaży opisanych usług, tj. sprzedaży dokonaj przez podmiot B. Podmiot B, refakturując usługi medyczne na rzecz swoich pracowników, był zobowiązany zastosować stawkę w wysokości 23%, mimo że nabył te usługi od podatnika A ze zwolnieniem.

Prawo do zwolnienia potwierdzają organy podatkowe

Do kwestii opodatkowania odsprzedaży pakietów medycznych wielokrotnie odnosił się Dyrektor KIS. W interpretacji indywidualnej z 31 stycznia 2018 r. (0111-KDIB3 2.4012.837.2017.2.EJ) czytamy:

MF Analizując usługi w zakresie opieki medycznej należy stwierdzić, że nie każde świadczenie tej usługi objęte jest zakresem zwolnienia od podatku. Zwolnienie od podatku dotyczy tylko świadczeń wykonywanych w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze (art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy) lub świadczeń wykonywanych przez lekarza, lekarza dentystę, pielęgniarkę, położną, psychologa lub osobę wykonującą zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności medycznej – również w sytuacji, gdy pomiędzy świadczeniodawcą usługi, a pacjentem istnieje trzeci podmiot (pośrednik), który nabywa usługę medyczną od świadczeniodawcy i zbywa ją osobie trzeciej.

W świetle powołanych wyżej przepisów prawa w kontekście wskazanego opisu stanu faktycznego Organ stwierdza, że Wnioskodawca działając we własnym imieniu, ale na rzecz pracowników, którym odprzedaje w pakiecie medycznym usługę w zakresie opieki medycznej, bierze udział w świadczeniu usługi zwolnionej, tj. usługi w zakresie opieki medycznej służącej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19a ustawy o VAT.

W konsekwencji, Wnioskodawca nabywając pakiet medyczny w ramach którego nabywane są korzystające ze zwolnienia usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, we własnym imieniu ale na rzecz pracowników, ma prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku, na mocy art. 43 ust. 1 pkt 19a powołanej ustawy o VAT.

Pełna treść artykułu dostępna w kompleksowej bazie wiedzy INFORLEX