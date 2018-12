Ulga w PIT na kształcenie w szkołach niepublicznych

Konferencję "Bon edukacyjny dla studentów" zorganizowała Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz Instytut Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II. W obradach 8 grudnia 2018 r. uczestniczyli przedstawiciele kilkunastu uczelni – głównie niepublicznych i grono studentów.

"Podjęliśmy działania, aby zapewnić studentom na studiach stacjonarnych i ich rodzicom lub opiekunom prawnym, dokonanie odpisów od podatku dochodowego od osób fizycznych części ponoszonych przez nich kosztów kształcenia. Student mógłby odliczyć część wydatków do z góry określonego limitu. W przypadku, gdy czesne przekraczałoby wysokość odliczenia dalszych odliczeń mogliby dokonywać rodzice studenta. Rozwiązanie to w sposób istotny mogłoby zachęcić abiturientów do aplikowania na uczelnie niepubliczne, a jednocześnie wzmocnić ich pozycję konkurencyjną wobec uczelni publicznych" - napisał w liście wicepremier Gowin.

reklama reklama

Podatki 2019

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Szef resortu nauki i szkolnictwa wyższego ocenił, że wprowadzenie odpisu podatkowego "miałoby szczególnie istotne znaczenie właśnie dla osób, które doświadczają różnego rodzaju nierówności i przeszkód w dostępie do kształcenie ze względu na sytuację ekonomiczną, miejsce zamieszkania czy też inne czynniki społeczne".

W jego ocenie trudno wskazać argumenty przemawiające za niejednolitym traktowaniem studentów studiów stacjonarnych w uczelniach publicznych i niepublicznych.

Dodał, że w interesie państwa leży pozyskanie jak najszczerszego grona osób dobrze wykształconych. Podkreślił, że w tej mierze istotna powinna być jakość kształcenia w danej uczelni, a nie fakt bycia publiczną czy prywatną. (PAP)

Autorzy: Tomasz Więcławski, Jerzy Rausz

twi/ rau/ par/