Zjazd Katedr Rachunkowości na Uniwersytecie Łódzkim

Pierwsze to obchody jubileuszu 70-lecia Katedry Rachunkowości, najstarszego w kraju ośrodka myśli naukowej i rozwoju praktyki rachunkowości w Polsce. To właśnie bogaty dorobek naukowy i doświadczenie praktyczne kolejnych pokoleń pracowników Katedry spowodowało, że dziś w środowisku naukowym rachunkowości, ale i w praktyce gospodarczej jest ona określana Łódzką Szkołą Rachunkowości. Katedra Rachunkowości WZ UŁ ma w swoim dorobku wiele projektów praktycznych zrealizowanych dla praktyki gospodarczej, odcisnęła swój wkład w transformację gospodarczą Polski po 1989 roku; jej pracownicy są autorami wielu projektów przepisów prawa (m.in. ustawa o rachunkowości, ustawa o biegłych rewidentach) oraz regulacji środowiskowych rachunkowości (Krajowe Standardy Rachunkowości). Pracownicy Katedry są członkami wielu znamienitych instytucji i organizacji rachunkowości w kraju i zagranicą. Bogaty dorobek naukowy i praktyczny Katedry pozwolił na wydanie z okazji Jubileuszu 9 monografii, tym jednej prezentującej dorobek Katedry w transformacji systemu rachunkowości w Polsce w latach 1989-2016; 7 monografii tematycznych odnoszących się do nurtów badawczych Katedry oraz jednej prezentującej historię Katedry poprzez dokonania jej pracowników.

Początki Katedry sięgają roku akademickiego 1947/1948, kiedy uruchomione zostało Studium Rachunkowości, w ramach Oddziału Łódzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Objął je mgr Edward Wojciechowski, pierwszy kierownik Katedry Rachunkowości. Późniejsze etapy rozwoju Katedry wyznaczyły okresy kadencji kolejnych Kierowników: prof. Alicji Jarugowej (1973-1998), prof. Ireny Sobańskiej (1998-2012) oraz prof. Ewy Walińskiej, która kieruje Katedrą od 2012 roku.

Obchody jubileuszu Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania UŁ, rozpoczęły się już dniu 12 października 2017 roku w Pałacu A. Biedermanna Uniwersytetu Łódzkiego, a wieńczyć je będzie konferencja Jubileuszowa w dniu 19 września br., która odbędzie się na Wydziale Zarządzania UŁ. W uroczystości tej weźmie udział ponad 150 osób z ośrodków naukowych w kraju i zagranicą, a także przedstawiciele Ministerstwa Finansów, największych firm audytorskich i księgowych w Polsce, organizacji profesjonalnych rachunkowości, auditingu, doradztwa podatkowego, jak również przedstawiciele korporacji i przedsiębiorstw krajowych i międzynarodowych. Patronat honorowy nad uroczystością objęła także Pani Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska.

Konferencja Jubileuszowa poprzedza bezpośrednio organizowany przez Katedrę Rachunkowości Wydziału Zarządzania UŁ doroczny, ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, który odbędzie się w dniach 19-21 września 2018 roku. Jest to doniosłe wydarzenie dla całego środowiska naukowego i akademickiego rachunkowości w Polsce, ale także dla przedstawicieli praktyki gospodarczej. W zjeździe weźmie udział ponad 200 osób z kraju i z zagranicy.

Strona i program Zjazdu Katedr Rachunkowości: https://zkr2018.syskonf.pl/

Źródło: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego