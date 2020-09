Roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach zarządu i rady nadzorczej powinno być poddane ocenie biegłego rewidenta

Przepis art. 90g ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 623, z późn. zm.) dotyczy nowego sprawozdania o wynagrodzeniach.

Rada nadzorcza spółki publicznej co roku będzie przygotowywać sprawozdanie o wynagrodzeniach zarządu i rady nadzorczej.

Zgodnie z art. 90g ust. 2 ww. ustawy sprawozdanie o wynagrodzeniach w odniesieniu do każdego członka zarządu i rady nadzorczej zawiera w szczególności:

1) wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia;

2) wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki;

3) informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników;

4) informację o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie;

5) wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680);

6) liczbę przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany;

7) informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia;

8) informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.





Sprawozdanie to będzie podlegać ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych przepisem.

Pierwsze takie roczne sprawozdanie będzie sporządzone łącznie za lata 2019 - 2020 a jego ocena dokonana po raz pierwszy w 2021 roku.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach będzie sporządzane odrębnie od sprawozdania finansowego i raportu rocznego spółki a jego „ocena” będzie usługą atestacyjną, inną niż badanie sprawozdania finansowego, zaliczaną do czynności rewizji finansowej. Celem oceny przeprowadzanej przez biegłego rewidenta jest potwierdzenie, że sprawozdanie o wynagrodzeniach zawiera wszystkie wymagane przez prawo elementy. Odpowiedzialność za merytoryczną poprawność informacji wskazanych w sprawozdaniu o wynagrodzeniach spoczywa jedynie na członkach rady nadzorczej spółki.

Należy także zaznaczyć, iż usługa jako czynność rewizji finansowej jest usługą dozwoloną dla badanych jednostek zainteresowania publicznego, w myśl art. 136 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach, zatem może ją świadczyć ta sama firma audytorska, która przeprowadza badanie sprawozdania finansowego.

Powyższe zostało potwierdzone przez Departament Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów w odpowiedzi na pytanie PIBR.

Z pytaniem PIBR można zapoznać się tutaj.

Treść odpowiedzi MF dostępna jest tutaj.

W celu wsparcia biegłych rewidentów PIBR planuje przygotowanie przykładowego raportu z wykonania tej usługi atestacyjnej.

