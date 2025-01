Stanisław Hońko, prezes SKwP: Bez księgowych kierownik byłby jak kapitan okrętu dryfującego we mgle. Księgowy jest nawigatorem i tłumaczem

Bez księgowych kierownik byłby jak kapitan okrętu dryfującego we mgle. Księgowy jest nawigatorem i tłumaczem. Informuje o tym, w jaki sposób należy czytać liczby oraz jakie są finansowe i prawne konsekwencje podejmowanych decyzji – mówi dr hab. Stanisław Hońko, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. W komentarzu do najnowszych badań.

W pracy księgowego znajomość twardych reguł prawnych i podatkowych nie wystarcza. Potrzebne są kompetencje miękkie, które – po pierwsze – ułatwiają efektywną współpracę z klientem czy pracodawcą, po drugie – okazują się mocnym atutem w wyścigu z AI. Tak wynika z najnowsze badanie SW Research przeprowadzone na zlecenie fillup k24.

Jakie kompetencje powinien mieć księgowy? Przedsiębiorcy oczekują cierpliwości i komunikatywności

Przedsiębiorcy szukają u księgowych przede wszystkim: cierpliwości i komunikatywności (po 45% wskazań), zaangażowania w pracę na rzecz klienta/firmy (39%), empatii (35%). Co ciekawe, zarządzanie ryzykiem oraz zarządzanie czasem uplasowały się na samym końcu, zyskując uznanie odpowiednio 23% i 21% badanych. Przedsiębiorcy dobrze czują, że księgowi mają monopol na dostęp do „tajemnej wiedzy”, która – bez sprawnej komunikacji – pozostanie dla nich… tajemna.

– Bez księgowych kierownik byłby jak kapitan okrętu dryfującego we mgle. Księgowy jest nawigatorem i tłumaczem. Informuje o tym, w jaki sposób należy czytać liczby oraz jakie są finansowe i prawne konsekwencje podejmowanych decyzji – mówi dr hab. Stanisław Hońko, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Czas jako jeden z kluczowych zasobów w pracy księgowego

Badanie pokazuje momentami bardzo duże rozbieżności. Tak niedoceniane przez przedsiębiorców zarządzanie czasem uchodzi w oczach księgowych za najważniejszą z kompetencji miękkich (wskazało na nią 57% księgowych). Istotne różnice widzimy też przy: umiejętności pracy w zespole (ważna dla 47% księgowych i 25% przedsiębiorców) oraz empatii (ważna tylko dla 13% księgowych i aż 35% przedsiębiorców). Firmy prawdopodobnie nie zawsze do końca czują specyfikę pracy księgowego.

– Częste zmiany regulacji prawnych oraz potrzeba adaptacji wpływają na rytm pracy. W tym kontekście czas można uznać za jeden z kluczowych zasobów w pracy księgowego, wręcz za swego rodzaju walutę, a oprogramowanie, które przyśpiesza procesy (np. narzędzie k24), pozwala wygospodarować go na aktualizację wiedzy czy rozwój kompetencji. Choć presja czasu jest jednocześnie nieodłącznym elementem zawodu, wielu księgowych uważa, że można nią zarządzać i przygotować się. To buduje odporność oraz poczucie kontroli, co – przy odpowiednich kompetencjach – przekłada się na większe zaufanie do siebie i poczucie sensu wykonywanej pracy – zauważa w raporcie Wojciech Jagodziński, ekspert ds. badań e-file.

Obszar księgowości. Kompetencje miękkie twardym graczem w dobie AI

Zdaniem obu badanych grup sztuczna inteligencja nie ma szans z ludzkim ekspertem w: budowaniu relacji z klientem (obszar księgowości zarezerwowany dla człowieka wg 50% ankietowanych), kreatywności przy rozwiązywaniu problemów (obszar księgowości zarezerwowany dla człowieka wg 39% ankietowanych), negocjacjach (obszar księgowości zarezerwowany dla człowieka wg 31% ankietowanych).

– To ważne sygnały. Oznaczają, że każdy księgowy powinien inwestować w rozwój kompetencji miękkich, bo wkrótce mogą okazać się jego asem w rękawie. Sfery, w których ludzki ekspert pozostanie niezastąpiony, wymagają bardzo wyrafinowanych operacji intelektualnych wykorzystujących typowo ludzkie przymioty: intuicję, inteligencję emocjonalną, empatię, znajomość specyficznych społeczno-ekonomicznych kontekstów wymykających się algorytmom. Wszelkie negocjacje i strategie są w biznesie nie tylko pracą na liczbach, ale w dużej mierze właśnie na relacjach. A to oznacza konieczność wnikliwego czytania między wierszami surowych danych oraz umiejętność stosownego, klarownego zakomunikowania wniosków – podsumowuje Artur Kaczmarek, dyrektor ds. komunikacji w e-file.