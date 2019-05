Bankowa księgowość online – na co zwrócić uwagę przy wyborze?

W każdym przypadku jest to jedynie dodatek, mający na celu uatrakcyjnienie oferty bankowej dla przedsiębiorcy. Budzi to wątpliwości, czy oraz jak wiele, do tej pory, „gratisów” wcześniej czy później zostanie wycofanych z puli udostępnionych usług w ramach rachunku bankowego. Warto się zastanowić, na ile bezpieczne jest zatem korzystanie z bankowej księgowości online.

Usługa samodzielnej księgowości online

W praktyce funkcjonuje wiele modeli usług, które można nazwać księgowością online. Charakteryzuje ją głównie zespół udostępnionych przez internet narzędzi informatycznych mających umożliwić samodzielną pracę przy wsparciu doradcy lub dedykowanego księgowego online. Usługa z dużym powodzeniem rozwijana jest od 15 lat na rynku polskim, który w tym przypadku nie odstaje od światowych tendencji. Za pośrednictwem takich systemów księgowych przedsiębiorca może dokonywać księgowań, prowadzić wymagane ewidencje oraz generować i wysyłać wszystkie raporty i deklaracje.

Wybór systemu księgowego - na co zwrócić uwagę?

Przedsiębiorcy, których działalność wymaga prowadzenia księgowości podatkowej „uproszczonej”, mają duży wybór pomiędzy dostępnymi na rynku systemami księgowymi online.

Zarówno przy wyborze modelu pracy, jak i systemu księgowego należy zwrócić uwagę na bogactwo jego funkcji, jakość wiedzy wspierających ekspertów i bezpieczeństwo przechowywanych danych.

Niezbędne funkcje księgowe, których czasem brakuje

Aktualizacje prawne systemu

Prawo podatkowe ulega nieustannym zmianom, dlatego przedsiębiorca powinien znaleźć taki system księgowy, który zawsze zapewni pracę opartą na obowiązujących przepisach, czyli będzie często aktualizowany w celu wdrożenia prawnych zmian.

Funkcje niezbędne do rozliczania firmy

Istotne jest, aby system księgowy zapewniał możliwość rozliczenia różnorodnych transakcji, które wcześniej czy później zdarzą się przedsiębiorcy. Są to między innymi:

rozliczanie przejazdów – zarówno samochodem prywatnym, jak i wynajętym krótkoterminowo (tzw. samochody na minuty) lub na zasadach leasingu;

rozliczanie środków trwałych – zakup laptopa, komputera, maszyn, urządzeń itp.;

rozliczanie transakcji zagranicznych – reklama AdSense, Google, Facebook, Dropbox, Amazon;

rozliczanie różnic kursowych – płatności w walutach obcych.

Ponadto dobre systemy szczycą się szeregiem bezpośrednich integracji usprawniających życie przedsiębiorcom:

integracja z GUS-em – importowanie danych kontrahentów;

integracja z KRD – sprawdzanie rzetelności;

integracja z Ministerstwem Finansów – raportowanie JPK i współpraca z krajowym rejestrem faktur;

integracja z eZUS i PUE – wykluczenie takich archaizmów jak Płatnik.

Mając powyżej wymienione narzędzia do dyspozycji, przedsiębiorca nie musi martwić się o poprawność wyliczeń.

Wspomnieć należy też o technologii. Dobre systemy posiadają schematy księgowe uczące się na bazie księgowanych zdarzeń przez dziesiątki tysięcy klientów. Pozwala to z czasem na zautomatyzowanie procesu księgowego w oparciu o elektronicznie przetworzone faktury.

Poziom merytoryczny naszego doradcy lub księgowego

Funkcją, która zdecydowanie wyróżnia niektóre systemy księgowości online, jest oferowane wsparcie prawne, księgowe, kadrowe oraz techniczne. Powinno ono być udzielane przez najwyższej klasy ekspertów z różnych dziedzin prawnych. Na ogół jest z tym różnie.

Bezpieczeństwo – czyli archiwizacja dokumentów

Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest do przechowywania w określonym przepisami terminie dokumentacji firmowej.

Zgodnie z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej okres przedawnienia zobowiązania podatkowego wynosi 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku.

Zatem przedsiębiorca ma obowiązek przechowywania dokumentacji księgowej przez 5 lat, a dokumentacji kadrowo-płacowej przez 10 lat.

Wybierając więc system księgowy, przedsiębiorca powinien zwrócić uwagę, czy zapewnia on archiwizację dokumentów księgowych, które w przypadku ewentualnej kontroli mogą być wymagane przez organy podatkowe.

Istotne jest, aby przedsiębiorca w każdej chwili miał pełny dostęp do danych oraz aby nie były one usuwane przed upływem przedawnienia zobowiązania podatkowego.