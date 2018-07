Nowe pomysły na zwalczanie oszustw w VAT w Unii Europejskiej

Jak poinformowało Ministerstwo Finansów, wiceminister finansów Piotr Nowak wziął udział w posiedzeniu Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN), które odbyło się 13 lipca 2018 r. w Brukseli. Było to pierwsze posiedzenie ECOFIN prowadzone przez prezydencję austriacką. W trakcie spotkania minister finansów Austrii przedstawił program prac Rady dotyczący kwestii gospodarczych i finansowych w II połowie br.

Główne cele prezydencji to ukończenie unii bankowej i rozwijanie unii rynków kapitałowych, pogłębienie i wzmocnienie koordynacji polityk gospodarczych oraz poprawa skuteczności i sprawiedliwości systemów podatkowych. Chodzi również o zwalczanie oszustw podatkowych i unikania opodatkowania, a także zapewnienie odpowiednich zasobów finansowych w ramach budżetu Unii Europejskiej.

Koordynacja gospodarcza i budżetowa

W ramach kolejnej edycji semestru europejskiego, czyli cyklu koordynacji polityk gospodarczych i budżetowych państw członkowskich UE, Rada formalnie przyjęła zalecenia skierowane do poszczególnych państw. Oceniła w nich polityki gospodarcze i fiskalne przedstawione w krajowych programach reform i programach stabilności lub konwergencji.

Zwalczanie oszustw w VAT

Ministrowie rozmawiali o zmianach systemu VAT. Dotyczą one m.in. możliwości wprowadzenia mechanizmu zwalczania oszustw karuzelowych (tzw. ogólnego mechanizmu odwrotnego obciążenia, General Reverse Charge Mechanism, GRCM). Polska z zainteresowaniem przygląda się inicjatywom, które dążą do eliminacji oszustw podatkowych w VAT, w szczególności karuzeli podatkowych. W trakcie prac technicznych nasz kraj wskazywał, że wprowadzanie takich rozwiązań jak GRCM powinno uwzględniać funkcjonowanie całego systemu VAT. Polska zwracała też uwagę na potrzebę wprowadzenia zabezpieczeń przed przenoszeniem się oszustw z państw stosujących to rozwiązanie do państw sąsiadujących, które go nie wprowadziły.

Ujednolicenie stawek VAT na publikacje elektroniczne i papierowe

Dyskutowano też o propozycji zrównania stawek podatku stosowanego do książek, gazet i czasopism w wersji elektronicznej z tymi w formie tradycyjnej (papierowej). Polska od początku popierała ideę ujednolicenia stawek VAT w przypadku publikacji elektronicznych i papierowych. To wpłynie pozytywnie na rozwój rynku książki, zwiększy legalny zasób książek cyfrowych i będzie zapobiegać rozwojowi piractwa internetowego.

Pozostałe tematy

Rada zapoznała się również z wynikami dyskusji szefów państw i rządów z 28 i 29 czerwca br., głównie w odniesieniu do kwestii podatkowych dotyczących walki z unikaniem opodatkowania, opodatkowania gospodarki cyfrowej i skutecznego poboru podatków, szczególnie VAT.