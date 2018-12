Gminne formularze podatkowe niezgodne z prawem

Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy skutecznie zaskarżyła 19 uchwał organów samorządowych z terenu województwa kujawsko–pomorskiego w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. W załącznikach do uchwały formularzach przeznaczonych dla podatników zawarto m.in. wzory oświadczeń o treści: "Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością".

Łącznie prokuratura w 2018 r. zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy 21 tożsamych przedmiotowo uchwał organów samorządowych z województwa kujawsko-pomorskiego, z których 19 zostało rozpatrzonych. We wszystkich przypadkach sąd podzielił argumentację prokuratury.

Jedną z zaskarżonych uchwał podjęła Rada Miejska w Łabiszynie 2 grudnia 2015 r., w której określono wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Prokuratura zrzuciła istotne naruszenie przepisów ustawy o samorządzie gminnym, a także ustaw o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym i o podatku leśnym. Wskazała, że na wprowadzenie do formularzy podatkowych zapisów zawierających oświadczenia podatnika o znajomości przepisów o odpowiedzialności karnoskarbowej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością odbyło się bez stosownego umocowania prawnego, czyli tzw. upoważnienia ustawowego.

W wyroku z 11 września 2018 r. WSA uwzględnił argumenty prokuratora, stwierdzając nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej kwestionowane postanowienia załączników. Sąd podzielił pogląd, że będące podstawą podjętej uchwały przepisy prawa tj. regulacje ustawy o samorządzie gminnym oraz ustaw podatkowych, nie dają radzie gminy uprawnienia do nakładania na podatników obowiązku składania w deklaracjach i informacjach podatkowych oświadczeń o znajomości przepisów dotyczących zasad odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych.

Zawarte w nich informacje mają służyć jedynie wymiarowi i uzyskaniu przez gminę podatków lokalnych, nie zaś ewentualnemu pociągnięciu podatników do odpowiedzialności karnej skarbowej. WSA podkreślił, że upoważnienie do uprzedzenia o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia musi wynikać z ustawy, na podstawie której prowadzone jest postępowanie, nie może go więc kreować akt rangi podstawowej, jakim jest uchwała rady gminy.

Prokuratura, powołując się na analogiczną argumentację, zaskarżyła w 2018 r. łącznie 21 tożsamych przedmiotowo uchwał organów samorządu lokalnego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, w tym m.in. Rady Miejskiej w Świeciu, Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim, Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim, Rady Miejskiej w Kruszwicy, Rady Miejskiej w Kcyni, Rady Miejskiej w Pakości, Rady Miejskiej w Nowem, Rady Gminy Lubiewo, Rady Gminy Lniano, Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska, Rady Gminy Osielsko, Rady Gminy Bukowiec, Rady Gminy Nowa Wieś Wielka, Rady Gminy w Gniewkowie, Rady Gminy Dąbrowa Biskupia, Rady Gminy Warlubie.(PAP)

autor: Jerzy Rausz

