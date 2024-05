Likwidujesz działalność gospodarczą? Zgłoś zaprzestanie działalności i sporządź remanent likwidacyjny. Wystrzegaj się popełnienia tych błędów.

Likwidujesz działalność gospodarczą? Wystrzegaj się popełnienia błędów. Decyzja o zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej wiąże się z szeregiem obowiązków prawnych i podatkowych. Jednym z aspektów, który często umyka uwadze podatników w trakcie likwidacji firmy, są obowiązki związane z VAT.

Zaprzestanie działalności trzeba zgłosić

Podatnik, podejmując się likwidacji działalności gospodarczej, musi mieć na uwadze, że ciążą na nim określone obowiązki względem urzędu skarbowego.

Likwidacja działalności wiąże się przede wszystkim z koniecznością zawiadomienia o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego (art. 96 ust. 6 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług). Podatnik przekazuje informację o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT za pomocą formularza VAT-Z. Rzeczone zgłoszenie stanowi dla naczelnika urzędu skarbowego podstawę do wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru jako podatnika VAT.

W przypadku gdy zaprzestanie wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu nie zostanie zgłoszone przez przedsiębiorcę, naczelnik urzędu skarbowego wykreśli z urzędu podatnika z rejestru jako podatnika VAT.

Autopromocja

Konieczne jest sporządzenie remanentu likwidacyjnego

Jak wynika z art. 14 ustawy o VAT, opodatkowaniu podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów, jeżeli w stosunku do nich podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w następujących przypadkach:

- rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej,

- zaprzestania przez podatnika będącego osobą fizyczną wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, który jest obowiązany do zgłoszenia zaprzestania działalności naczelnikowi urzędu skarbowego,

- niewykonywania przez podatnika będącego osobą fizyczną czynności podlegających opodatkowaniu przez co najmniej dziesięć miesięcy (nie dotyczy to podatników, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej).

Należy podkreślić, że warunkiem opodatkowania wskazanych składników majątku jest to, żeby w stosunku do nich podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego (art. 14 ust. 4 ustawy o VAT).

Powyższa zasada nie dotyczy osób prawnych, na których nie spoczywa obowiązek opodatkowania towarów po zaprzestaniu prowadzenia działalności.

Podstawą opodatkowania w niniejszym przypadku będzie cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a gdy nie ma ceny nabycia – koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów.

Likwidacja działalności gospodarczej przez podatników niebędących osobami prawnymi wiąże się z koniecznością sporządzenia spisu z natury towarów na dzień zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu lub rozwiązania spółki (art. 14 ust. 5 ustawy o VAT). Spis z natury obejmuje wszystkie rzeczowe składniki majątku (tj. towary handlowe, materiały, wyroby gotowe także grunty oraz energię). Wskazany spis z natury określa się terminem „remanent likwidacyjny”.

Obowiązek podatkowy w przypadku towarów objętych remanentem likwidacyjnym powstaje w dniu rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.

Co ze środkami trwałymi po okresie wieloletniej korekty podatku naliczonego?

W praktyce wiele wątpliwości budzi opodatkowanie remanentu likwidacyjnego w zakresie środków trwałych po okresie wieloletniej korekty podatku naliczonego (tzw. korekty wieloletniej). Przypomnijmy, iż korekta ta dotyczy m.in. towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15 000 zł (art. 91 ust. 2 ustawy o VAT).

Pełna treść artykułu dostępna w kompleksowej bazie wiedzy INFORLEX