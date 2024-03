Nowelizacja ustawy o rachunkowości - nowy obowiązek już od 2024 r.

Premier Tusk: 60 tys. zł kwoty wolnej od podatku nie w 2024 roku. Nie pozwala budżet. Wyższa kwota wolna na pewno do 2027 roku

Niektórzy prognozowali, że już niedługo Koalicja Obywatelska i rząd Donalda Tuska zrealizuje swoją obietnicę podwyższenia kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych do 60.000 zł. Niestety nie zdarzy się to w bieżącym roku. Na konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Ministrów 19 marca 2024 r. premier Donald Tusk poinformował, że ze względów budżetowych kwota wolna od podatku PIT nie wzrośnie w 2024 roku do obiecanych 60 tys. zł. Tusk obiecał, że na pewno w przed końcem kadencji Sejmu (która upłynie jesienią 2027 roku) kwota wolna w wysokości 60 tys. zł będzie faktem.