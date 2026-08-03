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Rozliczanie odsetek od nieterminowych płatności za faktury w działalności

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03 sierpnia 2026, 12:50
Systim
Systim
Systim – księgowość przez Internet
oprac. Adam Kuchta
księgowy podatki faktury odsetki
Dostałeś odsetki za spóźnioną fakturę? Jeden szczegół decyduje o podatku
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Kontrahent spóźnił się z zapłatą, więc wystawiłeś notę odsetkową? A może to Ty dostałeś taką notę i zastanawiasz się, kiedy rozliczyć koszt? W przypadku odsetek za nieterminowe płatności obowiązuje szczególna zasada, która często zaskakuje przedsiębiorców. Sprawdzamy, kiedy powstaje przychód, kiedy koszt i dlaczego sama nota odsetkowa nie zawsze ma znaczenie podatkowe.

Kontrahent zapłacił po terminie i doliczyłeś mu odsetki? A może to Ty uregulowałeś fakturę z opóźnieniem i otrzymałeś notę odsetkową? Wyjaśniamy, jak odsetki od nieterminowych płatności rozlicza wierzyciel, a jak dłużnik – w PIT (z uwagami dla podatników CIT) oraz w VAT. Jak wyjaśnia Iwona Sikorska, specjalistka ds. księgowości w Systim, odsetki w PIT i CIT rozlicza się co do zasady kasowo. Oznacza to, że po stronie wierzyciela przychód powstaje po ich otrzymaniu, a po stronie dłużnika koszt można rozpoznać dopiero po zapłacie.

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Jakie odsetki można naliczyć za spóźnioną fakturę

W obrocie gospodarczym za opóźnienie w zapłacie faktury naliczane są przede wszystkim odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych. Wynikają one z ustawy z 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (dalej ustawa) i przysługują wierzycielowi z mocy prawa, bez wezwania – wystarczy, że spełnił swoje świadczenie (dostarczył towar, wykonał usługę), a nie otrzymał zapłaty w terminie. W transakcjach handlowych objętych ustawą stosuje się odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych, a nie odsetki z art. 481 § 2 k.c. Odsetki kodeksowe znajdują zastosowanie przede wszystkim w relacjach z konsumentami oraz w innych zobowiązaniach nieobjętych ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom.

Wysokość odsetek „handlowych" ustala się według stopy referencyjnej NBP obowiązującej 1 stycznia (dla odsetek należnych za pierwsze półrocze) albo 1 lipca (dla drugiego półrocza), powiększonej o 10 punktów procentowych (lub o osiem punktów, gdy dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym). Aktualne stawki (stan na 16 lipca 2026 r.) przedstawia tabela.

Rodzaj odsetek

1.01–30.06.2026

od 1.07.2026

Ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych (standard B2B)

14% rocznie

13,75% rocznie

Ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych (dłużnik: publiczny podmiot leczniczy)

12% rocznie

11,75% rocznie

Ustawowe za opóźnienie z Kodeksu cywilnego (art. 481 § 2 k.c.)

9,25% rocznie (od 5.03.2026)

 

Obok odsetek wierzycielowi przysługuje też zryczałtowana rekompensata za koszty odzyskiwania należności:

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16.09.2026 8:30-17:10 Warszawa

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  • 40 euro — gdy świadczenie nie przekracza 5000 zł;
  • 70 euro — gdy świadczenie jest wyższe niż 5000 zł, ale niższe niż 50 000 zł;
  • 100 euro — gdy świadczenie wynosi co najmniej 50 000 zł.– art. 10 ust. 1 ustawy.

    O jej rozliczeniu piszemy dalej.

Sytuacja wierzyciela: odsetki są przychodem dopiero po ich otrzymaniu

Przychody z działalności gospodarczej rozlicza się co do zasady memoriałowo – przychód powstaje, gdy stanie się należny, nawet jeśli kontrahent nigdy nie zapłaci. Odsetki są od tej reguły ważnym wyjątkiem. Zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 2 ustawy o PIT do przychodów nie zalicza się kwot naliczonych, lecz nieotrzymanych odsetek od należności (identyczną regułę dla podatników CIT zawiera art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy o CIT). Odsetki stają się więc przychodem dopiero w dacie faktycznego wpływu na rachunek – obowiązuje metoda kasowa. Potwierdza to od lat orzecznictwo, m.in. wyrok NSA z 30 sierpnia 2005 r. (sygn. akt FSK 2025/04).

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Jak podkreśla Iwona Sikorska, specjalistka ds. księgowości w Systim, samo wystawienie noty odsetkowej nie wywołuje żadnych skutków w podatku dochodowym. Jeżeli dłużnik zapłaci należność główną, a odsetek nie ureguluje – przychodu z odsetek nie ma.

Wierzyciel prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów ujmuje otrzymane odsetki w kolumnie 8 KPiR (pozostałe przychody), na podstawie wyciągu bankowego lub noty z potwierdzeniem zapłaty.

Przykład

Przykład 1 – wierzyciel

Pani Anna (jednoosobowa działalność, podatek liniowy) wystawiła 2 lutego 2026 r. fakturę na 20 000 zł z terminem płatności do 16 lutego 2026 r. Kontrahent zapłacił należność główną dopiero 2 kwietnia 2026 r., czyli 45 dni po terminie. Odsetki handlowe za pierwsze półrocze 2026 r. wynoszą 14 proc. rocznie: 20 000 zł × 14 proc. × 45/365 = 345,21 zł. Pani Anna wystawiła notę odsetkową, a dłużnik zapłacił ją 20 kwietnia 2026 r. Dopiero pod tą datą pani Anna wykazuje przychód 345,21 zł (kolumna 8 KPiR). Gdyby dłużnik noty nigdy nie opłacił, przychód by nie powstał.

Konsekwentnie kasowo rozliczana jest też rezygnacja z odsetek. Wierzyciel, który nie nalicza odsetek albo je umarza, nie wykazuje z tego tytułu przychodu – przychód powstałby tylko z kwot faktycznie otrzymanych. Wyjątkiem jest kapitalizacja: odsetki doliczone do należności głównej stają się przychodem już w dacie kapitalizacji, mimo braku fizycznej zapłaty (por. wyrok NSA z 13 grudnia 2013 r., sygn. akt II FSK 2849/11).

Ważne

Odsetki rozlicza się kasowo: przychód lub koszt powstaje dopiero w momencie ich otrzymania albo uregulowania, w tym także przez potrącenie. Szczególnym przypadkiem jest kapitalizacja odsetek.

Podobnie, zatem kasowo, rozliczana jest rekompensata za koszty odzyskiwania należności (40, 70 lub 100 euro). Nie jest ona zapłatą za towar czy usługę, dlatego wierzyciel rozpoznaje przychód w dacie jej otrzymania, na podstawie art. 14 ust. 1i ustawy o PIT (u podatników CIT – art. 12 ust. 3e ustawy o CIT). Kwotę rekompensaty przelicza się po średnim kursie euro NBP z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym należność stała się wymagalna.

Przykład

Przykład 2 – rekompensata u wierzyciela

Wracając do przykładu 1: należność pani Anny wynosiła 20 000 zł, mieści się więc w przedziale od 5 000 do 50 000 zł, co daje prawo do rekompensaty 70 euro. Należność stała się wymagalna w lutym 2026 r., więc do przeliczenia stosuje się średni kurs euro NBP z ostatniego dnia roboczego stycznia 2026 r. Przy założonym na potrzeby przykładu kursie 4,26 zł/euro rekompensata wynosi 298,20 zł. Pani Anna wykaże ją jako przychód dopiero w dniu, w którym dłużnik faktycznie ją zapłaci – i udokumentuje notą obciążeniową, nie fakturą.

Uwaga dla ryczałtowców: zasada kasowa obowiązuje również przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych – otrzymane odsetki od należności z działalności są przychodem z tej działalności w dacie wpływu. Kwestia właściwej stawki ryczałtu dla takich odsetek bywa przedmiotem rozbieżnych stanowisk, dlatego bezpiecznym rozwiązaniem jest potwierdzenie jej interpretacją indywidualną.

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Sytuacja dłużnika: koszt dopiero w momencie zapłaty odsetek

Lustrzana reguła obowiązuje po stronie dłużnika. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 32 ustawy o PIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów naliczonych, lecz niezapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań (odpowiednikiem dla podatników CIT jest art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy o CIT).

Jak wskazuje Iwona Sikorska, specjalistka ds. księgowości w Systim, otrzymana nota odsetkowa sama w sobie nie daje prawa do kosztu. Dłużnik zaliczy odsetki do kosztów podatkowych dopiero w dacie ich faktycznej zapłaty.

Potwierdził to dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej m.in. w interpretacji indywidualnej z 26 marca 2025 r. (sygn. 0111-KDIB2-1.4010.16.2025.2.ED), wskazując wprost, że możliwość zaliczenia odsetek do kosztów jest warunkowana faktem ich zapłaty.

Zapłacone odsetki od zobowiązań handlowych mogą co do zasady stanowić koszt podatkowy, jeżeli zobowiązanie pozostaje w związku z działalnością i spełnione są ogólne warunki zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów. Stanowią koszt podatkowy gdy są ceną za korzystanie z cudzego kapitału: nie płacąc w terminie, dłużnik był przez pewien czas „kredytowany" przez dostawcę, a zakup służył działalności gospodarczej. Zapłacone odsetki od faktur kosztowych dłużnik ujmuje w kolumnie 13 KPiR (pozostałe wydatki).

Przykład

Przykład 3 – dłużnik

Pan Marek (jednoosobowa działalność, skala podatkowa) otrzymał fakturę za materiały na 8 000 zł z terminem płatności do 10 lipca 2026 r. Zapłaci ją 9 sierpnia 2026 r., czyli 30 dni po terminie. Dostawca naliczy odsetki handlowe według stawki na drugie półrocze 2026 r. (13,75 proc. rocznie): 8 000 zł × 13,75 proc. × 30/365 = 90,41 zł. Jeżeli pan Marek zapłaci notę odsetkową 20 sierpnia 2026 r., to 90,41 zł zaliczy do kosztów uzyskania przychodów pod datą 20 sierpnia (kolumna 13 KPiR). Dopóki noty nie opłaci – kosztu nie ma, choćby księgowo zobowiązanie odsetkowe istniało.

Bardzo ważne jest rozróżnienie rodzaju odsetek. Kosztem podatkowym mogą być wyłącznie zapłacone odsetki od zobowiązań cywilnoprawnych i handlowych (wobec kontrahentów). Odsetki za zwłokę od zaległości budżetowych – podatkowych czy wobec ZUS – są z kosztów wyłączone bezwzględnie, nawet po zapłacie (art. 23 ust. 1 pkt 18 ustawy o PIT, art. 16 ust. 1 pkt 21 ustawy o CIT).

Należy również pamiętać o wyłączeniu zawartym w art. 23 ust. 1 pkt 19 ustawy o PIT (oraz art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o CIT). Zgodnie z tym przepisem, kosztem uzyskania przychodów nie są odsetki za zwłokę wynikające z niedotrzymania warunków umownych, które mają charakter sankcyjny (karny). Jeśli charakter odsetek wykracza poza zwykłą rekompensatę za korzystanie z kapitału i pełni funkcję kary umownej za nienależyte wykonanie zobowiązania, nie będą one stanowiły kosztu podatkowego nawet po ich faktycznej zapłacie.

Co się dzieje, gdy wierzyciel odpuści? Trzeba rozróżnić dwie sytuacje. Jeżeli wierzyciel umorzy odsetki już naliczone (np. wystawił notę, a potem zwolnił dłużnika z długu), po stronie dłużnika powstaje przychód z umorzonych zobowiązań - art. 14 ust. 2 pkt 6 ustawy o PIT (art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o CIT). Jeżeli natomiast wierzyciel w ogóle odsetek nie naliczył i nie żądał ich zapłaty, u dłużnika nie powstaje ani przychód z umorzenia, ani przychód z nieodpłatnych świadczeń. Takie stanowisko zajął NSA w wyroku z 3 lutego 2021 r. (sygn. akt II FSK 2871/18), a ostatnio potwierdził je dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 9 kwietnia 2026 r. (sygn. 0111-KDIB1-2.4010.11.2026.2.EKB), uznając, że nienaliczone przez wierzyciela odsetki - nawet gdy roszczenie o nie ulegnie przedawnieniu - pozostają dla dłużnika podatkowo neutralne.

Odrębną pozycją jest zapłacona przez dłużnika rekompensata 40/70/100 euro. Organy podatkowe dopuszczają jej zaliczenie do kosztów, gdy opóźnienie nie wynikało z winy umyślnej dłużnika, a poniesienie wydatku było racjonalne i służyło ochronie źródła przychodów. Praktyka nie jest tu jednak w pełni jednolita, dlatego przy większych kwotach warto zabezpieczyć się własną interpretacją indywidualną.

VAT: odsetki i rekompensata pozostają poza podatkiem

Dla celów VAT odsetki za opóźnienie w zapłacie faktury w ogóle nie podlegają opodatkowaniu. Opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług (art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT), a odsetki nie są wynagrodzeniem za żadne świadczenie – mają charakter odszkodowawczo-sankcyjny i rekompensują wierzycielowi brak zapłaty w terminie. Taki pogląd wynika już z klasycznego wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 1 lipca 1982 r. w sprawie 222/81 (BAZ Bausystem) i jest konsekwentnie podzielany przez polskie organy podatkowe.

Praktyczne konsekwencje są następujące.

Po pierwsze, odsetek nie dokumentuje się fakturą (odsetki nie zwiększają podstawy opodatkowania VAT z pierwotnej faktur). W praktyce wierzyciel może je udokumentować notą odsetkową, notą obciążeniową albo innym dokumentem księgowym.

Po drugie, otrzymanych odsetek nie wykazuje się w części ewidencyjnej ani deklaracyjnej JPK_V7.

Ważne

Otrzymane odsetki nie są uwzględniane w obrocie służącym do obliczenia proporcji sprzedaży z art. 90 ustawy o VAT.

Po trzecie, analogiczne zasady dotyczą ustawowej rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w wysokości 40, 70 lub 100 euro. Rekompensata nie jest zapłatą za usługę świadczoną na rzecz dłużnika, dlatego pozostaje poza VAT i może zostać udokumentowana notą księgową. Organy podatkowe potwierdzają to od lat (np. interpretacja z 26 listopada 2013 r., sygn. IPPP3/443-790/13-2/LK, z 6 lutego 2024 r. sygn. 0111-KDIB1-1.4010.696.2023.2.SG).

Po czwarte, odsetki nie podlegają korekcie w ramach ulgi na złe długi – korekta z art. 89a i 89b ustawy o VAT obejmuje wyłącznie podstawę opodatkowania i podatek z niezapłaconej faktury, a nie należności uboczne.

Przykład

Przykład 4

Spółka Alfa (czynny podatnik VAT) wykonała dla spółki Beta usługę serwisową udokumentowaną fakturą na 20 000 zł netto + 4600 zł VAT (24 600 zł brutto), z terminem płatności 16 lutego 2026 r. Beta zapłaciła kwotę główną dopiero 17 kwietnia 2026 r., czyli 60 dni po terminie.

Alfa naliczyła odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych od kwoty brutto: 24 600 zł × 14% × 60/365 = 566,14 zł. Dodatkowo, ponieważ należność mieściła się w przedziale od 5000 zł do 50 000 zł, Alfie przysługuje rekompensata za koszty odzyskiwania należności w wysokości 70 euro, przeliczona na złote po średnim kursie euro NBP z ostatniego dnia roboczego stycznia 2026 r. (miesiąca poprzedzającego miesiąc wymagalności).

Na obie kwoty Alfa wystawiła notę obciążeniową — bez VAT i bez faktury. Ani odsetki, ani rekompensata nie trafiają do JPK_V7 i nie wpływają na proporcję sprzedaży. W CIT Alfa rozpozna przychód z odsetek dopiero w dacie ich faktycznego otrzymania — samo wystawienie noty jest podatkowo neutralne, także rekompensata powinna zostać rozpoznana w przychodach dopiero po jej otrzymaniu. Beta z kolei zaliczy zapłacone odsetki do kosztów uzyskania przychodów w dacie zapłaty, przy założeniu, że usługa serwisowa była związana z działalnością gospodarczą i spełnia ogólne warunki kosztu.

Uwaga! Gdyby należność nie została uregulowana przez 90 dni od upływu terminu płatności, Alfa mogłaby — po spełnieniu pozostałych warunków — skorygować podstawę opodatkowania o 20 000 zł i VAT należny o 4600 zł. Beta byłaby natomiast zobowiązana do skorygowania odliczonego VAT naliczonego w wysokości 4600 zł. Korekta nie obejmowałaby odsetek ani rekompensaty wynikających z noty.

W PIT i CIT odsetki rozlicza się co do zasady kasowo: wierzyciel rozpoznaje przychód po ich otrzymaniu lub uregulowaniu na jego rzecz, a dłużnik może zaliczyć odsetki do kosztów po ich zapłacie albo uregulowaniu w innej formie, o ile spełnione są ogólne warunki rozpoznania kosztu. Samo wystawienie noty odsetkowej, bez otrzymania, zapłaty, potrącenia lub innego uregulowania odsetek, co do zasady nie wywołuje skutku w podatku dochodowym. Dla celów VAT odsetki za opóźnienie pozostają poza zakresem opodatkowania niezależnie od tego, czy zostały już zapłacone.

Podsumowanie

Rozliczenie odsetek od nieterminowych płatności jest jednym z nielicznych obszarów, w których przepisy PIT i CIT są proste i symetryczne: bez zapłaty nie ma ani przychodu, ani kosztu. Wierzyciel nie zapłaci podatku od odsetek, których nie wyegzekwował, a dłużnik nie pomniejszy dochodu o odsetki, których nie uregulował. Pułapki kryją się gdzie indziej: w wyłączeniu z kosztów odsetek budżetowych, w przychodzie z umorzonych odsetek u dłużnika oraz w prawidłowym dokumentowaniu (nota zamiast faktury). Dla biur rachunkowych kluczowa jest też pamięć o rozjeździe ujęcia bilansowego (memoriał) i podatkowego (kasa) – naliczone odsetki widoczne w księgach trzeba wyłączać z wyniku podatkowego aż do momentu zapłaty.

Podstawa prawna:

  • art. 14 ust. 1i, ust. 2 pkt 6, ust. 3 pkt 2, art. 23 ust. 1 pkt 18 i 32 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2026 r. poz. 592 ze zm.)
  • art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a, ust. 3e, ust. 4 pkt 2, art. 16 ust. 1 pkt 11 i 21 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2026 r. poz. 554 ze zm.)
  • art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 89a i art. 89b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2025 r. poz. 775 ze zm.)
  • art. 4a, art. 7, art. 8, art. 10, art. 11b i art. 11c ustawy z 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 1790)
  • art. 481 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2025 r. poz. 1071 ze zm.)

Sławomir Biliński, Systim

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Źródło: INFOR
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